– Мы молились об исцелении. Бог не дал нам его. Но Он благословил нас.

Глин говорит медленно. Отчасти из за убежденности. Отчасти из за болезни. Ее муж Дон сидит на стуле рядом с ней. Мы втроем собрались, чтобы составить план похорон – ее похорон. И теперь, когда песнопения выбраны и все распоряжения сделаны, Глин говорит:

– Он дал нам силы, о которых мы и не ведали.

– Он дал их, когда они нам понадобились, не раньше, – слова ее звучат глухо, но отчетливо. Глаза ее увлажнились, но в них уверенность.

Я задумываюсь, что было бы, если бы мне пришлось расставаться с жизнью в сорок пять лет. Я задумываюсь, каково мне было бы прощаться с детьми и с женой. Я задумываюсь, каково мне было бы стать свидетелем собственного умирания.

– Бог даровал нам в наших страданиях умиротворенность. Он все время укрывает нас. Даже когда мы теряем голову, Он здесь.

Макс Лукадо - Небесные овации

«Виссон», 2012 г.

ISBN 978-0-8499-2123-0 (англ.) Max Lucado, 1990, 1996, 1999

ISBN 978-5-94861-139-6 (рус.) Издательство «Виссон», 2010, 2012

Макс Лукадо - Небесные овации - Содержание

Предисловие издателя

Вступление

Прежде чем вы начнете читать эту книгу

Глава 1. Священная отрада

Глава 2. Его вершина

Глава 3. Богатый нищий

Глава 4. Царство абсурда

Глава 5. Узилище гордости

Глава 6. Нежное касание

Глава 7. Прославленное в обыденном

Глава 8. Похититель радости

Глава 9. Утоленная жажда

Глава 10. Жизнь в загончике

Глава 11. Образ Отца в чертах врага

Глава 12. Состояние сердца

Глава 13. Дворец без царя

Глава 14. Семена мира

Глава 15. Скользкая вертикаль власти

Глава 16. Темница сомнений

Глава 17. Царство, ради которого стоит умереть

Глава 18. Небесные овации

Примечания

Руководство для углубленного изучения

Встреча с Христом на вершине горы