Однажды мои совсем еще маленькие дочери отважились принять участие в придуманном мною «испытании веры». Это началось с того, что восьмилетняя Дженна и шестилетняя Андреа разошлись по противоположным концам гостиной, а мы с трехлетней Сарой, сидя на диване в центре комнаты, остались наблюдать за происходящим. Дженне предстояло добраться до противоположной стены комнаты с закрытыми глазами. Андреа, исполняющая роль ее поводыря, должна была, находясь на расстоянии, направлять сестру, чтобы та как можно безопаснее добралась до намеченной цели.

Такими подсказками, как «два крошечных шага влево» или «четыре огромных шага вперед» Андреа позволила сестре успешно преодолеть коварный лабиринт, устроенный из стульев, пылесоса и корзины для грязного белья. Потом девочки поменялись ролями. И теперь уже Дженна помогала Андреа обогнуть стол, не разбив любимую мамину лампу, и своевременным окриком уберегла сестру от столкновения со стеной, когда та вместо поворота направо свернула налево. После нескольких таких одиссей с закрытыми глазами испытание закончилось и девочки поделились своими впечатлениями. — Мне совсем не понравилось, — жаловалась Дженна. — Очень страшно идти, когда ничего не видишь.

— Я боялась, что упаду, — вторила ей Андреа. — Мне пришлось двигаться малю-ю-ю-ю-юсенькими шажками. Что я мог возразить? Взрослые тоже не любят перемещаться в темноте, правда, вынуждены это делать. Подобно Дженне, мы нередко жалуемся на то, как страшно продвигаться вперед, ничего не видя вокруг, и подобно Андреа, мы семеним, чтобы не упасть. У нас есть повод осторожничать — мы слепы. Мы не видим своего будущего. Мы понятия не имеем, что ждет нас завтра. Например, я вот не уверен, что проживу достаточно долго, чтобы закончить этот абзац. (Уф, выжил!) Но и вы не знаете, успеете ли дочитать его до конца, прежде чем отправитесь в мир иной. (Надеюсь, вы все еще здесь?)

Лукадо Макс - Кто эти люди?

Пер. с англ.

2-е изд., испр.

СПб: Виссон, 2019, 288 с.

Лукадо Макс - Кто эти люди? - Оглавление

Глава 1. Иаир Видеть невидимое

Глава 2. Симон и Мария Бескорыстная любовь

Глава 3. Иаков Борьба с прошлым

Глава 4. Корнилий Обуздать высокомерие

Глава 5. Женщина, страдающая кровотечением Бредовая идея и дерзкая надежда

Глава 6. Филипп Разрушить барьеры

Глава 7. Парализованный Что для Бога проще?

Глава 8. Ной Когда надежды почти не осталось

Глава 9. Женщина, взятая в прелюбодеянии Превозмогая стыд

Глава 10. Петр и Иоанн Времена гонений

Глава 11. Никодим То, что подвластно лишь Богу

Глава 12. Анания и Савл Не спешите отмахнуться

Глава 13. Давид Грандиозный крах

Глава 14. Братья Иисуса Разрешение семейных конфликтов

Глава 15. Калека у Красных ворот храма Взгляд и прикосновение

Глава 16. Исаия Святое отличие

Глава 17. Гадаринский одержимый Избавление от оков ада

Глава 18. Прокаженный, исцеленный Иисусом Прикосновение сострадания

Глава 19. Мемфивосфей Проникновение благодати

Глава 20. Иосия Преодоление наследия

Глава 21. Иов Бог отвечает из бури

Глава 22. Петр Прокукарекавший петух и я

Глава 23. Разбойник на кресте Рассказ о распятом мошеннике

Примечания

Источники