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Лозинский - Образ Иисуса в русской иконографии

Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art
Ни одна личность во всемирной истории не привлекала и не будет привлекать столь постоянного и неослабевающего внимания, как личность Богочеловека Иисуса Христа. «Образ Иисуса Христа — есть высшей и совершеннейший в истории мира,... в нем является Учитель, единственный и несравненный между всеми людьми, когда-либо стремившимися поднять на духовную высоту жизнь и помышления человеческие». С первых же дней провозглашения Христом Спасителем Своего божественного учения Его Имя получило большую известность сперва в Иудее и в Галилее, а затем святые Апостолы во всем мире возвестили пришествие Сына БОЖИЯ на землю для спасения всего человеческого рода.
Христианство, побеждающее ненавистное разделение язычества, стало быстро распространяться во всем мире. В каждой стране жаждущее истины люди, восприняв «глаголы бсжон жизни» (Ио. 6,68), сохраняли их в своих сердцах на всю жизнь.

Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии. Работа на соискание степени кандидата богословия иеродиакона Марка (Лозинского). Загорск, 1962-1963 гг.

Тула: Аквариус, 2019. — 400 с.
ISBN 978-5-7679-4279-4

Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии. Работа на соискание степени кандидата богословия иеродиакона Марка (Лозинского). Загорск, 1962-1963 гг. - Содержание

Предисловие
Глава I Древнейшие сведения о внешнем образе Господа нашего Иисуса Христа
  • Образ Господа нашего Иисуса Христа и его восприятие современниками
  • Предание о Нерукотворенном Образе
  • Предание о Евангелисте Луке — первом иконописце
  • Сказание о Панеадской статуе
  • Туринская Плащаница
  • Мнения отцов и учителей Церкви о внешнем виде Господа нашего Иисуса Христа
  • Древнейшие описания внешности Иисуса Христа
Глава II Oбраз Господа нашего Иисуса Христа в древнехристианском искусстве
  • Образ Христа Спасителя в древнейших наземных храмах
Глава III Образ Господа нашего Иисуса Христа в Византии
  • Первый период
  • Второй период
  • Третий период
  • Четвертый период
  • Пятый период
  • Шестой период
  • Византийские иконы с изображением Христа Спасителя
  • Образ Христа Спасителя в странах, находившихся под влиянием Византии
  • Образ Христа Спасителя на Афоне
Глава IV Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии
  • Культура Киевской Руси до принятия христианства
  • Первые изображения Христа Спасителя на Руси (византийский период)
  • Характеристика русского иконописания
  • Новгородская школа
  • Псковская школа
  • Вологодская школа
  • Чудотворный нерукотворенный образ города Костромы
  • Тверская школа
  • Ярославская школа
  • Владимиро-Суздальская школа
  • Московская школа
  • Заключение
Список использованной литературы
Список фото-иллюстраций
Содержание
Отзыв прот. А. Д. Остапова
Отзыв архим. Пимена (Хмелевского)
Views 215
Rating 5.0 / 5
Added 21.08.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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