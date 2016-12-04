Представим некое царство, за крепостными стенами которого борются две могущественные враждующие силы. Подданные царя враждуют между собой, постоянно устраивая заговоры. Если царю не хватает мудрости, то его царство очень скоро будет уничтожено междоусобицей. Закон греха и закон духа жизни (см. Рим. 8:2) — два смертельных врага. Не проявив духовной мудрости, мы не сможем избежать духовного разрушения.

Однако многие люди живут во тьме и неведении. Они внимательно следят за состоянием финансовых вложений и положением дел на Уоллстрит, регулярно наведываются к врачу, следят за диетой и три-четыре раза в неделю ходят в тренажерный зал, чтобы быть в форме.

Но сколько людей думают о состоянии своей души? Если теле важно следить и заботиться о своем теле и денежных вложениях, которые в свое время рассыплются и исчезнут, насколько важнее заботиться о собственных бессмертных душах и беречь их?

Крис Лундгаард - Враг внутри - Откровенный разговор о силе греха и победе над ним

Санкт-Петербург, «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» 2013 г. – 160 с.

ISBN 0-87552-201-7

Крис Лундгаард - Враг внутри - Откровенный разговор о силе греха и победе над ним - Содержание

Предисловие

Слова признательности

Часть первая. Сила греха в его сущности

1. Зло рядом

2. Длинная рука закона

3. Дом с привидениями

4. Несовместимые противоречия

Часть вторая. Сила греха в его стратегии

5. Профессиональные хитрости

6. Унесенные ветром

7. Непраздный ум

Приложение. Любить Бога всем разумом

8. На крючке

9. Зачатие порока

Часть третья. Сила греха — в его действиях

10. Уклониться в сторону

Часть четвертая. Забить последний гвоздь в крышку гроба с грехом

11. Пересадка костного мозга

12. Нелегкий мир

13. Летальная вера

Примечания

Крис Лундгаард - Враг внутри - Откровенный разговор о силе греха и победе над ним - Предисловие

«Почему я продолжаю грешить, если Бог, искупив мои грехи и освятив мою душу, даровал мне Своего Святого Духа — силу против греха?» Этот вопрос постоянно мучил меня. Он доводил меня до отчаяния в те дни, когда жизнь поворачивалась ко мне спиной, и омрачал мое существование в минуты радости.

Летом 1996 года я наконец нашел то, что наполнило мое сердце надеждой. В последние годы имя Джона Оуэна мелькало то тут, то там, особенно в книгах Джеймса И. Пакера. Однако я не стремился к чтению его произведений, с которыми бегло ознакомился еще в семинарии, потому что не сомневался: процесс этот будет долгим и мучительным. Когда же я понял, что самостоятельно не смогу достичь святости, все преграды между мной и произведениями Оуэна были сметены, и я достал с полки запылившийся том под названием «Природа, коварство, сила и господство остатков греха, живущего в верующих».

И вот я начал прокладывать путь через эту книгу с ее громоздкими выражениями и устаревшей лексикой, одолевая за час по восемь-десять страниц. Я перечитывал предложения по два, три и даже четыре раза, сверялся с каждой библейской ссылкой и часто заглядывал в словарь, отыскивая сложные слова, давно вышедшие из употребления. Я подчеркивал восемьдесят процентов из прочитанного. Для меня эта работа была подобна тяжелому труду золотоискателя, разрабатывающего новое месторождение. И в этом месторождении я нашел золото — не просто золотой песок, но золотую жилу.

Этим золотом стала надежда на обновленную любовь к Христу, на приближение к святости через веру в Него. Я так устал от безрезультатной многолетней борьбы с грехом, что готов был подняться на Крест ради избавления от него. Дочитав книгу «Живущий в нас грех», я, не теряя времени, схватился за «Умерщвление греха». Мое представление о святости полностью изменилось: я поверил, что по Божьей благодати, взирая на Христа и видя Его славу, я смогу сражаться против греха до последней капли крови (см. Евр. 12:1-4).

Я хочу поделиться этой надеждой. Снова и снова, обсуждая в небольших группах и с друзьями вопросы веры, я слышу вопрос, который мучил когда-то и меня: «Почему я продолжаю грешить?» И теперь я знаю, что всем, кто ищет ответ на него, необходимо изучить комментарии Джона Оуэна к Писанию. Но как бы настойчиво я не рекомендовал его произведения, немногие осмелятся пробиться сквозь дебри устаревших терминов. Экскурс в семнадцатый век — слишком трудное путешествие. Поэтому я решил пригласить Оуэна к нам, в двадцать первый век.

Оуэн прибыл в наше время из семнадцатого века. Он стал моим соавтором, и мы вместе написали новую книгу, в которой его толкование библейских истин, основные принципы и положения его учения дополнены моими рассказами из современной жизни (например, о пересадке костного мозга или о проблеме со звездочными винтами). Я попытался донести до своих современников его глубокое понимание Библии. Моя книга — это вовсе не адаптированный текст произведений Оуэна, как у других авторов. Однако каждый читатель, знакомый с работами Оуэна, почувствует в моей книге его незримое присутствие.

О цели своей работы я могу сказать словами из предисловия к книге Оуэна «Умерщвление греха»: Со всей искренностью хочу заявить: всем сердцем я стремлюсь к Богу и главная цель моей жизни — это служение Ему, умерщвление греха и достижение святости, а также помощь другим людям в этой нелегкой борьбе во славу Бога. Я хочу, чтобы Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа было явлено во всем. И если мой труд послужит достижению поставленной цели... если он поможет людям в их борьбе за святость, я смогу поверить, что молитвы, с которыми написана эта книга, услышаны...

Крис Лундгаард