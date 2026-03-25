Лум - Одиночество

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Быть одному — это проклятие, временное испытание или высокая привилегия? Ада Лум предлагает глубокий и освобождающий взгляд на жизнь вне брака. Автор утверждает, что «одиночество» и «целостность» — это не противоречащие друг другу понятия.

Книга помогает читателю перестать воспринимать период безбрачия как «зал ожидания» и учит жить полноценной, яркой жизнью здесь и сейчас. Ада Лум не игнорирует трудности — чувство изоляции, давление общества и нереализованные желания, — но она также раскрывает уникальные преимущества этого состояния:свободу для служения, возможность глубокого самопознания и особые отношения с Богом. Это книга о том, как быть счастливым и цельным человеком,

Ада Лум – Одиночество - Радости и печали, преимущества и трудности безбрачия

Черкассы: «Смирна», 2002. – 86 с.

ISBN 966-7774-21-Х

Ада Лум – Одиночество – Содержание

Слово издателя

От автора

1. Растущее безбрачное общество

  • Спасительный юмор

  • Уничтожение позорного клейма

  • Две стороны нашей человеческой натуры

  • Полноценные люди

2. Библейское учение о безбрачии

  • Необходимость правильно мыслить

  • Божьи намерения относительно брака

  • Сила выбора

  • Спасительный дар безбрачия от Бога

3. Проблемы и искушения незамужней женщины

  • Самоотречение

  • Чувство вины

  • Обида

  • Искушение зациклиться на себе

  • Одиночество

  • Секс

  • Напряженность во взаимоотношениях с мужчинами

  • Тревога о будущем

  • Тайные планы любви

4. Возможность быть счастливым и полезным

  • Отдать себя Христу

  • Протягивать руку дружбы другим

  • Радость общения с детьми

  • «Кормилицы»

  • Знакомиться с новыми людьми и новыми возможностями

  • Слава Богу, вы нормальны!

  • Оставаться женщиной, а не роботом

  • Правильные отношения с мужчинами

5. Дружба с супружескими парами

  • Библейский пример

  • Разумные беседы и инициатива

  • «Здравствуйте, я ваша тетя»

  • Брачные агенты?

  • Деловая женщина и мужчины-коллеги

  • О чуткости

б. Возрастая в мудрости

  • Трудности переходного периода после сорока

  • Нежелание стареть

  • Преимущества среднего возраста

  • До сорока

  • Климакс и связанные с ним проблемы

  • Небольшая молитва за старость

7. Человеческая сущность Иисуса

  • Неправильное понимание человеческой сущности Иисуса

  • Человеческая сущность Иисуса в Евангелиях

  • Незамужняя женщина — ученик

  • Зрелость и награды

Примечания

Вопросы

Added 25.03.2026
Related Books

All Books