Лукашин - Псалтирь в поэзии
Книга С. Л. Лукашина представляет собой уникальный творческий проект, где библейские тексты Псалтири переложены на язык русской поэзии. Это не просто перевод, а глубокое художественное переосмысление канонических молитв, облеченное в строгую стихотворную форму.
Андрей Лукашин – Псалтирь в поэзии
Книга издана на средства автора. – Москва: Научно-техническая редакция «ГиперОкс», 1994. – 164 с.
Андрей Лукашин – Псалтирь в поэзии – Содержание
Предисловие
Переложенные псалмы
Псалом 1 - Псалом 2 - Псалом 3 - Псалом 4 - Псалом 5 - Псалом 10 - Псалом 11 - Псалом 12 - Псалом 13 - Псалом 14 - Псалом 17 - Псалом 25 - Псалом 45 - Псалом 61 - Псалом 63 - Псалом 64 - Псалом 69 - Псалом 75 - Псалом 99 - Псалом 101 - Псалом 108 - Псалом ПО - Псалом 111 - Псалом 113 - Псалом 114 - Псалом 116 - Псалом 119 - Псалом 120 - Псалом 121 - Псалом 122 - Псалом 123 - Псалом 124 - Псалом 125 - Псалом 126 - Псалом 127 - Псалом 128 - Псалом 129 - Псалом 130 - Псалом 131 - Псалом 132 - Псалом 133 - Псалом 135 - Псалом 136 - Псалом 137 - Псалом 138 - Псалом 139 - Псалом 140 - Псалом 141 - Псалом 142 - Псалом 145 - Псалом 147 - Псалом 149 - Псалом 150
ПСАЛТИРЬ
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