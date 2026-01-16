Пожалуй, никакая другая книга Библии не сравнится с чудесным сборником богодухновенных песен, называемым Псалтирью. Горячо любимая многими, Псалтирь была утешением и поддержкой для верующих в самых различных переживаниях. В ее величественных песнопениях нашел отражение весь спектр человеческих эмоций — от воодушевленной хвалы до душераздирающего отчаяния. И потому псалмы, написанные около трех тысяч лет назад в древнем Израиле, и по сей день остаются живыми и актуальными. Их первостепенная задача - побудить верующих прославлять Господа от всего сердца.

Направляя читателей к этой высочайшей божественной цели, Псалтирь по праву занимает в каноне Священного Писания особое место. На каждой странице этого богодухновенного сборника духовных гимнов видна глубокая преданность псалмопевцев Господу. Вместе с остальным народом Божьим мудрецы и руководители музыкального служения превозносили имя Того, Кто один достоин хвалы. На протяжении многих веков Псалтирь оказывала большее влияние на церковное богослужение и личную молитвенную жизнь верующих, чем любая другая книга Писания, побуждая народ усерднее искать Господа, сильнее любить Его и глубже на Него уповать. Но чтобы правильно понимать псалмы, нужно познакомиться с их исторической подоплекой, литературным стилем и содержащимися в них речевыми фигурами. Наше краткое введение послужит важной прелюдией к изучению Книги Псалмов.

Лоусон, Стивен - Комментарий по Ветхому Завету - Псалмы 1-74

Стивен Лоусон, пер. с англ. - Самара: Церковь «Благая весть», 2021. - 413 с.

ISBN: 978-5-745-41683-5

Стивен Лоусон - Комментарий по Ветхому Завету - Псалмы 1-74 - Содержание

Предисловие редактора

Благодарности

Введение в Псалтирь

Псалом 1. Два пути

Псалом 2. Непобедимое царство

Псалом 3. Победоносное упование

Псалом 4. Спокойная уверенность

Псалом 5. Наполненная Богом жизнь

Псалом 6. Победная сила покаяния

Псалом 7. Сердечная мольба о правосудии

Псалом 8. Лишь Бог велик!

Псалом 9:1-21. В ожидании приговора

Псалом 9:22-39. Неизбежный триумф Господа

Псалом 10. Когда разрушены основания

Псалом 11. Когда вы в меньшинстве

Псалом 12. Радость после слез

Псалом 13. Безумие греха

Псалом 14. Приближаясь к Царю

Псалом 15. Живая надежда

Псалом 16. Спасательный круг души

Псалом 17. Держась за скалу

Псалом 18. Откровение славы Божьей

Псалом 19. Исход сражения — от Господа

Псалом 20. Радость победы

Псалом 21. Пророчество о кресте

Псалом 22. Добрый Пастырь и Радушный Хозяин

Псалом 23. Достойное поклонение

Псалом 24. Божьи пути в смутные дни

Псалом 25. Ходить в непорочности

Псалом 26. Непоколебимое упование

Псалом 27. Радость об ответе на молитву

Псалом 28. Державное величие

Псалом 29. Под Божьим скальпелем

Псалом 30. Бог —моя скала

Псалом 31. Прямой разговор о бесчестных поступках

Псалом 32. Пойте нашему Владыке

Псалом 33. Благо благодарности

Псалом 34. Объявление войны

Псалом 35. Человек предполагает, а Бог располагает

Псалом 36. Всматриваясь в даль

Псалом 37. Высокая цена недостойных поступков

Псалом 38. Строгая любовь

Псалом 39. Через тернии — к звездам

Псалом 40. Предан, повержен, но блажен

Псалом 41. Верное средство от депрессии

Псалом 42. Держась упования

Псалом 43. Осажденный народ

Псалом 44. Брачная песнь царя

Псалом 45. Великая скала

Псалом 46. Воспойте Царю

Псалом 47. Сион, город Бога нашего

Псалом 48. Скудость состоятельности

Псалом 49. Тщетное поклонение

Псалом 50. Исповедь

Псалом 51. Божья защита

Псалом 52. Бог, Который правит глупцами

Псалом 53. Помощь свыше

Псалом 54. Предательство

Псалом 55. Избавление в испытаниях

Псалом 56. Прибежище для души

Псалом 57. Характер проявляется в действии

Псалом 58. Доставка на дом

Псалом 59. Побеждая печали

Псалом 60. Как скала

Псалом 61. Только Бог

Псалом 62. Одна священная страсть

Псалом 63. Загнан злодеями

Псалом 64. Полное посвящение

Псалом 65. Воскликните Господу

Псалом 66. Да веселятся народы

Псалом 67. Постоянное прославление

Псалом 68. Безвинно гонимы

Псалом 69. Боже, поспеши ко мне!

Псалом 70. Выдержать до конца

Псалом 71. Больше, чем Соломон

Псалом 72. Близорукая вера

Псалом 73. Восстань, Боже!

Псалом 74. Божья дробилка

Словарь терминов

Примечания

Библиография