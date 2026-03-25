Быть одному — это проклятие, временное испытание или высокая привилегия? Ада Лум предлагает глубокий и освобождающий взгляд на жизнь вне брака. Автор утверждает, что «одиночество» и «целостность» — это не противоречащие друг другу понятия.

Книга помогает читателю перестать воспринимать период безбрачия как «зал ожидания» и учит жить полноценной, яркой жизнью здесь и сейчас. Ада Лум не игнорирует трудности — чувство изоляции, давление общества и нереализованные желания, — но она также раскрывает уникальные преимущества этого состояния:свободу для служения, возможность глубокого самопознания и особые отношения с Богом. Это книга о том, как быть счастливым и цельным человеком,

Ада Лум – Одиночество - Радости и печали, преимущества и трудности безбрачия

Черкассы: «Смирна», 2002. – 86 с.

ISBN 966-7774-21-Х

Ада Лум – Одиночество – Содержание

Слово издателя

От автора

1. Растущее безбрачное общество

Спасительный юмор

Уничтожение позорного клейма

Две стороны нашей человеческой натуры

Полноценные люди

2. Библейское учение о безбрачии

Необходимость правильно мыслить

Божьи намерения относительно брака

Сила выбора

Спасительный дар безбрачия от Бога

3. Проблемы и искушения незамужней женщины

Самоотречение

Чувство вины

Обида

Искушение зациклиться на себе

Одиночество

Секс

Напряженность во взаимоотношениях с мужчинами

Тревога о будущем

Тайные планы любви

4. Возможность быть счастливым и полезным

Отдать себя Христу

Протягивать руку дружбы другим

Радость общения с детьми

«Кормилицы»

Знакомиться с новыми людьми и новыми возможностями

Слава Богу, вы нормальны!

Оставаться женщиной, а не роботом

Правильные отношения с мужчинами

5. Дружба с супружескими парами

Библейский пример

Разумные беседы и инициатива

«Здравствуйте, я ваша тетя»

Брачные агенты?

Деловая женщина и мужчины-коллеги

О чуткости

б. Возрастая в мудрости

Трудности переходного периода после сорока

Нежелание стареть

Преимущества среднего возраста

До сорока

Климакс и связанные с ним проблемы

Небольшая молитва за старость

7. Человеческая сущность Иисуса

Неправильное понимание человеческой сущности Иисуса

Человеческая сущность Иисуса в Евангелиях

Незамужняя женщина — ученик

Зрелость и награды

Примечания

Вопросы