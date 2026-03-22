Вам бы понравился мой брат. Он всем нравился. У Ди друзья появлялись так же, как хлеб в пекарне — ежедневно, легко, с волной тепла. Рукопожатия — открытые и энергичные; смех — бурный и заразительный. Ни одному незнакомцу он не позволял долго оставаться таковым. Я, его застенчивый младший брат, предоставлял ему знакомиться за нас обоих. Когда на нашу улицу переезжала новая семья или на игровую площадку приходил новичок, Ди отправлялся к ним послом.

Но за несколько лет до совершеннолетия он свел знакомство с кем не следовало бы — с бутлегером, который продавал пиво несовершеннолетним. Алкоголь доставил много проблем нам обоим, но если ко мне он льнул, то в Ди вцепился мертвой хваткой. В следующие сорок лет мой брат пропил здоровье, взаимоотношения с близкими, работу, деньги и все, что только можно, кроме последних двух лет своей жизни. Кто знает, почему твердая решимость иногда побеждает, а иногда проигрывает? Но в пятьдесят шесть лет мой брат открыл в себе нетронутый пласт воли, забурился в него поглубже и открыл сезон трезвости. Он держал пустым свой стакан, укрепил свой брак, стал заниматься своими детьми и променял винный магазин на местное отделение «Анонимных алкоголиков»

Макс Лукадо - Бесстрашные. Представьте, что в вашей жизни больше нет страха

2010 г., Издатель: Виссон, 250 стр.

ISBN: 9785904737153

Макс Лукадо - Бесстрашные. Представьте, что в вашей жизни больше нет страха - Содержание

Выражение признательности

Глава 1. Почему мы боимся?

Глава 2. Жители села Ходульного Страх своей ничтожности

Глава 3. Бог от меня устал Страх разочаровать Бога

Глава 4. Прочь, заботы Страх нехватки чего бы то ни было

Глава 5. Мой ребенок в опасности Страх не уберечь свое дитя

Глава 6. Я так быстро тону Страх перед чрезмерными трудностями

Глава 7. У меня в шкафу - драконы Страх наихудшего сценария развития событий

Глава 8. Эта жестокая планета Страх перед насилием

Глава 9. Игрушечные деньги Страх надвигающейся зимы

Глава 10. Испуганные до смерти Страх перед последними мгновениями жизни

Глава 11. Жизнь с кофеином Страх грядущего

Глава 12. Тень сомнения Страх, что Бога нет

Глава 13. Что если случится нечто ужасное? Страх глобальной катастрофы

Глава 14. Один здравый страх Страх, что Бог не поместится в мою коробочку

Эпилог. Псалом Уильямса

Руководство для углубленного изучения