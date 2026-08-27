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Лупенко - Настоящая эзотерика

Лупенко - Настоящая эзотерика
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Магия, Эзотеризм

«Настоящая эзотерика» — вторая часть трилогии Петра Лупенко, посвящённой эзотерическим знаниям и практикам духовного развития. В этой книге автор переходит от вводных представлений, изложенных в «Эзотерике для чайников», к более сложным темам: изменённым состояниям сознания, представлению о кастах и развитии души, осознанным сновидениям, ясновидению, энергетическим воздействиям, силе мысли, рейки, ченнелингу и Таро. При этом Лупенко стремится дистанцироваться от той популярной эзотерики, которая обещает быстрое исполнение желаний, материальное благополучие или приобретение сверхъестественных способностей.

Книга сочетает изложение собственной картины духовного мира с практическими рекомендациями и автобиографическими наблюдениями. Автор предлагает читателю последовательно осваивать техники работы с вниманием и установками, рассматривать жизненные трудности как этапы развития души и критически относиться к практикам, способным, по его мнению, привести к зависимости, самообману или нежелательному духовному воздействию. Центральным критерием подлинного развития для Лупенко постепенно становится не приобретение оккультных возможностей, а преодоление эгоизма, внутренняя дисциплина и нравственная трансформация личности.

Лупенко Петр – Настоящая эзотерика

Лупенко П. Настоящая эзотерика / П. Лупенко. – «Автор», 2025.

Лупенко Петр – Настоящая эзотерика – Содержание

  • От автора

  • Глава 1. Альфа-состояние

    • Что такое альфа-состояние, и как оно работает?

    • Как использовать альфа-состояние себе на пользу?

    • Практика перепрограммирования установок

    • Полезные советы для практики

  • Глава 2. Касты

    • Касты и их значение

    • Возможен ли переход между кастами?

    • Путь развития и осознанности

  • Глава 3. Союзники

    • Кто такие союзники?

    • Этапы взросления души

    • Влияние союзников на поведение

    • Зачем отслеживать своих союзников?

  • Глава 4. Отношения с точки зрения эзотерики

    • Союз: Инь и Ян

    • Физическая связь как тренировочный этап

    • Рост через кармические уроки

    • Отношения, любовь и секс как способ эволюции

    • Чему учится душа в мужском и женском теле?

  • Глава 5. Сон и его духовное значение

    • Сон как духовное испытание: искушения и сущности

    • Вещие сны и самосбывающееся пророчество

    • Проверки во сне

  • Глава 6. Осознанные сновидения и их возможности

    • Опасности осознанных сновидений: личный опыт

    • Что же такое осознанные сновидения?

    • Осознанные сны как пространство для работы с установками

    • Техники для входа в осознанное сновидение

  • Глава 7. Ясновидение

    • Зачем развивать ясновидение?

    • Как развить третий глаз?

  • Глава 8. Эфирные подключки

    • Что такое эфирное тело и подключки

    • Кто и как воздействует?

    • Лярвы и бесы

    • Другие виды подключек

    • Как понять, есть ли у вас подключки и что с этим делать?

  • Глава 9. Сила мысли

    • Мысль как основа реальности

    • Как мысли создают реальность

    • Практика работы с чакрами и перенос энергии

  • Глава 10. Порчи и проклятия

    • Как работает порча?

    • Типы негативного влияния

    • Виды воздействий

    • Защита и снятие негатива

    • Стыд, вина, негативные эмоции

    • Когда нужно обращаться к специалисту

  • Глава 11. Рейки

    • Что такое Рейки?

    • Опасности фанатизма

    • Откуда берется энергия?

    • Ответственность и откаты

    • Что делать?

  • Глава 12. Ченнелинг

    • Что такое ченнелинг?

    • Примеры контакта

  • Глава 13. Таро

    • Дар или обман? Истинная природа способностей

    • Как работает Таро?

Views 42
Rating 5.0 / 5
Added 27.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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