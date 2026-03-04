Лукадо Макс - Ты справишься

Книга популярного христианского автора «Ты справишься» (3-е изд., 2025) представляет собой духовный путеводитель для тех, кто оказался в «глубоком рву» жизненных испытаний. Макс Лукадо обращается к читателям, переживающим предательство, увольнение, развод или крушение надежд, предлагая не просто утешение, а надежный библейский фундамент для преодоления кризиса. В основе книги лежит история ветхозаветного Иосифа, чья жизнь была полна несправедливости, но в итоге стала свидетельством того, как Бог оборачивает величайшее зло в великое благо.

Автор формулирует ключевую стратегию выживания в трудные времена: признать боль, набраться терпения и довериться Божьему промыслу, избегая при этом поспешных и глупых решений. Лукадо подчеркивает, что вера не гарантирует отсутствия скорбей, но дает силы пройти сквозь них, сохраняя человеческое достоинство и внутренний мир. Каждая глава книги — это шаг от отчаяния к надежде, рассматривающий такие сложные темы, как семейные обиды, искушение местью и умение ждать, пока действует Бог. Автор убедительно доказывает, что даже самые темные обстоятельства могут стать «подготовкой» к будущему триумфу и служению.

Издание дополнено разделом «Вопросы для размышления», что делает его идеальным инструментом для глубокой личной работы или обсуждения в группах поддержки. Макс Лукадо пишет с присущей ему теплотой и искренностью, превращая страницы книги в своеобразную «исповедальню», где каждый читатель может услышать личное ободрение. Это книга для тех, кому нужны не мифы, а реальная сила, чтобы подняться со дна своего «рва» и увидеть, что Верховный Правитель Вселенной по-прежнему благ и называет нас своими друзьями.

Макс Лукадо — Ты справишься

СПб.: Виссон, 2025. — 256 с.

ISBN 978-5-6054262-2-6

