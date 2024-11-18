В каждом поколении проповедь подталкивает Церковь Иисуса Христа либо к взлету, либо к падению. Исключения из этого правила случаются редко. Никакая церковь, деноминация и никакое движение не поднимаются выше своего уровня провозглашения Слова Божьего. Невозможно переоценить важность проповеди для наставления верующих и благовестия миру. На протяжении столетий любые эпохальные события в истории церкви определялись силой ее проповеди. А любой период упадка был отмечен выхоло- щенностью проповеди Слова Божьего. Когда из-за кафедры звучит сильная проповедь, церковь и ее свидетельство миру крепнут. Когда кафедра слаба, церковь прозябает в духовной апатии, а вместе с ней страдает и общество.

Современная церковь в массе своей забыла эту простую истину. В поиске новых идей, как можно оживить действие Божье, церковные лидеры обращаются к практикам рыночной экономики. Огромное множество стратегий пытаются реанимировать церковь. Но любого мирского средства недостаточно для достижения этой цели. Истина остается неизменной — рожденное от плоти есть плоть. Часто упускают из виду тот факт, что много лет назад Бог установил проповедь Его Слова в качестве важнейшего средства благодати. Как в Ветхом, так и в Новом Завете главным способом, избранным Богом для совершения Своего искупительного труда, было наполненное Духом провозглашение библейской истины. Мы не должны позволить чему бы то ни было вытеснить проповедь с первых позиций, по крайней мере, если желаем церкви процветания.

К большому сожалению, верная проповедь Слова стала забытой наукой и утраченным искусством. Наши конференции и подкасты разрываются от новых идей относительно проповеди. Они сулят увеличение церкви, рост посещаемости и личную удовлетворенность, но сводят к минимуму разъяснение Библии, что совершенно не соответствует неизменному образцу, установленному Богом в Писании. Эта задача выполнима только тогда, когда проповедь Его Слова занимает центральное место. Мы не способны сделать Божье повеление еще лучше.

Стивен Лоусон - Призваны проповедовать - высокое призвание к разъяснительной проповеди

Пер. с англ.

пер. с англ. Д. Пинькевич

Самара, Благая Весть, 2024, 216 с.

ISBN: 978-5-7454-1858-7

Стивен Лоусон - Призваны проповедовать - высокое призвание к разъяснительной проповеди - Содержание

Введение

1. Призвание от Бога. Выявлять призвание

2. Поручение проповедника. Провозглашать Слово

3. Вот Бог ваш. Возвеличивать Господа

4. В рабочем кабинете. Исследовать текст

5. Подготовка экспозиции. Работать над проповедью

6. За кафедрой. Произносить проповедь

7. Обращение к людям. Применять истину

8. Возрастание проповедника. Преуспевать в экспозиции

9. Стремление к святости. Дисциплинировать свою жизнь

Напутствие проповедникам: держитесь Слова

Благодарности

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