Лукадо - Божья повесть - твоя повесть

Лукадо - Божья повесть - твоя повесть
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Читая Божью повесть как свою, вы непременно совершите удивительное открытие: за выпускным этой жизни вас ожидает распределение на небеса. План Иисуса таков, чтобы «всё небесное и земное соединить под главою Христом» (Ефесянам 1:10). «Всё» включает в себя и ваше тело. Глаза, читающие эту книгу. Руки, переворачивающие ее страницы. Сердце, перекачивающее кровь.

Предплечье, поворачивающее ладонь. Туловище, удерживающее вес тела. Бог воссоединит тело с душой, создав нечто невиданное прежде — вечное тело. Вы наконец-то обретете здоровье. Прежде вы никогда не были совершенно здоровы. Даже в те дни, когда на самочувствие вроде не было причин жаловаться, совершенным его никак нельзя было назвать. Вы оставались легкой мишенью для различных хворей, инфекций, бактерий и микробов. И это в лучшие дни — а что уж говорить о худших?

Макс Лукадо - Божья повесть - твоя повесть

Пер. с англ. Е. Бондаренко

К.: Кириченко, 2013. 128 с.

ISBN 978-966-426-229-0

Макс Лукадо - Божья повесть - твоя повесть - Оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ Необычное в обычном

  • ГЛАВА ВТОРАЯ Нам небезызвестен следующий шаг сатаны

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ Мы найдем свой настоящий дом

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Голос, которому можно довериться

  • ГЛАВА ПЯТАЯ Мы не будем оставлены

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ Последняя глава становится предисловием

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ В игру вступает сила

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ Когда открывается нужная дверь

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Все, что ни делается, — ко благу!

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Бог вернется за нами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Нас ожидает выпуск

РУКОВОДСТВО К ОБСУЖДЕНИЮ И ДЕЙСТВИЮ

ССЫЛКИ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

