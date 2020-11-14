Луна - В честь Святого Духа
В детстве я многое узнал об Иисусе Христе. Я узнал, что Он совершал чудеса, исцелял больных, ходил по воде, умножал хлеб и рыбу и отдал Себя в жертву за наше спасение.
Несмотря на то, что я получил много уроков об Иисусе Христе, когда был еще ребенком, толь- ко 11 июля 1982 года я узнал Его как своего личного Господа и Спасителя. Именно в этот день я родился свыше. Его благодать достигла меня.
С того момента, случившегося более двадцати пяти лет назад, я не перестаю служить Ему с глубокой преданностью, не перестаю делиться своим свидетельством, так же как апостолы во время своего служения на земле.
Я долго ждал, прежде чем написать свою первую книгу, потому что понял, что для развития зрелых отношений с Духом Святым, так же, как с любой личностью, нужно время. Когда я принял Его силу и Он начал использовать меня, чтобы явить Свое присутствие и Свои чудеса людям, у меня появилось огромное желание написать о Нем. Первую главу этой книги я написал за десять лет до ее публикации, но затем отложил ее, чтобы поразмышлять. Я понял, что будет намного лучше подождать, пока я не почувствую, что могу поддерживать близкие отношения со Святым Духом и хранить дарованную Им сверхъестественную силу.
В ваших руках книга, содержащая уникальные жизненные уроки, которых вы не найдете в других изданиях по данному предмету. Я уверен, что сочетание уроков и историй из моего личного жизненного опыта станет назиданием в вашей жизни и будет мотивировать вас искать Его присутствия и желать более близких отношений с Ним превыше всего остального, что Он может вам дать.
Если после прочтения этой книги вы почувствуете больше голода и жажды по Богу, тогда моя цель в ее написании будет исполнена.
Кэш Луна - В честь Святого Духа
М.: Золотые страницы, 2016 г. —232 с.
ISBN 978-5-91943-053-7
Кэш Луна - В честь Святого Духа - Содержание
Введение
- Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобой
- За пределами моего понимания
- Он Кто, а не что-то
- За закрытыми дверями
- Где бы ты ни был
- Бездна бездну призывает
- Какие странные задания!
- Служить Господу
- Естественное и сверхъестественное
- Его жилище
- Его сосуд
- Исцеление больных
Заключение
Велосипед или Я?
Кэш Луна - В честь Святого Духа - Он Кто, а не что-то
Однажды ночью я внезапно проснулся в три часа от безудержного рыдания. Я заснул, думая о том, как объяснить проявления силы Божьей тем, кто спросит. Когда присутствие Бога проявляется, происходят необычные вещи. Люди могут упасть на пол или задрожать, когда божественная сила изольется на них. Трудно понять, почему люди сомневаются и задают по этому поводу вопросы, поскольку мы привыкли видеть, как наши тела реагируют на материальные вещи, такие как анестезия. Мы не удивляемся, наблюдая, как человек перестает двигаться, реагировать и разговаривать под воздействием медикаментов. Наш разум легко воспринимает последствия какого-либо естественного или химического воздействия, но последствия действия Святого Духа он принимает с трудом. С большим огорчением я смотрю на некоторых христиан, стесняющихся проявлений Его силы. Они так теряются, что даже пытаются скрывать эти проявления от других людей, чтобы не смущать и не пугать их.
Итак, в ту ночь я проснулся от рыданий. Я плакал не от печали или благодарности, но скорее от ка- кого-то впечатления, переполнившего мое сердце. Я не знал, откуда оно пришло, но явственно почувствовал присутствие Святого Духа, прежде чем Он сказал мне: «Куда бы ты ни шел, говори Моим людям, что я люблю их такими, какие они есть, с их добродетелями и талантами, слабостями и недостатками». Затем наступил момент тишины, и я за- рыдал еще сильнее, зная, что Он не закончил говорить со мной. Он действительно продолжил и сказал: «Я хочу, чтобы ты говорил им тоже принимать Меня таким, какой Я есть, а не таким, каким они хотят, чтобы Я был, потому что Я не могу изменить Себя или отречься от Себя».
Затем у меня в уме возникли образы встреч, случившихся с Ним. Я видел Святого Духа, приближающегося к человеку, который не мог выдержать Его Святого Присутствия и разрыдался. Затем я увидел Духа, подходившего к другому человеку, который просто громко смеялся, потому что его наполняла сверхъестественная радость. Третий человек задрожал, будучи не в состоянии вы- держать великую силу. Когда Дух Святой приближался к людям, их тела реагировали на Его силу. Другие, на том же самом собрании, чувствовали себя неловко и беспокойно, они критично взирали на все проявления. Позже я почувствовал, словно Он смотрит на меня и мягко говорит: «Чего ты хочешь от Меня? Я просто такой!»
No comments yet. Be the first!