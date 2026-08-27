Лупенко - Настоящая эзотерика

«Настоящая эзотерика» — вторая часть трилогии Петра Лупенко, посвящённой эзотерическим знаниям и практикам духовного развития. В этой книге автор переходит от вводных представлений, изложенных в «Эзотерике для чайников», к более сложным темам: изменённым состояниям сознания, представлению о кастах и развитии души, осознанным сновидениям, ясновидению, энергетическим воздействиям, силе мысли, рейки, ченнелингу и Таро. При этом Лупенко стремится дистанцироваться от той популярной эзотерики, которая обещает быстрое исполнение желаний, материальное благополучие или приобретение сверхъестественных способностей.

Книга сочетает изложение собственной картины духовного мира с практическими рекомендациями и автобиографическими наблюдениями. Автор предлагает читателю последовательно осваивать техники работы с вниманием и установками, рассматривать жизненные трудности как этапы развития души и критически относиться к практикам, способным, по его мнению, привести к зависимости, самообману или нежелательному духовному воздействию. Центральным критерием подлинного развития для Лупенко постепенно становится не приобретение оккультных возможностей, а преодоление эгоизма, внутренняя дисциплина и нравственная трансформация личности.

Лупенко Петр – Настоящая эзотерика

Лупенко П. Настоящая эзотерика / П. Лупенко. – «Автор», 2025.

Лупенко Петр – Настоящая эзотерика – Содержание