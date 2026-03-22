Лоуренс - Обращение

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience
Series Созидаем здоровые церкви (14 books)

Майкл Лоуренс - Обращение - Как Бог создает Свой народ

Серия "Созидаем здоровые церкви"

Пер. с англ. — Чернигов : In Lumine Media, 2020. —144 с.

ISBN 978-617-7168-71-2

Майкл Лоуренс - Обращение - Как Бог создает Свой народ - Содержание

Предисловие к серии

Предисловие к русскому изданию

Введение

  • Новые, а не хорошие

  • Необходимость возрождения

  • Спасенные, а не искренние

  • Не наш труд, а Божий

  • Ученики, а не решения

  • Как мы откликаемся на Божий призыв

  • Святые, а не исцеленные

  • Обращение и христианская жизнь

  • Особенные, а не оригинальные

  • Обращение и жизнь церкви

  • Призывайте, а не продавайте

  • Обращение и благовестие

  • Оценивайте, прежде чем уверять

  • Обращение и служение

  • Милосердные, а не придирчивые

  • Опасность излишнего пуританства в церкви

Заключение

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

