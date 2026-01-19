Элизабет Лукас мастерски исследует тонкую грань между лечением души и духовным поиском. В книге «Франкл и Бог» она отвечает на вопросы, которые часто ставят в тупик современных психологов: может ли вера быть терапевтичной? Как логотерапия работает с людьми разных убеждений?

Автор показывает, что для Франкла Бог не был религиозной догмой, а был «Партнером по диалогу», который живет в глубине каждого сердца.

Книга станет неоценимым руководством для тех, кто хочет примирить свое научное мировоззрение с внутренней потребностью в Боге, не впадая в фанатизм.

Элизабет Лукас - Франкл и Бог - Откровения психотерапевта о религии и Боге

Издательство Никея, 2020. — 224 с.

ISBN 978-5-907202-72-6

Элизабет Лукас - Франкл и Бог - Откровения психотерапевта о религии и Боге - Содержание