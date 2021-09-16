Лукьянов - Богослужебные заметки
Предлагаемыя благосклонному вниманию читателя «Богослужебныя заметки», в течение нескольких лет печатавшияся в журнале «Православная Русь» (издание Св.-Троицкаго Монастыря, Джорданвилл, Н.И., США), представляют малый опыт разяснения служебной практики. Область изучения устава богослужения весьма обширна и поистине неисчерпаема. Кроме того, в разных церковных центрах (например, Москва и Киев) с веками укоренились свои специфическия богослужебныя традиции и предания, свято хранимыя местными церквами и даже епархиями. Учитывая эту разность в богослужебной практике и желая представить читателю более широкий взгляд на церковныя традиции, мы, где возможно, старались отметить разнообразие отдельных частей богослужения.
Мы затронули только несколько практических вопросов священнодействия вечерни, утрени и литургии, а также ряд богослужебных вопросов общаго интереса. В нашу задачу не входило разсмотрение вопросов служения в период праздников, Триоди Постной и Триоди Цветной, а также совершения таинств и треб.
Наши заметки составлены на основе авторитетных и общепризнанных в старой России пособий, указанных в особом списке. Лелеем надежду, что разъяснение предлагаемых богослужебных вопросов явится в какой-то степени полезным для пастырей церковных, особенно начинающих, в их ответственном служении. Изучение священнослужителями и клирошанами тонкостей церковнаго богослужения, помимо историческаго и практическаго интереса, имеет еще и то благотворное действие, что способствует более осознанному совершению богослужения, более глубокой молитвенной настроенности.
Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви
Троицкий Монастырь Джорданвилл, Нью-Йорк, 2001. – 334 с.
ISBN 5-901716-03-5
Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви – Содержание
От составителя
- Пособия касательно устава богослужений
- I. Общие вопросы о совершении богослужения
- II. Вечерня
- III. Утреня
- IV. Божественная литургия
- V. Литургия Преждеосвященных Даров
Довольно редкая книга, отображающая особенности богослужебной жизни Русской Зарубежной Церкви. Некоторые из них являются наследованием дореволюционной традиции.