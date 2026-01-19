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Лукас - Франкл и Бог

Лукас - Франкл и Бог
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy

Элизабет Лукас мастерски исследует тонкую грань между лечением души и духовным поиском. В книге «Франкл и Бог» она отвечает на вопросы, которые часто ставят в тупик современных психологов: может ли вера быть терапевтичной? Как логотерапия работает с людьми разных убеждений?

Автор показывает, что для Франкла Бог не был религиозной догмой, а был «Партнером по диалогу», который живет в глубине каждого сердца.

Книга станет неоценимым руководством для тех, кто хочет примирить свое научное мировоззрение с внутренней потребностью в Боге, не впадая в фанатизм.

Элизабет Лукас - Франкл и Бог - Откровения психотерапевта о религии и Боге

Издательство Никея, 2020. — 224 с.

ISBN 978-5-907202-72-6

Элизабет Лукас - Франкл и Бог - Откровения психотерапевта о религии и Боге - Содержание

  • Предисловие. Кем был Виктор Франкл?

  • Бояться Бога?

  • Психотерапия и теология

  • Позиция Homo religiosus

  • Существует ли моральный инстинкт?

  • Концепция «сверхсмысла»

  • Способность к предвидению

  • Умная собака Джеймса Крамбо

  • Об одной записке и о смысле

  • Притча о Самуиле и Илии

  • О знаках свыше

  • Где чудо вьет себе гнездо

  • Можно ли не верить в «Ты» другого? ...

  • С кем мы беседуем, когда остаемся одни?

  • Образ, который видит любящий

  • Любовное созерцание — радость для ангелов

  • Способность к выходу за свои пределы

  • Намерение — от нас, а результат?

  • Сотворение кумиров и отчаяние

  • Ценности и Божий суд

  • Карающий Бог фрау Котек

  • Религия и сознание

  • Когда тонет не умеющий плавать

  • О неосознанной религиозности, или Небо поверх руин

  • Инстинкт или выбор?

  • Никого не принуждать!

  • Об антропоцентризме и свободной воле

  • «Нижний этаж» Зигмунда Фрейда...

  • Могут ли христиане страдать душевными болезнями?

  • Вклад человека в свою депрессию ....

  • Навязчивые богохульные мысли ....

  • Ради «последней свободы»

  • Совесть как божественное «Ты»

  • Где находится ответственность?

  • Лилипуты во Вселенной

  • Теряют ли силу Десять заповедей?...

  • Последняя или предпоследняя инстанция?

  • Чтобы рассказать Богу

  • Что означала Каинова печать?

  • Ангельское и дьявольское в человеке

  • Религиозное чувство в концлагере...

  • Умер ли Бог после Освенцима?

  • Все духовное живет по своим законам

  • Несоответствие образа отца образу Бога

  • Дух и хромосомы

  • Смотрит ли на нас Бог?

  • Символика Абсолюта, или Необходимость и невозможность...

  • Непознаваемое и невероятное — это одно и то же?

  • От «сверхсмысла» к «сверхбытию»...

  • Вера пробуждает творчество

  • Народ шел за облаком

  • «Сверхсмысл» пробивает себе дорогу

  • О молчании Бога

  • Вопросы и ответы бесконечности ...

  • Молитва позволяет ощутить присутствие Бога

  • «Я люблю Бога, значит, Бог есть»...

  • «Из тесноты воззвал я к Господу» ...

  • Точка схождения линий

  • Наш контакт с «равноценно сущим»

  • Две опасности: расплывчатость и окаменение

  • Существует ли тенденция к отходу от религии?

  • Слово о человеческом голосе

  • Книги Виктора Франкла, из которых приведены цитаты в настоящем издании

Views 226
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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