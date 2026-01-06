Луиджи - Созидание души
Однажды психоаналитики различных школ и направлений решили сделать вид, что незнакомы друг с другом как специалисты. При этом они сделали нечто еще более сложное и огорчительное. Поскольку они всегда кружили вокруг мифа, как собаки вокруг кости, то решили использовать миф и для того, чтобы разделиться.
Психоаналитики знали, что точное наименование их специальности — «глубинная психология». И они были хорошо знакомы с мифом о Вавилонской башне, который кончается тем, что каждый должен пойти по собственному пути, потому что больше нет возможности понимать друг друга.
Зойя Луиджи - Созидание души
(Библиотека глубинной психологии)
М.: ПЕР СЭ, 2004. - 208 с.
ISBN 5-9292-127-7
Зойя Луиджи - Созидание души - Содержание
Предисловие
1. Психика и общество
2. Креативность и личностный рост
3. Актуальность античности
4. Трагическая мысль
Примечания
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