Традиционно в протестантском богословии подчеркивалась мысль, что человек удостаивается благословений Царства Небесного исключительно по милости Божьей и, соответственно, личность ничего не может сделать для того, чтобы заслужить благодать Спасителя. Исходя из такого понимания, этот стих нередко вызывал у русскоязычных читателей Библии некоторое смущение и недопонимание. Какое «усилие» необходимо приложить христианину, дабы войти в Божье Царство?

Проблема непонимания подлинного смысла слов, провозглашенных Христом, возникает по двум причинам. Во–первых, недостаточное внимание уделяется контексту, в котором произносятся эти слова. Во–вторых, Синодальный перевод, на наш взгляд, недостаточно точно передает смысл оригинала. Рассмотрев эти два вопроса, мы попытаемся выяснить, какой смысл вкладывал в это высказывание Сам Иисус.

Олег Петрович Лунгу - Мф. 11,12 - Усилие и царство Небесное



Как следует понимать последнее выражение этого стиха? Синодальный перевод «и употребляющие усилие восхищают его» не передает адекватно смысл оригинала. Показательно, что используемое Матфеем существительное βιαστη (biastes), переведенное в Синодальном переводе (далее: СП) оборотом «употребляющие усилие», и предыдущий глагол βιαζεται (biazetai) — «приложить усилие» являются однокоренными словами. Однако данное существительное употребляется в древнегреческой литературе всегда с отрицательным оттенком: «разбойник», «насильник». Кроме того, глагол αρπαζουσιν (harpazousin), переведенный в СП как «восхищают», также почти всегда в древнегреческом языке имеет отрицательные коннотации. Таким образом, последняя часть стиха содержит отрицательный оттенок: «разбойники похищают» Царство Небесное. Враги Царства Божьего уже заключили в темницу Иоанна Крестителя, и вскоре они составят план, как погубить и Самого Христа, однако этим препятствия, учиненные «врагом рода человеческого», не ограничиваются. Итак, заключительные слова Господа в этом стихе не относятся к тому, что совершают или должны совершать последователи Иисуса.

Речь идет о противостоянии, с которым сталкивается Христос, устанавливая в Своем служении Царство Божие; это действие его врагов. Следует, однако, заметить, что употребление глагола в настоящем времени в древнегреческом языке не обязательно означает совершение действия, т. е. последнее выражение в данном контексте, на наш взгляд, правильнее будет перевести так: «разбойники пытаются похитить» Царство Небесное. Спаситель никогда не говорил об установлении Царствия Божия как о том событии, которое, возможно, произойдет или при определенных, благоприятных обстоятельствах свершится. Да, Христос знал о положении, в котором находился Иоанн Креститель. Он знал, как завершится Его земное служение, и предсказал ученикам их участь. Но нигде в Новом Завете страдания Христа или Церкви не представлены как преграда для установления и развития Царства. В Божьем провидении распятие Христа является окончательной победой над злом, а страдания христиан всегда были «семенем Евангелия». Таким образом, наиболее близкий по смыслу перевод выражения будет следующий: «разбойники пытаются похитить его», Царство Небесное.

Исторический опыт, связанный с пониманием 1Кор. 11:2 —16

Данная работа является культурно-историческим анализом событий, поднятых в Коринфе вокруг вопроса о покрывал для женщин в церкви



2 Я же хвалю вас за то, что вы помните всё, чему учил я и что делал, и держитесь наставлений Господних, как я передал их вам.

3 Хочу, однако, чтобы вы ясно понимали, что глава всякому мужу — Христос, глава жене — муж, а глава Христу — Бог. 4 Всякий муж, когда он молится или возвещает Божью весть с покрытой головой, навлекает позор на свою голову, 5а жена навлекает позор на свою голову, когда молится или возвещает весть Божью с головой непокрытой; это то же самое, как если бы она была обритой. 6 Если женщина не покрывает свою голову, пусть и стрижется, если же ей стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. 'Мужчина не должен покрывать свою голову, потому что он — образ Божий и слава Его, а женщина — слава мужчины. 8 Ведь изначально мужчина не от женщины, а она сотворена из ребра его. 9И не мужчина создан для женщины, а женщина — для мужчины, 10 потому женщина должна иметь на голове своей знак особой власти над нею, чтобы не огорчать неприличием ангелов.



11Впрочем, по-христиански, ни жена без мужа, ни муж без жены тоже; 12ибо как при сотворении женщина произошла от мужчины, так теперь каждый мужчина рождается от женщины; и всё — от Бога. 13Судите сами, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой? |4Не сама ли природа учит вас, что длинные волосы унижают мужчину, 15а когда волосы растит женщина — для неё это честь? Ведь ей даны волосы как покрывало. 16Тому же, кто всё еще склонен спорить, следует знать: что ни у нас, ни вообще в церквах Божьих такого обычая, который он отстаивает, нет.



Отношение человека к Слову Божьему отражает его отношение к Самому Богу. Христиане всегда видели смысл своего существования в том, чтобы исполнять волю Божию, изложенную в Его Слове. Между тем в Священном Писании есть места, над которыми трудилось не одно поколение исследователей, и все же их смысл не до конца понятен. Текст в 1 Кор. 11:2—16 всегда вызывал вопросы у толкователей. Некоторые исследователи, столкнувшись с его сложностью, резонно цитировали слова Петра о том, что в Посланиях Павла «есть нечто неудобовразумительное» (2 Петр. 3:15, 16). Поэтому наше исследование не может претендовать на исчерпывающий ответ, оно может оказать помощь на пути к нему.

Лунгу Олег Петрович

(род. в 1969 г.)

Доктор богословия. Работал ректором Заокской духовной академии христиан адвентистов седьмого дня. В настоящее время живет в Монреале.