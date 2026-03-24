Книга Макса Лукадо «Не заботьтесь ни о чем» (в оригинале Anxious for Nothing) представляет собой глубокое и утешительное исследование одного из самых известных библейских призывов апостола Павла из Послания к Филиппийцам. Автор ставит задачу помочь читателю преодолеть современную «эпидемию беспокойства», предлагая практический план обретения внутреннего мира, который превосходит всякое понимание. Основная идея произведения заключается в том, что тревога не является признаком отсутствия веры, но она — это призыв доверить управление своей жизнью Тому, Кто держит в руках всю Вселенную, перенося фокус внимания с проблем на Божье величие.

Содержательная часть книги выстроена вокруг четырехшагового алгоритма борьбы с беспокойством, который Лукадо объединяет в акроним C.A.L.M. (Спокойствие). Первый этап — «Celebrate» (Празднуйте), призывающий радоваться Божьему суверенитету при любых обстоятельствах. Второй — «Ask» (Просите), подчеркивающий важность конкретных молитвенных прошений вместо расплывчатых опасений. Третий — «Leave» (Оставляйте), где автор учит передавать свои заботы Богу, переставая пытаться контролировать неконтролируемое. И, наконец, «Meditate» (Размышляйте), фокусирующий внимание на всем добром, истинном и чистом. В книге детально исследуется природа страха и механизмы его замещения глубоким осознанием Божьего присутствия и Его неизменных обетований.

Текст написан в фирменном стиле Макса Лукадо — теплом, образном, наполненном житейским юмором и трогательными историями, которые делают сложные духовные истины невероятно близкими. Автор мастерски использует библейские примеры, чтобы показать, что мир — это не отсутствие шторма, а присутствие Бога внутри него. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует себя раздавленным грузом ответственности или неопределенности будущего, предлагая библейски обоснованный путь к эмоциональной свободе. Это чтение помогает осознать, что мы можем не заботиться ни о чем, потому что Бог заботится обо всем, превращая наши страхи в повод для более тесного общения с Ним.

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2019. —224 с.

ISBN 978-5-9909244-5-1

Макс Лукадо - Не заботьтесь ни о чем – Содержание

Благодарности

Глава 1. Меньше волнуйтесь, больше доверяйте

ЧАСТЬ I. ПРОСЛАВЬТЕ БОЖЬЮ БЛАГОСТЬ

Глава 2. Радуйтесь Божьему владычеству

Глава 3. Радуйтесь Божьей милости

Глава 4. Радуйтесь в Господе всегда

ЧАСТЬ II. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К БОГУ

Глава 5. Заразительная невозмутимость

Глава 6. Молиться, а не отчаиваться

ЧАСТЬ III. ВОЗЛОЖИТЕ СВОИ ЗАБОТЫ НА БОГА

Глава 7. Огромная благодарность

Глава 8. Божий покой — ваш покой

ЧАСТЬ IV. НАСТРОЙТЕСЬ НА ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Глава 9. Задумайтесь, о чем вы думаете

Глава 10. Держитесь Христа

Глава 11. C.A.L.M

Вопросы для размышлений

Примечания