Лукадо - Дар для всех людей

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

О таких говорят: «У него блестящее будущее». Холост, хорош собой, со свеженьким институтским дипломом. Родители его любят, девушки им интересуются, возможностей для карьеры - пруд пруди! И все же! Несмотря на многообещающие внешние перспективы, в душе у Эрика покоя не было. Он слышал внутри себя голоса, не желавшие молчать. Образы и мысли, с которыми он не мог сладить и которых не понимал, мучили его. Отчаявшись побороть своих внутренних мучителей, Эрик решил исчезнуть из жизни. И в один из серых, промозглых февральских дней он выскользнул из дому через черный вход. Ушел, чтобы никогда не вернуться.

Макс Лукадо - Дар для всех людей

Пер. с англ. И. Белов. - К. : Кириченко, 2016. - 88 с.

ISBN 978-966-426-21 3-9

Макс Лукадо - Дар для всех людей - Содержание

  • ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХЛЕВУ

  • ВРЕМЯ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ!»

  • БОГ ВО ПЛОТИ

  • СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ СПАСИТЕЛЬ

  • ИИСУС ЗНАЕТ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ

  • ВЕРА - ЗАЛОГ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

  • НЕРАВНЫЙ ОБМЕН

  • ГЛЯДЯ НА СПАСИТЕЛЯ

  • ПОЙДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ

  • ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

  • ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО СКОРБЯЩЕГО СЕРДЦА

  • ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАДУМАННОГО

  • ОН ВИДЕЛ ВАС

  • МОЛЧАНИЕ НЕБЕС

  • ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

  • ПРАВИЛЬНОЕ ПРОТИВ ПРАВЕДНОГО

  • СЕРДЦЕ, РАЗБИТОЕ РАДИ НАС

  • СОВЕРШИЛОСЬ!

  • ЩЕДРЫЕ ОБЕТОВАНИЯ

  • МИР И ПРОЩЕНИЕ

  • СПАСИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАТЬ

  • БЛАГОДАТЬ - ЗНАЧИТ

  • С УМЫВАЛЬНИЦЕЙ И ПОЛОТЕНЦЕМ

  • СЕРДЕЧНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ

  • источник силы

  • БОГ ПРЕДЛАГАЮЩИЙ

  • ОТЕЦ НА КРЬШЕ

  • ТАК НЕ БЫВАЕТ?

  • ДЛЯ КОГО ВСЕ ЭТО?

  • НЕОТСТУПНЫЙ БОГ

  • ШАГ ВЕРЫ

  • НА РУКАХ У ПАПЫ

  • БОЖЬЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books