Лукацкий - Как не стать деструктивной личностью

Эрих Фромм (1900−1980 гг.) — один из величайших мыслителей ХХ века. Он внес весомый вклад в философское, культурологическое, социологическое и психологическое понимание закономерности социального бытия людей и сущности человеческой жизни. Общество и человек находились в фокусе научного внимания мыслителя и гуманиста на протяжении всей его творческой жизни.

Э. Фромм — видный представитель Франкфуртской школы — центра гуманитарных разработок, где родилось и идейно оформилось одно из ведущих направлений неомарксизма в философии и социологии. В начале 30-х годов в Институте социальных исследований при университете во Франкфурте-на-Майне была начата масштабная работа по обновлению ортодоксального марксизма, объединению его с гегелевской диалектикой и с психоаналитическими идеями З. Фрейда. Результатом сочетания этих непохожих учений стало появление оригинальной критической теории современного (индустриального) общества, которая быстро обрела популярность в научных кругах и нашла немало сторонников.

В круг ученых, взявшихся за ревизию марксизма, входили Макс Хоркхаймер, Фридрих Поллак, Карл Виттфогель, Генрих Гроссман, Теодор Адорно, Лео Лёвенталь, Вальтер Беньямин, Герберт Маркузе и ряд других крупных исследователей. Э. Фромм был одним из них.

Представители Франкфуртской школы аргументированно развенчали тезис о том, что в настоящее время — в эпоху расцвета и процветания индустриального общества — источником социального обустройства жизни людей выступает человеческий разум. Они пришли к выводу, что псевдоразумность и псевдорациональность индустриального бытия находят свое выражение в последовательной реализации желания полностью покорить природу и использовать ее богатства для строительства техногенной цивилизации, в которой человек — безмолвное существо, полностью подвластное технике, способное лишь на потребление продуктов, массово произведенных людьми, бытие которых заключается в верном служении обществу технического прогресса.

Лукацкий М.А. - Как не стать деструктивной личностью - Эрих Фромм о воспитании и самовоспитании

Монография — М.: Прометей, 2023. — 302 с.

ISBN 978-5-00172-376-9

Лукацкий М.А. - Как не стать деструктивной личностью – Содержание

Предисловие

Глава 1. Свобода волеизъявления человека — онтологическая основа его нравственного возвышения

Глава 2. Педагогические возможности укрепления в человеке присущего ему от природы позитивного жизнетворческого начала

Глава 3. Пределы педагогического усмирения в человеке агрессивного и разрушительного начала, коренящегося в его биологической природе

Глава 4. Педагогическое влияние — единственно оправданный инструмент приобщения человека к вечным ценностям

Глава 5. Педагогическая помощь человеку в самоосуществлении и самореализации

Глава 6. Становление «здорового общества» — базовая цель педагогической деятельности

Глава 7. Психоаналитические ориентиры воспитания здорового в нравственном отношении человека

Глава 8. Педагогическое противодействие социальному подавлению, превращающему человека в авторитарную личность

Заключение

Контуры гуманистического (недеструктивного) бытия в избранных цитатах Эриха Фромма

Краткое описание этапов жизненного и творческого пути Эриха Фромма