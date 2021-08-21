Ни одна личность во всемирной истории не привлекала и не будет привлекать столь постоянного и неослабевающего внимания, как личность Богочеловека Иисуса Христа. «Образ Иисуса Христа — есть высшей и совершеннейший в истории мира,... в нем является Учитель, единственный и несравненный между всеми людьми, когда-либо стремившимися поднять на духовную высоту жизнь и помышления человеческие». С первых же дней провозглашения Христом Спасителем Своего божественного учения Его Имя получило большую известность сперва в Иудее и в Галилее, а затем святые Апостолы во всем мире возвестили пришествие Сына БОЖИЯ на землю для спасения всего человеческого рода.

Христианство, побеждающее ненавистное разделение язычества, стало быстро распространяться во всем мире. В каждой стране жаждущее истины люди, восприняв «глаголы бсжон жизни» (Ио. 6,68), сохраняли их в своих сердцах на всю жизнь.

Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии. Работа на соискание степени кандидата богословия иеродиакона Марка (Лозинского). Загорск, 1962-1963 гг.

Тула: Аквариус, 2019. — 400 с.

ISBN 978-5-7679-4279-4

Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии. Работа на соискание степени кандидата богословия иеродиакона Марка (Лозинского). Загорск, 1962-1963 гг. - Содержание

Предисловие

Глава I Древнейшие сведения о внешнем образе Господа нашего Иисуса Христа

Образ Господа нашего Иисуса Христа и его восприятие современниками

Предание о Нерукотворенном Образе

Предание о Евангелисте Луке — первом иконописце

Сказание о Панеадской статуе

Туринская Плащаница

Мнения отцов и учителей Церкви о внешнем виде Господа нашего Иисуса Христа

Древнейшие описания внешности Иисуса Христа

Глава II Oбраз Господа нашего Иисуса Христа в древнехристианском искусстве

Образ Христа Спасителя в древнейших наземных храмах

Глава III Образ Господа нашего Иисуса Христа в Византии

Первый период

Второй период

Третий период

Четвертый период

Пятый период

Шестой период

Византийские иконы с изображением Христа Спасителя

Образ Христа Спасителя в странах, находившихся под влиянием Византии

Образ Христа Спасителя на Афоне

Глава IV Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии

Культура Киевской Руси до принятия христианства

Первые изображения Христа Спасителя на Руси (византийский период)

Характеристика русского иконописания

Новгородская школа

Псковская школа

Вологодская школа

Чудотворный нерукотворенный образ города Костромы

Тверская школа

Ярославская школа

Владимиро-Суздальская школа

Московская школа

Заключение

Список использованной литературы

Список фото-иллюстраций

Содержание

Отзыв прот. А. Д. Остапова

Отзыв архим. Пимена (Хмелевского)