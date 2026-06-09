Лукадо - Маленька книжка про любов

Зворушлива історія від автора бестселерів Макса Лукадо лагідно нагадує кожній дитині про те, що вона є глибоко улюбленою, абсолютно унікальною та ніколи не залишиться наодинці в цьому світі. Ця книга створена для того, щоб подарувати сім'ям затишні вечори спільного читання та наповнити їх найважливішими словами підтримки, любові та духовної впевненості.

Крізь прості та проникливі образи автор відкриває дитині велич Божого задуму, показуючи, що ті самі руки, які створили зірки, сонце та глибокі річки, з особливою турботою виліпили її неповторну особистість. Книга веде маленького читача від перших днів його появи в родині через повсякденні виклики до розуміння вічної Божої любові та прекрасного обітування Небес, де близькі люди перебуватимуть разом із Творцем навіки.

Лукадо Макс – Маленька книжка про любов – Літературно-художнє видання для дошкільного віку

Пер. з англ. Андріана Кіндратович. – Львів: «Свічадо», 2026. – 32 с.

ISBN 978-617-8600-70-9, ISBN 978-966-938-978-7

Лукадо Макс – Маленька книжка про любов – Содержание