Лукадо - Проживи жизнь co смыслом

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Макс Лукадо - Проживи жизнь co смыслом – Вы были сотворены, чтобы изменить мир

Пер. с англ. — МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2021. — 240 с.

ISBN 13:978-0-8499-2069-1

Макс Лукадо - Проживи жизнь co смыслом – Содержание

Слова признательности

Притча, В поисках отца Бенджамина

  • 1. Наша уникальная возможность в истории

  • 2. Призыв к обычным людям

  • 3. Пусть Бог извлечет вас из раковины

  • 4. Не забывайте о хлебе

  • 5. Будьте командой

  • 6. Откройте двери, откройте сердца

  • 7. Выясни нужду, прикоснись к раненым сердцам

  • 8. Гонения: приготовьтесь к ним, стойте твердо

  • 9. Делай добро молча

  • 10. Встаньте за бедных

  • 11. Помните, Кто держит вас

  • 12. Разрушайте стены

  • 13. Никого не вычеркивайте

  • 14. Укротите высокомерие

  • 15. Прежде всего молитесь, и молитесь много

  • 16. Это Иисус играл на скрипке

Обсуждение и руководство к действию

Примечания

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books