Лукас - Франкл и Бог
Элизабет Лукас мастерски исследует тонкую грань между лечением души и духовным поиском. В книге «Франкл и Бог» она отвечает на вопросы, которые часто ставят в тупик современных психологов: может ли вера быть терапевтичной? Как логотерапия работает с людьми разных убеждений?
Автор показывает, что для Франкла Бог не был религиозной догмой, а был «Партнером по диалогу», который живет в глубине каждого сердца.
Книга станет неоценимым руководством для тех, кто хочет примирить свое научное мировоззрение с внутренней потребностью в Боге, не впадая в фанатизм.
Элизабет Лукас - Франкл и Бог - Откровения психотерапевта о религии и Боге
Издательство Никея, 2020. — 224 с.
ISBN 978-5-907202-72-6
Элизабет Лукас - Франкл и Бог - Откровения психотерапевта о религии и Боге - Содержание
Предисловие. Кем был Виктор Франкл?
Бояться Бога?
Психотерапия и теология
Позиция Homo religiosus
Существует ли моральный инстинкт?
Концепция «сверхсмысла»
Способность к предвидению
Умная собака Джеймса Крамбо
Об одной записке и о смысле
Притча о Самуиле и Илии
О знаках свыше
Где чудо вьет себе гнездо
Можно ли не верить в «Ты» другого? ...
С кем мы беседуем, когда остаемся одни?
Образ, который видит любящий
Любовное созерцание — радость для ангелов
Способность к выходу за свои пределы
Намерение — от нас, а результат?
Сотворение кумиров и отчаяние
Ценности и Божий суд
Карающий Бог фрау Котек
Религия и сознание
Когда тонет не умеющий плавать
О неосознанной религиозности, или Небо поверх руин
Инстинкт или выбор?
Никого не принуждать!
Об антропоцентризме и свободной воле
«Нижний этаж» Зигмунда Фрейда...
Могут ли христиане страдать душевными болезнями?
Вклад человека в свою депрессию ....
Навязчивые богохульные мысли ....
Ради «последней свободы»
Совесть как божественное «Ты»
Где находится ответственность?
Лилипуты во Вселенной
Теряют ли силу Десять заповедей?...
Последняя или предпоследняя инстанция?
Чтобы рассказать Богу
Что означала Каинова печать?
Ангельское и дьявольское в человеке
Религиозное чувство в концлагере...
Умер ли Бог после Освенцима?
Все духовное живет по своим законам
Несоответствие образа отца образу Бога
Дух и хромосомы
Смотрит ли на нас Бог?
Символика Абсолюта, или Необходимость и невозможность...
Непознаваемое и невероятное — это одно и то же?
От «сверхсмысла» к «сверхбытию»...
Вера пробуждает творчество
Народ шел за облаком
«Сверхсмысл» пробивает себе дорогу
О молчании Бога
Вопросы и ответы бесконечности ...
Молитва позволяет ощутить присутствие Бога
«Я люблю Бога, значит, Бог есть»...
«Из тесноты воззвал я к Господу» ...
Точка схождения линий
Наш контакт с «равноценно сущим»
Две опасности: расплывчатость и окаменение
Существует ли тенденция к отходу от религии?
Слово о человеческом голосе
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