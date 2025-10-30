Отче, Ти – Творець життя і Ти подарував мені безцінне – життя моїх дітей. Тож, прошу, осяй світлом і радістю мій сьогоднішній день. Майбутнє сповнене невідомістю, але допоможи мені пам’ятати, що для Тебе немає нічого невідомого. Коли мене опановують тривожні думки, освіти мені шлях, щоб знову віднайти твій мир.

Наповни мій дім твоєю присутністю, мій розум – твоєю мудрістю, а моє серце – твоєю любов’ю. Провадь мене у намаганнях спрямовувати моїх дітей, щоб вони навчилися довіряти Тобі. Захисти їх своєю правицею.

Дякую за те, що чуєш мої молитви. Дякую, що вислуховуєш молитви моїх дітей. Слова, які вони шепочуть перед сном, часто кумедні, але завжди щирі – від них моє серце співає. Дякую за те, що благословив ними моє життя. Амінь.

Лукадо Макс - Дари на кожен день для мами

пер. з англ. В. Петрашик

Львів: Свічадо, 2025, 160 с.

ISBN 978-966-938-935-0

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