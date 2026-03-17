Книга «Красота момента» (в оригинале Grace for the Moment) Макса Лукадо — это одно из самых популярных ежедневных молитвенных чтений в мире. Издание представляет собой сборник кратких духовных размышлений на каждый день года, призванных помочь читателю остановиться в суете будней и ощутить присутствие Бога.
Лукадо, известный своим теплым и поэтичным стилем, использует простые житейские иллюстрации (как, например, билеты в бумажнике отца), чтобы объяснить глубокие теологические истины о Божьей благодати, Его своевременной помощи и безусловной любви. Книга учит осознанному выбору: начинать каждое утро с решения любить, радоваться и доверять Творцу.
Макс Лукадо - Красота момента
Санкт-Петербург: Шандал, 2004. — 406 с.
ISBN 5-94861-005-5
Макс Лукадо - Красота момента - Содержание
Ежедневный формат: 366 коротких чтений (включая 29 февраля), каждое из которых содержит стих из Библии и вдохновляющее размышление.
Благовременная помощь: Центральная тема книги — уверенность в том, что Бог дает силы и ресурсы ровно в тот момент, когда они необходимы (Евр. 4:16).
Утренний выбор: Автор предлагает концепцию «утреннего убежища», где человек делает сознательный выбор в пользу любви, мира и терпения до того, как дневной шум заглушит голос Бога.
Фокус на характере Бога: Главы посвящены различным атрибутам Христа: Его состраданию, прощению, святости и роли как Доброго Пастыря.
