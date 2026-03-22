Лукадо - Нежный гром

В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя.

Псалом 80:8

Нежный гром.

Таким Иоанн увидел Иисуса. В Евангелии от Иоанна две главные темы — голос Бога и выбор человека. И поскольку эта книга основана главным образом на этом Евангелии, вы увидите тот же тандем: Его голос — наш выбор.

Иисус сказал: «Я — хлеб жизни. Я — свет миру. Я — дверь. Я — путь, истина и жизнь. Я вернусь и возьму вас с Собой».

Провозглашение Иисуса — предложение, но ни в коем случае не принуждение. Иисус, увидев его лежащего... говорит ему: хочешь ли быть здоров? (Иоан. 5:6).

Перевод с английского

Max Lucado

A GENTLE THUNDER

Originally published in English by

W Publishing Group, a Division of Thomas Nelson, Inc.

P.O. Box 141000, Nashville, Tennessee, 37214, USA.

Лукадо Макс - Нежный гром - Или как услышать Божий голос среди шторма - Его голос, наш выбор

Хороший летчик сделает все необходимое, чтобы доставить пассажиров домой. Я стал тому свидетелем во время одного полета. Я летел на самолете, любуясь красотой озер. И вот из-за повышенной турбулентности бортпроводница попросила пассажиров занять свои места.

Публика оказалась довольно строптивой и не спешила повиноваться. Стюардесса снова повторила просьбу. «Самолет может серьезно тряхнуть. Ради собственной безопасности сядьте в кресла!»

Большинство послушались, но некоторые и ухом не повели. Проводница изменила тон: «Дамы и господа, ради своего же блага, сядьте!» Я подумал: «Ну, сейчас-то уж все усядутся». Но оказалось, ошибся. И тогда мы услышали голос пилота:

«Говорит капитан. Бывает, что люди получают серьезные травмы, потому что идут в туалет, когда нужно сидеть на месте. Давайте выясним, за что отвечает каждый из нас. Моя работа — провезти вас через этот шторм. Ваше дело — выполнять то, что я говорю. Поэтому сейчас же сядьте и пристегните ремни!»