Лунариум - Научно-художественный сборник

С каким изумлением следил первобытный человек за эволюцией лунного диска в ночи! Луна росла и убывала, как живое существо, тучнела и усыхала, исчезала совсем и неуклонно вновь возрождалась в звездной черноте неба. В этой поразительной смене была неуклонная закономерность, которая проявлялась от века, которая останется неизменной до скончания лет. И когда люди поняли наконец, что между двумя новолуниями лежат четыре четверти, они сделали важнейший шаг от краткой меры времени — дня — к более продолжительной — месяцу.

Периодическая смена лунных фаз вошла в плоть и кровь людских представлений о мире. Наблюдение это было надежнейшим и достовернейшим в сокровищнице первобытных знаний. Здесь проявлял себя великий порядок вселенной, столь отличный от хаоса не поддающихся учету землетрясений и ураганов, ливней и гроз, лесных пожаров и речных наводнений. Пусть нельзя было предвидеть опустошительные набеги стихий, но зато появилась реальная возможность измерить ход самого времени, неуловимого, непостижимого, дарующего жизнь и смерть всем существам. Впервые в сознании человека мелькнула смутная идея о начале и конце, о вечности и продолжительности. Изменчивая царица ночи стала великим учителем, мерой времени, которое никому не подвластно, которому подвластно все. Не случайно Луна на санскрите называется «мае», то есть измеритель, не случайно латинское «мензис» — месяц — находится в тесной связи со словом «мензура» — мера.

Вот почему именно Луна, а не Солнце сделалась первым объектом поклонения. У народов Центральной Америки издавна существовал лунный год — мера времени, предназначенная для установления религиозных праздников. Это «топаламатль», которым пользовались жрецы в тайных магических обрядах и при составлении гороскопов. «Топала матль», обнимавший 260 дней, включал в себя девять лунных синодических месяцев, ничего общего не имел с солнечным годом, продолжительность которого майя определяли с точностью, ставшей доступной для современной науки лишь в самые последние десятилетия.

Лунным календарем пользовались и народы, населявшие Месопотамию. Глиняные клинописные таблички донесли до нас слова древнего гимна:

О Луна, ты, единая проливающая свет,

Ты, несущая свет человечеству.

И халдейские жрецы в своих астрологических вычислениях предпочитали другим светилам Луну. По пятнам на серебряном лике ее судили они о судьбах властителей и народов.

Лунариум - Научно-художественный сборник

Составители Е. ПАРНОВ, Л. САМСОНЕНКО. - Второе издание. - М.: Молодая гвардия, 1975. - 304 с., илл.

Лунариум - Научно-художественный сборник – Содержание

Парнов Е. Богиня Селена

Годвин Ф. Человек на Луне, или Необыкновенное путешествие, совершенное Домеником Гонсалесом, испанским искателем приключений, или Воздушный посол

Бержерак С. «Иной свет, или Государства и империи Луны»

По Э. Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфалля

Чехов А. Письмо к ученому соседу

Ле-Фор Ж., Графиньи А. Путешествие на Луну

Лори А. Изгнанники Земли

Верн Ж. Вокруг Луны

Жулавский Е. На серебряной планете

Уэллс Г. Первые люди на Луне

Платонов А. Лунная бомба

Толстой А. Союз пяти

Беляев А. Звезда КЭЦ

Кальвино И. Космикомические истории

Хайнлайн Р. Долгая вахта

Кузьмин Р. «Луноход-2» исследует Луну

Азимов А. Сами боги

Томас Т. Двое с Луны

Армстронг Н. Первые впечатления после прилунения

Лем С. Условный рефлекс

Тудэв Л. Лунный сонет

Самсоненко Л. Планета Луна

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