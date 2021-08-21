Лозинский - Образ Иисуса в русской иконографии
Ни одна личность во всемирной истории не привлекала и не будет привлекать столь постоянного и неослабевающего внимания, как личность Богочеловека Иисуса Христа. «Образ Иисуса Христа — есть высшей и совершеннейший в истории мира,... в нем является Учитель, единственный и несравненный между всеми людьми, когда-либо стремившимися поднять на духовную высоту жизнь и помышления человеческие». С первых же дней провозглашения Христом Спасителем Своего божественного учения Его Имя получило большую известность сперва в Иудее и в Галилее, а затем святые Апостолы во всем мире возвестили пришествие Сына БОЖИЯ на землю для спасения всего человеческого рода.
Христианство, побеждающее ненавистное разделение язычества, стало быстро распространяться во всем мире. В каждой стране жаждущее истины люди, восприняв «глаголы бсжон жизни» (Ио. 6,68), сохраняли их в своих сердцах на всю жизнь.
Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии. Работа на соискание степени кандидата богословия иеродиакона Марка (Лозинского). Загорск, 1962-1963 гг.
Тула: Аквариус, 2019. — 400 с.
ISBN 978-5-7679-4279-4
Иеродиакон Марк (Лозинский) - Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии. Работа на соискание степени кандидата богословия иеродиакона Марка (Лозинского). Загорск, 1962-1963 гг. - Содержание
Предисловие
Глава I Древнейшие сведения о внешнем образе Господа нашего Иисуса Христа
- Образ Господа нашего Иисуса Христа и его восприятие современниками
- Предание о Нерукотворенном Образе
- Предание о Евангелисте Луке — первом иконописце
- Сказание о Панеадской статуе
- Туринская Плащаница
- Мнения отцов и учителей Церкви о внешнем виде Господа нашего Иисуса Христа
- Древнейшие описания внешности Иисуса Христа
Глава II Oбраз Господа нашего Иисуса Христа в древнехристианском искусстве
- Образ Христа Спасителя в древнейших наземных храмах
Глава III Образ Господа нашего Иисуса Христа в Византии
- Первый период
- Второй период
- Третий период
- Четвертый период
- Пятый период
- Шестой период
- Византийские иконы с изображением Христа Спасителя
- Образ Христа Спасителя в странах, находившихся под влиянием Византии
- Образ Христа Спасителя на Афоне
Глава IV Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии
- Культура Киевской Руси до принятия христианства
- Первые изображения Христа Спасителя на Руси (византийский период)
- Характеристика русского иконописания
- Новгородская школа
- Псковская школа
- Вологодская школа
- Чудотворный нерукотворенный образ города Костромы
- Тверская школа
- Ярославская школа
- Владимиро-Суздальская школа
- Московская школа
- Заключение
Список использованной литературы
Список фото-иллюстраций
Содержание
Отзыв прот. А. Д. Остапова
Отзыв архим. Пимена (Хмелевского)
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