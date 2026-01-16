Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лоусон - Псалтирь - Экспозиционный комментарий - Псалмы 1-74

Лоусон Стивен - Псалтирь - том 1
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Пожалуй, никакая другая книга Библии не сравнится с чудесным сборником богодухновенных песен, называемым Псалтирью. Горячо любимая многими, Псалтирь была утешением и поддержкой для верующих в самых различных переживаниях. В ее величественных песнопениях нашел отражение весь спектр человеческих эмоций — от воодушевленной хвалы до душераздирающего отчаяния. И потому псалмы, написанные около трех тысяч лет назад в древнем Израиле, и по сей день остаются живыми и актуальными. Их первостепенная задача - побудить верующих прославлять Господа от всего сердца.

Направляя читателей к этой высочайшей божественной цели, Псалтирь по праву занимает в каноне Священного Писания особое место. На каждой странице этого богодухновенного сборника духовных гимнов видна глубокая преданность псалмопевцев Господу. Вместе с остальным народом Божьим мудрецы и руководители музыкального служения превозносили имя Того, Кто один достоин хвалы. На протяжении многих веков Псалтирь оказывала большее влияние на церковное богослужение и личную молитвенную жизнь верующих, чем любая другая книга Писания, побуждая народ усерднее искать Господа, сильнее любить Его и глубже на Него уповать. Но чтобы правильно понимать псалмы, нужно познакомиться с их исторической подоплекой, литературным стилем и содержащимися в них речевыми фигурами. Наше краткое введение послужит важной прелюдией к изучению Книги Псалмов.

Лоусон, Стивен - Комментарий по Ветхому Завету - Псалмы 1-74

Стивен Лоусон, пер. с англ. - Самара: Церковь «Благая весть», 2021. - 413 с.

ISBN: 978-5-745-41683-5

Стивен Лоусон - Комментарий по Ветхому Завету - Псалмы 1-74 - Содержание

Предисловие редактора

Благодарности

Введение в Псалтирь

  • Псалом 1. Два пути

  • Псалом 2. Непобедимое царство

  • Псалом 3. Победоносное упование

  • Псалом 4. Спокойная уверенность

  • Псалом 5. Наполненная Богом жизнь

  • Псалом 6. Победная сила покаяния

  • Псалом 7. Сердечная мольба о правосудии

  • Псалом 8. Лишь Бог велик!

  • Псалом 9:1-21. В ожидании приговора

  • Псалом 9:22-39. Неизбежный триумф Господа

  • Псалом 10. Когда разрушены основания

  • Псалом 11. Когда вы в меньшинстве

  • Псалом 12. Радость после слез

  • Псалом 13. Безумие греха

  • Псалом 14. Приближаясь к Царю

  • Псалом 15. Живая надежда

  • Псалом 16. Спасательный круг души

  • Псалом 17. Держась за скалу

  • Псалом 18. Откровение славы Божьей

  • Псалом 19. Исход сражения — от Господа

  • Псалом 20. Радость победы

  • Псалом 21. Пророчество о кресте

  • Псалом 22. Добрый Пастырь и Радушный Хозяин

  • Псалом 23. Достойное поклонение

  • Псалом 24. Божьи пути в смутные дни

  • Псалом 25. Ходить в непорочности

  • Псалом 26. Непоколебимое упование

  • Псалом 27. Радость об ответе на молитву

  • Псалом 28. Державное величие

  • Псалом 29. Под Божьим скальпелем

  • Псалом 30. Бог —моя скала

  • Псалом 31. Прямой разговор о бесчестных поступках

  • Псалом 32. Пойте нашему Владыке

  • Псалом 33. Благо благодарности

  • Псалом 34. Объявление войны

  • Псалом 35. Человек предполагает, а Бог располагает

  • Псалом 36. Всматриваясь в даль

  • Псалом 37. Высокая цена недостойных поступков

  • Псалом 38. Строгая любовь

  • Псалом 39. Через тернии — к звездам

  • Псалом 40. Предан, повержен, но блажен

  • Псалом 41. Верное средство от депрессии

  • Псалом 42. Держась упования

  • Псалом 43. Осажденный народ

  • Псалом 44. Брачная песнь царя

  • Псалом 45. Великая скала

  • Псалом 46. Воспойте Царю

  • Псалом 47. Сион, город Бога нашего

  • Псалом 48. Скудость состоятельности

  • Псалом 49. Тщетное поклонение

  • Псалом 50. Исповедь

  • Псалом 51. Божья защита

  • Псалом 52. Бог, Который правит глупцами

  • Псалом 53. Помощь свыше

  • Псалом 54. Предательство

  • Псалом 55. Избавление в испытаниях

  • Псалом 56. Прибежище для души

  • Псалом 57. Характер проявляется в действии

  • Псалом 58. Доставка на дом

  • Псалом 59. Побеждая печали

  • Псалом 60. Как скала

  • Псалом 61. Только Бог

  • Псалом 62. Одна священная страсть

  • Псалом 63. Загнан злодеями

  • Псалом 64. Полное посвящение

  • Псалом 65. Воскликните Господу

  • Псалом 66. Да веселятся народы

  • Псалом 67. Постоянное прославление

  • Псалом 68. Безвинно гонимы

  • Псалом 69. Боже, поспеши ко мне!

  • Псалом 70. Выдержать до конца

  • Псалом 71. Больше, чем Соломон

  • Псалом 72. Близорукая вера

  • Псалом 73. Восстань, Боже!

  • Псалом 74. Божья дробилка

Словарь терминов

Примечания

Библиография

Views 862
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books