Музыка всегда была предметом жарких споров в истории христианской церкви, а в последние пятьдесят лет дебаты ведутся ожесточенно как никогда. Мы имеем дело с целым спектром мнений по этому вопросу. Люди, занимающие крайнюю позицию с одной стороны, считают, что в церкви при поклонении должны звучать лишь ветхозаветные псалмы без музыкального сопровождения. С другого края спектра находятся такие христиане, которые убеждены, что в поклонении и благовестии можно использовать любую музыку: рок, поп, джаз, панк, кантри, вестерн, рэп — все, что привлекает людей.

Дэн Лукарини не впадал в первую крайность, но ему довелось соприкоснуться с последней. Он написал эту книгу, руководствуясь своим музыкальным опытом, приобретенным как на религиозной, так и на светской сцене. Прежде чем выразить свой взгляд на одну из основных проблем современной церкви, автор делится с нами историей своих духовных и музыкальных исканий. Личный опыт делает его утверждения еще более весомыми. Эта книга, без сомнения, вызовет множество критических замечаний, однако следует признать, что та прямота и бескомпромиссность, с которыми Лукарини отстаивает свои убеждения, вызваны его искренним желанием прославить Бога. Особенно отчетливо это его желание проявляется в его ревностном и мудром отношении к поклонению и служению.



Жан Кальвин писал: «Мы из собственного опыта знаем, что в музыке заключается некий секрет, что она обладает неизъяснимой силой, вдохновляющей сердца». Реформатор был прав. Нам следует серьезно подходить к использованию музыки в жизни церкви, не забывая при этом, что наша главная цель — поклониться Богу. Я молюсь, чтобы эта книга помогла нам так поступать.

Дэн Лукарини - Почему я изменил свое мнение о современной христианской музыке

МФЦП, 2005.

ISBN 985-454-241-6 (рус.)

ISBN 0 85234 517 8 (англ.)

Дэн Лукарини - Почему я изменил свое мнение о современной христианской музыке - Содержание

Посвящение

Благодарность

Предисловие

♦ 1. Как мы спасали бабочек, попавших в шторм

♦ 2. Моя история

♦ 3. Отъявленная ложь

♦ 4. Что такое истинное «поклонение сердца»?

♦ 5. Хочу свое MTV!

♦ 6. Соблазн святым

♦ 7. Раскалывание церквей

♦ 8. Разве это не вопрос вкуса?

♦ 9. Разве музыка не стоит вне морали?

♦ 10. Но музыку придумал Бог: не значит ли это, что любая музыка по сути своей хороша?

♦ 11. Покажите мне, где в Библии сказано, что рок-музыка — это зло

♦ 12. Разве Библия говорит, что для привлечения людей к Богу все средства хороши?

♦ 13. Можно ли к музыке прославления выдвигать другие требования?

♦ 14. Разве Мартин Лютер и братья Уэсли не использовали современную музыку в своей церкви?

♦ 15. Разве современные песни петь не легче, чем традиционные гимны?

♦ 16. Разве Бог не привлекает к себе и не назидает подростков при помощи современной христианской музыки?

♦ 17. Судьба богослужений с разной музыкой

♦ 18. Как же нам тогда поклоняться вместе?

♦ 19. Как же выбирать музыку, подходящую для богослужения?

Заключение

Примечания

Дэн Лукарини - Почему я изменил свое мнение о современной христианской музыке

А теперь позвольте мне вкратце представить вам мою книгу, чтобы вы знали, чего от нее ожидать. В этой книге я не пытаюсь провести исчерпывающее богословское исследование вопроса о музыке в Библии. Однако я постоянно буду прибегать к Слову Божьему как к наивысшему авторитету, определяющему, каким должно быть наше поклонение. Конечно, для тех читателей, которые не считают Библию наивысшим авторитетом для христианина, эти аргументы не покажутся убедительными. В этой книге не затрагивается тема неоднозначного воздействия ритма рок-музыки на человеческую психику. По этому поводу сказано и написано уже достаточно. В этой книге не говорится о том, какую музыку можно слушать вне церкви, хотя я считаю, что каждый христианин может извлечь для себя определенную пользу из тех предостережений и принципов, которые касаются богослужения в церкви. В этой книге мы поговорим о том, что присутствие современной христианской музыки на богослужениях — сомнительное явление, если не сказать больше, поскольку это, как правило, ведет к разделениям, потаканию собственной плоти и безнравственности. Критика, которую вы найдете на страницах этой книги, в основном направлена в адрес тех, кто возглавляет движение в поддержку современной христианской музыки, а не в адрес рядовых членов церкви.

Теперь я хочу определить значение нескольких терминов, которые будут постоянно использоваться в этой книге.

Современная христианская музыка — это христианские композиции, которые написаны в стилях легкого рока, поп-рока, классического рока. В это понятие входят также другие формы музыки с ярко выраженным синкопированным ритмом: рэп, джаз, блюз, хип-хоп, панк, ска, современные кантри и вестерн. Музыка поклонения и прославления — разновидность современной христианской музыки, сформировавшаяся под сильным влиянием рока. Самые известные звукозаписывающие компании этого направления — «Интегрити Хосанна», «Вайн-ярд», «Маранафа мьюзик». Новаторы — это христиане, которые предпочитают использовать современную христианскую музыку для прославления и поклонения на служениях. Это название не является ярлыком, я применяю его только для разграничения одной категории людей от другой. Традиционалисты — это христиане, предпочитающие использовать на богослужениях традиционную, консервативную музыку. Под консервативной музыкой я имею в виду ту музыку, которая не вызывает споров и противоречий, общепринятую. Сюда относятся гимны, традиционные песни и те современные композиции, которые не написаны в стиле рока или других музыкальных стилях, в которых особенно подчеркивается чувственность. Термин «традиционалист» в кругах новаторов используется в негативном смысле, однако в этой книге мы надеемся вернуть ему положительное значение.



Я молюсь о том, чтобы все написанное в этой книге послужило славе Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, а также стало поводом к диалогу в церкви Христовой. Мои замечания предназначены не для того, чтобы обидеть тех христиан, которые пропагандируют современную христианскую музыку или принимают непосредственное участие в современном музыкальном служении. Мои друзья расскажут вам, что я не люблю конфронтаций, пытаюсь примирить всех и сам жить в мире. Однако я осознаю, что моя история и мои выводы будут весьма неприятны для некоторых христиан. Если вы хотите разделить церковь, просто поднимите вопрос о церковной музыке.

Я также понимаю, что некоторые мои друзья-христиане, которые когда-то вместе со мной несли музыкальное служение, будут очень удивлены и даже шокированы тем,насколько изменилось мое отношение к современной христианской музыке. Они видели, как я играл ее в церкви и как изо всех сил боролся за то, чтобы эта музыка получила признание. Мы искренне были увлечены нашим служением, и у меня осталось немало хороших воспоминаний о времени, проведенном вместе. Поэтому я буду молиться о том, чтобы они приняли во внимание все сказанное мною на страницах этой книги и еще раз задумались о том, стоит ли им пропагандировать современную христианскую музыку.