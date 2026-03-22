Мельчайшие небесные тела — вот кто мы такие. Нас уважают. Ценят. Нежно любят. Но место в центре? Главенство? Основа всего? Нет уж. Извините. Словно противореча Птолемею, все еще живущему где-то внутри нас, мир отказывается вращаться вокруг людей. Наш комфорт не является чем-то приоритетным в Божьих глазах. А случись вдруг такое, все пошло бы вкривь и вкось. Ну если вы действительно чувствуете себя центром мироздания, тогда объясните такие земные вызовы, как смерть, боль, экономический кризис, землетрясения.

Раз уж Бог существует для того, чтобы угождать нам, тогда все в этой жизни должно быть действительно нам угодно.

Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Чтобы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без Солнца Луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень. Но если его поставить на отведенное ему место, он засияет. Позволь Луне заняться тем, для чего она создана, и сгусток грязи превратится в источник романтического вдохновения. При этом Луна лишь отражает более сильный свет.

И она счастлива!

Макс Лукадо - Я не центр Вселенной!

Санкт-Петербург: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2008 г. — 176 с.

ISBN 978-5-8445-0123-4

Макс Лукадо - Я не центр Вселенной! – Содержание

Предисловие

1. Бегство от жизни, полной эгоизма

Часть первая Созерцая Господа

2. «Покажи мне славу Твою!»

3. Божественная самореклама

4. Святая непохожесть

5. «Минуточку!»

6. Вечный покров

7. Величие Божьей любви

Часть вторая Отражая Господа

8. Божьи зеркала

9. Бог — В ЦЕНТРЕ НАШЕЙ ПРОПОВЕДИ

10. Бог В ЦЕНТРЕ НАШЕГО СПАСЕНИЯ

11. Бог — В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ МОЕГО ТЕЛА

12. Бог — В ЦЕНТРЕ НАШИХ ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ

13. Бог — В ЦЕНТРЕ МОЕГО ПРЕУСПЕВАНИЯ

14. Восходящий ОБРАЗ МЫСЛЕЙ

Вопросы к прочитанным главам