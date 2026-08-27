Лупенко - Настоящая эзотерика
«Настоящая эзотерика» — вторая часть трилогии Петра Лупенко, посвящённой эзотерическим знаниям и практикам духовного развития. В этой книге автор переходит от вводных представлений, изложенных в «Эзотерике для чайников», к более сложным темам: изменённым состояниям сознания, представлению о кастах и развитии души, осознанным сновидениям, ясновидению, энергетическим воздействиям, силе мысли, рейки, ченнелингу и Таро. При этом Лупенко стремится дистанцироваться от той популярной эзотерики, которая обещает быстрое исполнение желаний, материальное благополучие или приобретение сверхъестественных способностей.
Книга сочетает изложение собственной картины духовного мира с практическими рекомендациями и автобиографическими наблюдениями. Автор предлагает читателю последовательно осваивать техники работы с вниманием и установками, рассматривать жизненные трудности как этапы развития души и критически относиться к практикам, способным, по его мнению, привести к зависимости, самообману или нежелательному духовному воздействию. Центральным критерием подлинного развития для Лупенко постепенно становится не приобретение оккультных возможностей, а преодоление эгоизма, внутренняя дисциплина и нравственная трансформация личности.
Лупенко Петр – Настоящая эзотерика
Лупенко П. Настоящая эзотерика / П. Лупенко. – «Автор», 2025.
Лупенко Петр – Настоящая эзотерика – Содержание
От автора
Глава 1. Альфа-состояние
Что такое альфа-состояние, и как оно работает?
Как использовать альфа-состояние себе на пользу?
Практика перепрограммирования установок
Полезные советы для практики
Глава 2. Касты
Касты и их значение
Возможен ли переход между кастами?
Путь развития и осознанности
Глава 3. Союзники
Кто такие союзники?
Этапы взросления души
Влияние союзников на поведение
Зачем отслеживать своих союзников?
Глава 4. Отношения с точки зрения эзотерики
Союз: Инь и Ян
Физическая связь как тренировочный этап
Рост через кармические уроки
Отношения, любовь и секс как способ эволюции
Чему учится душа в мужском и женском теле?
Глава 5. Сон и его духовное значение
Сон как духовное испытание: искушения и сущности
Вещие сны и самосбывающееся пророчество
Проверки во сне
Глава 6. Осознанные сновидения и их возможности
Опасности осознанных сновидений: личный опыт
Что же такое осознанные сновидения?
Осознанные сны как пространство для работы с установками
Техники для входа в осознанное сновидение
Глава 7. Ясновидение
Зачем развивать ясновидение?
Как развить третий глаз?
Глава 8. Эфирные подключки
Что такое эфирное тело и подключки
Кто и как воздействует?
Лярвы и бесы
Другие виды подключек
Как понять, есть ли у вас подключки и что с этим делать?
Глава 9. Сила мысли
Мысль как основа реальности
Как мысли создают реальность
Практика работы с чакрами и перенос энергии
Глава 10. Порчи и проклятия
Как работает порча?
Типы негативного влияния
Виды воздействий
Защита и снятие негатива
Стыд, вина, негативные эмоции
Когда нужно обращаться к специалисту
Глава 11. Рейки
Что такое Рейки?
Опасности фанатизма
Откуда берется энергия?
Ответственность и откаты
Что делать?
Глава 12. Ченнелинг
Что такое ченнелинг?
Примеры контакта
Глава 13. Таро
Дар или обман? Истинная природа способностей
Как работает Таро?
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