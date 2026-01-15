Книга С. Л. Лукашина представляет собой уникальный творческий проект, где библейские тексты Псалтири переложены на язык русской поэзии. Это не просто перевод, а глубокое художественное переосмысление канонических молитв, облеченное в строгую стихотворную форму.

Андрей Лукашин – Псалтирь в поэзии

Книга издана на средства автора. – Москва: Научно-техническая редакция «ГиперОкс», 1994. – 164 с.

Андрей Лукашин – Псалтирь в поэзии – Содержание