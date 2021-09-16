Предлагаемыя благосклонному вниманию читателя «Бого­служебныя заметки», в течение нескольких лет печа­тавшияся в журнале «Православная Русь» (издание Св.-Троиц­каго Монастыря, Джорданвилл, Н.И., США), представляют малый опыт разяснения служебной практики. Область изу­чения устава богослужения весьма обширна и поистине неисчер­паема. Кроме того, в разных церковных центрах (на­пример, Москва и Киев) с веками укоренились свои специ­фическия богослужебныя традиции и предания, свято хранимыя местными церквами и даже епархиями. Учитывая эту разность в богослужебной практике и желая представить читателю более широкий взгляд на церковныя традиции, мы, где воз­можно, старались отметить разнообразие отдельных частей богослужения.

Мы затронули только несколько практических вопросов священнодействия вечерни, утрени и литургии, а также ряд бо­гослужебных вопросов общаго интереса. В нашу задачу не входило разсмотрение вопросов служения в период праздни­ков, Триоди Постной и Триоди Цветной, а также совершения таинств и треб.

Наши заметки составлены на основе авторитетных и общепризнанных в старой России пособий, указанных в осо­бом списке. Лелеем надежду, что разъяснение предлагае­мых богослужебных вопросов явится в какой-то степени полезным для пастырей церковных, особенно начинающих, в их ответственном служении. Изучение священнослужите­лями и клирошанами тонкостей церковнаго богослужения, по­мимо историческаго и практическаго интереса, имеет еще и то благотворное действие, что способствует более осознанно­му совершению богослужения, более глубокой молитвенной на­строенности.

Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви

Троицкий Монастырь Джорданвилл, Нью-Йорк, 2001. – 334 с.

ISBN 5-901716-03-5

Протопресвитер Валерий Лукьянов – Богослужебные заметки. Опыт разъяснения практической стороны богослужения Православной Церкви – Содержание

От составителя

Пособия касательно устава богослужений

I. Общие вопросы о совершении богослужения

II. Вечерня

III. Утреня

IV. Божественная литургия

V. Литургия Преждеосвященных Даров

Приложение