Лум - Одиночество
Быть одному — это проклятие, временное испытание или высокая привилегия? Ада Лум предлагает глубокий и освобождающий взгляд на жизнь вне брака. Автор утверждает, что «одиночество» и «целостность» — это не противоречащие друг другу понятия.
Книга помогает читателю перестать воспринимать период безбрачия как «зал ожидания» и учит жить полноценной, яркой жизнью здесь и сейчас. Ада Лум не игнорирует трудности — чувство изоляции, давление общества и нереализованные желания, — но она также раскрывает уникальные преимущества этого состояния:свободу для служения, возможность глубокого самопознания и особые отношения с Богом. Это книга о том, как быть счастливым и цельным человеком,
Ада Лум – Одиночество - Радости и печали, преимущества и трудности безбрачия
Черкассы: «Смирна», 2002. – 86 с.
ISBN 966-7774-21-Х
Ада Лум – Одиночество – Содержание
Слово издателя
От автора
1. Растущее безбрачное общество
Спасительный юмор
Уничтожение позорного клейма
Две стороны нашей человеческой натуры
Полноценные люди
2. Библейское учение о безбрачии
Необходимость правильно мыслить
Божьи намерения относительно брака
Сила выбора
Спасительный дар безбрачия от Бога
3. Проблемы и искушения незамужней женщины
Самоотречение
Чувство вины
Обида
Искушение зациклиться на себе
Одиночество
Секс
Напряженность во взаимоотношениях с мужчинами
Тревога о будущем
Тайные планы любви
4. Возможность быть счастливым и полезным
Отдать себя Христу
Протягивать руку дружбы другим
Радость общения с детьми
«Кормилицы»
Знакомиться с новыми людьми и новыми возможностями
Слава Богу, вы нормальны!
Оставаться женщиной, а не роботом
Правильные отношения с мужчинами
5. Дружба с супружескими парами
Библейский пример
Разумные беседы и инициатива
«Здравствуйте, я ваша тетя»
Брачные агенты?
Деловая женщина и мужчины-коллеги
О чуткости
б. Возрастая в мудрости
Трудности переходного периода после сорока
Нежелание стареть
Преимущества среднего возраста
До сорока
Климакс и связанные с ним проблемы
Небольшая молитва за старость
7. Человеческая сущность Иисуса
Неправильное понимание человеческой сущности Иисуса
Человеческая сущность Иисуса в Евангелиях
Незамужняя женщина — ученик
Зрелость и награды
Примечания
Вопросы
