Сегодня мы празднуем Рождество Христово. Что же мы празднуем? — Все понимают это по-разному. Одни говорят: “Поздравляю вас с Рождеством”, — при этом люди эти, возможно, неверующие — спросишь, с чьим Рождеством, а они и не знают, как сказать. Просто с “Рождеством” поздравляют. Конечно, это, может быть, и хорошо, потому что они подумают сначала вообще, что Рождество — это что-то хорошее, а потом могут заинтересоваться, чье это там было Рождество. Может быть, с этого и начнется их постепенное воцерковление.

Другие люди знают, чье Рождество мы празднуем, и они считают нужным сделать праздничный стол, и, конечно, это тоже какое-то почтение к празднику. Может быть, они упразднятся от суетной работы, — не обязательно уж прямо чтобы напиваться; может быть, они вполне благочестиво это время проводят, но в церковь не заходят.

А еще третьи люди — они в церковь заходят, постоят немножко на службе, потом пойдут домой, и в этом их празднование Рождества.

Иеромонах Григорий (В. М. Лурье) - Православие в постхристианском мире

СПб.: Axioma, 2003. — 221 с.

ISBN 5-901410-27-0

Иеромонах Григорий (В. М. Лурье) - Православие в постхристианском мире - Содержание

Несколько слов от автора

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

О СОВЕРШЕННЫХ ХРИСТИАНАХ И ДУХОВНОМ ОБРЕЗАНИИ слово на Обрезание Господне и память святителя Василия Великого

СЛОВО НА БОГОЯВЛЕНИЕ

ХРИСТИАНЕ КАК СОЛЬ ЗЕМЛИ слово в неделю 31-ю по Пятидесятнице и в день памяти св. равноапостольной Нины

СВЯТОЙ МАРК ЕФЕССКИЙ КАК БОРЕЦ С ЭКУМЕНИЗМОМ слово в день памяти святителя

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 35-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ И В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ. ПРЕП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВ. БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 36-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ

ОБ ИСТИННОМ ПРАВОСЛАВИИ, ЧУДЕСАХ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ слово в день первого и второго обретения честной главы св. Иоанна Крестителя

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

СЛОВО ВО ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПОСТОВ, СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

СЛОВО ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ В СРЕДУ ПРЕПОЛОВЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА

СЛОВО В ЧЕТВЕРТУЮ НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА, ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

НА СМЕРТЬ ЛАЗАРЯ слово в Среду Ваий

О СТРАШНОМ СУДЕ, НОВОМ ИСХОДЕ И ДЕСЯТИ ДЕВАХ слово в Великий Вторник, после литургии Преждеосвященных Даров

О ЖЕНЕ-БЛУДНИЦЕ И БЛУДНОЙ СТРАСТИ слово в Великую Среду, после литургии Преждеосвященных Даров

СЛОВО НА ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

СЛОВО НА ПАСХУ

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

О ПРАВИЛЬНОМ ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ слово на Троицкую Родительскую Субботу

СЛОВО НА ПЯТИДЕСЯТНИЦУ

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ

О ВНУТРЕННЕМ ОДИНОЧЕСТВЕ слово в неделю 7-ю по Пятидесятнице

СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

СЛОВО НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА ЖАРКОВА, ПЕТРОГРАДСКОГО, ПЕРВОГО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА СВ. ЕЛИСАВЕТЫ

О ВЕРЕ слово в неделю 17-ю по Пятидесятнице

СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА НОВОГО БОГОСЛОВА

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 20-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА (ВОЗНЕСЕНСКОГО)

О БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ ВНЕ ЦЕРКВИ И О РАЗНОГЛАСИЯХ МЕЖДУ ПРАВОСЛАВНЫМИ слово в неделю 21-ю по Пятидесятнице, в день памяти преподобного Иоанникия Великого

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 22-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, НА ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА СТУДИТА

ПРИЛОЖЕНИЕ Екклисиология отступающей армии