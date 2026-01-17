Лученко Ксения - Благими намерениями - Русская церковь и власть от Горбачева до Путина

Как РПЦ за три десятилетия превратилась из голоса совести в рупор войны? Почему отказалась от свободы в обмен на комфорт и политическое влияние? На эти вопросы отвечает Ксения Лученко — журналистка, четверть века пишущая о РПЦ.

В её книге «Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина» — сотни документов, десятки интервью, яркие портреты архиереев и закулисные подробности.

Эта книга — попытка объяснить, как так получилось, каким был этот путь к катастрофе. Значительную часть событий, о которых в ней идет речь, и людей, которые в ней действуют, я наблюдала собственными глазами — и с дистанции как журналист и академический исследователь, и изнутри как прихожанка, и даже несколько лет как сотрудница Московской патриархии.

Церковные сюжеты очень длинные, многие из них невозможно понять, если не знать, что происходило за несколько десятилетий, а то и столетий до описываемых событий. Поэтому книга начинается с предыстории — через судьбу протоиерея Александра Меня я рассказываю о том, как складывались отношения Церкви и государства в советскую эпоху. При этом важно, что я смотрю на эти отношения из сегодняшнего дня, из времени, когда Церковь пришла к прямому участию в военной агрессии под покровительством государства и новым гонениям. Поэтому книга заканчивается рассказом о том, как священники благословляют убийство и сами гибнут на фронте.

Но не все. Внутри той же Церкви есть люди, которые свидетельствуют против зла и черпают в православии силы на свою борьбу. Было бы несправедливо умолчать о них — о тех, кто молился возле церковной ограды в день похорон Алексея Навального и продолжает служить панихиды возле его могилы, об иеромонахе Иоанне Гуайта, который открыл двери своего храма студентам, бегущим от ОМОНа во время московских протестов летом 2019 года, о священниках, ходивших на суды к политическим заключенным, о мирянах, которые продолжают свой исповеднический путь в России и которых постоянно предает церковная иерархия. Они тоже — герои этой истории. Может быть, ее главные герои.

Лученко Ксения - Благими намерениями - Русская церковь и власть от Горбачева до Путина

К. Лученко. — Алматы. — 440 с.

ISBN 978-60182257-6-5־

Лученко Ксения - Благими намерениями - Русская церковь и власть от Горбачева до Путина - Содержание

Вступление

Благодарности

Глава 1. Самая антисоветская книга

Глава 2. Неканонические действия

Глава 3. Не бойся, это я

Глава 4. Обнуление

Глава 5. Ученик владыки

Глава 6. Царственные страстотерпцы

Глава 7. Атомное православие

Глава 8. Государственник

Глава 9. Красные и белые

Глава 10. Очередь за чудом

Глава 11. Полностью советский патриарх

Глава 12. Кощунницы

Глава 13. Русский мир

Глава 14. Аватар патриарха

Глава 15. Враг внутри нас

Глава 16. Христос рядом