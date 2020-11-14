Кэш Луна - В честь Святого Духа

В детстве я многое узнал об Иисусе Христе. Я узнал, что Он совершал чудеса, исцелял больных, ходил по воде, умножал хлеб и рыбу и отдал Себя в жертву за наше спасение.

Несмотря на то, что я получил много уроков об Иисусе Христе, когда был еще ребенком, толь- ко 11 июля 1982 года я узнал Его как своего личного Господа и Спасителя. Именно в этот день я родился свыше. Его благодать достигла меня.

С того момента, случившегося более двадцати пяти лет назад, я не перестаю служить Ему с глубокой преданностью, не перестаю делиться своим свидетельством, так же как апостолы во время своего служения на земле.

Я долго ждал, прежде чем написать свою первую книгу, потому что понял, что для развития зрелых отношений с Духом Святым, так же, как с любой личностью, нужно время. Когда я принял Его силу и Он начал использовать меня, чтобы явить Свое присутствие и Свои чудеса людям, у меня появилось огромное желание написать о Нем. Первую главу этой книги я написал за десять лет до ее публикации, но затем отложил ее, чтобы поразмышлять. Я понял, что будет намного лучше подождать, пока я не почувствую, что могу поддерживать близкие отношения со Святым Духом и хранить дарованную Им сверхъестественную силу.

В ваших руках книга, содержащая уникальные жизненные уроки, которых вы не найдете в других изданиях по данному предмету. Я уверен, что сочетание уроков и историй из моего личного жизненного опыта станет назиданием в вашей жизни и будет мотивировать вас искать Его присутствия и желать более близких отношений с Ним превыше всего остального, что Он может вам дать.

Если после прочтения этой книги вы почувствуете больше голода и жажды по Богу, тогда моя цель в ее написании будет исполнена.