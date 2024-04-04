Лунариум - Научно-художественный сборник
С каким изумлением следил первобытный человек за эволюцией лунного диска в ночи! Луна росла и убывала, как живое существо, тучнела и усыхала, исчезала совсем и неуклонно вновь возрождалась в звездной черноте неба. В этой поразительной смене была неуклонная закономерность, которая проявлялась от века, которая останется неизменной до скончания лет. И когда люди поняли наконец, что между двумя новолуниями лежат четыре четверти, они сделали важнейший шаг от краткой меры времени — дня — к более продолжительной — месяцу.
Периодическая смена лунных фаз вошла в плоть и кровь людских представлений о мире. Наблюдение это было надежнейшим и достовернейшим в сокровищнице первобытных знаний. Здесь проявлял себя великий порядок вселенной, столь отличный от хаоса не поддающихся учету землетрясений и ураганов, ливней и гроз, лесных пожаров и речных наводнений. Пусть нельзя было предвидеть опустошительные набеги стихий, но зато появилась реальная возможность измерить ход самого времени, неуловимого, непостижимого, дарующего жизнь и смерть всем существам. Впервые в сознании человека мелькнула смутная идея о начале и конце, о вечности и продолжительности. Изменчивая царица ночи стала великим учителем, мерой времени, которое никому не подвластно, которому подвластно все. Не случайно Луна на санскрите называется «мае», то есть измеритель, не случайно латинское «мензис» — месяц — находится в тесной связи со словом «мензура» — мера.
Вот почему именно Луна, а не Солнце сделалась первым объектом поклонения. У народов Центральной Америки издавна существовал лунный год — мера времени, предназначенная для установления религиозных праздников. Это «топаламатль», которым пользовались жрецы в тайных магических обрядах и при составлении гороскопов. «Топала матль», обнимавший 260 дней, включал в себя девять лунных синодических месяцев, ничего общего не имел с солнечным годом, продолжительность которого майя определяли с точностью, ставшей доступной для современной науки лишь в самые последние десятилетия.
Лунным календарем пользовались и народы, населявшие Месопотамию. Глиняные клинописные таблички донесли до нас слова древнего гимна:
О Луна, ты, единая проливающая свет,
Ты, несущая свет человечеству.
И халдейские жрецы в своих астрологических вычислениях предпочитали другим светилам Луну. По пятнам на серебряном лике ее судили они о судьбах властителей и народов.
Лунариум - Научно-художественный сборник
Составители Е. ПАРНОВ, Л. САМСОНЕНКО. - Второе издание. - М.: Молодая гвардия, 1975. - 304 с., илл.
Лунариум - Научно-художественный сборник – Содержание
- Парнов Е. Богиня Селена
- Годвин Ф. Человек на Луне, или Необыкновенное путешествие, совершенное Домеником Гонсалесом, испанским искателем приключений, или Воздушный посол
- Бержерак С. «Иной свет, или Государства и империи Луны»
- По Э. Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфалля
- Чехов А. Письмо к ученому соседу
- Ле-Фор Ж., Графиньи А. Путешествие на Луну
- Лори А. Изгнанники Земли
- Верн Ж. Вокруг Луны
- Жулавский Е. На серебряной планете
- Уэллс Г. Первые люди на Луне
- Платонов А. Лунная бомба
- Толстой А. Союз пяти
- Беляев А. Звезда КЭЦ
- Кальвино И. Космикомические истории
- Хайнлайн Р. Долгая вахта
- Кузьмин Р. «Луноход-2» исследует Луну
- Азимов А. Сами боги
- Томас Т. Двое с Луны
- Армстронг Н. Первые впечатления после прилунения
- Лем С. Условный рефлекс
- Тудэв Л. Лунный сонет
- Самсоненко Л. Планета Луна
Об авторах
Для своей эпохи книжного дефицита в СССР это была отличная книга! В том году я заболел диабетом и стал много читать, особенно фантастики. Эх, вот тогда бы попалсь она мне, я был бы безмерно счастлив, но мой максимальный базис по Луне - роман Кларка "Лунная пыль", к-й я прочитал вскоре в серии "Библиотека приключений" (там езе и Азимова поместили). А теперь вот времени нет читать. Печальные несовпаденья...