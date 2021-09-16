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Лукьянов - Богослужебные заметки

Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Предлагаемыя благосклонному вниманию читателя «Бого­служебныя заметки», в течение нескольких лет печа­тавшияся в журнале «Православная Русь» (издание Св.-Троиц­каго Монастыря, Джорданвилл, Н.И., США), представляют малый опыт разяснения служебной практики. Область изу­чения устава богослужения весьма обширна и поистине неисчер­паема. Кроме того, в разных церковных центрах (на­пример, Москва и Киев) с веками укоренились свои специ­фическия богослужебныя традиции и предания, свято хранимыя местными церквами и даже епархиями. Учитывая эту разность в богослужебной практике и желая представить читателю более широкий взгляд на церковныя традиции, мы, где воз­можно, старались отметить разнообразие отдельных частей богослужения.
Мы затронули только несколько практических вопросов священнодействия вечерни, утрени и литургии, а также ряд бо­гослужебных вопросов общаго интереса. В нашу задачу не входило разсмотрение вопросов служения в период праздни­ков, Триоди Постной и Триоди Цветной, а также совершения таинств и треб.
Наши заметки составлены на основе авторитетных и общепризнанных в старой России пособий, указанных в осо­бом списке. Лелеем надежду, что разъяснение предлагае­мых богослужебных вопросов явится в какой-то степени полезным для пастырей церковных, особенно начинающих, в их ответственном служении. Изучение священнослужите­лями и клирошанами тонкостей церковнаго богослужения, по­мимо историческаго и практическаго интереса, имеет еще и то благотворное действие, что способствует более осознанно­му совершению богослужения, более глубокой молитвенной на­строенности.

Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви

Троицкий Монастырь Джорданвилл, Нью-Йорк, 2001. – 334 с.
ISBN 5-901716-03-5

Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви – Содержание

От составителя
  • Пособия касательно устава богослужений
  • I. Общие вопросы о совершении богослужения
  • II. Вечерня
  • III. Утреня
  • IV. Божественная литургия
  • V. Литургия Преждеосвященных Даров
Приложение
Views 423
Rating 4.8 / 5
Added 16.09.2021
Author brat Nicaeec
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

B
brat Nicaeec 4 years ago

Довольно редкая книга, отображающая особенности богослужебной жизни Русской Зарубежной Церкви. Некоторые из них являются наследованием дореволюционной традиции.

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