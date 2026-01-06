Однажды психоаналитики различных школ и направлений решили сделать вид, что незнакомы друг с другом как специалисты. При этом они сделали нечто еще более сложное и огорчительное. Поскольку они всегда кружили вокруг мифа, как собаки вокруг кости, то решили использовать миф и для того, чтобы разделиться.

Психоаналитики знали, что точное наименование их специальности — «глубинная психология». И они были хорошо знакомы с мифом о Вавилонской башне, который кончается тем, что каждый должен пойти по собственному пути, потому что больше нет возможности понимать друг друга.

Зойя Луиджи - Созидание души

(Библиотека глубинной психологии)

М.: ПЕР СЭ, 2004. - 208 с.

ISBN 5-9292-127-7

Зойя Луиджи - Созидание души - Содержание

Предисловие

1. Психика и общество

2. Креативность и личностный рост

3. Актуальность античности

4. Трагическая мысль

Примечания