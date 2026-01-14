Богословская и церковно-историческая библиотека

Говоря о внутреннем содержании понятия «монашество», приходится говорить о христианской жизни — самой обыкновенной христианской жизни, той, которую должны вести все христиане, но которая не имеет ничего общего с жизнью мiрской, и которая нередко навсегда остается непостижимым таинством для христиан, живущих помiрс-ки, — неважно, в мiру или в монастыре. Впрочем, удивляться тут нечему: апостол Павел говорит всем истинным христианам: умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе (Кол. 3, 3).

Оставаясь своим умом на поверхности мiрской жизни, христиане теряют жизнь во Христе — сначала теряют из виду, а потом теряют и окончательно... если не приобретут ее вновь всецелым и добровольным внутренним отречением от всего того, с чем все равно придется расставаться хотя бы невольно. Или мы добровольно умираем для мiра со Христом, соучаствуя в Его добровольной смерти, или мы невольно умираем сразу и для мiра и для жизни будущего века — без Христа.

Вадим Миронович Лурье - Призвание Авраама: идея монашества и ее воплощение в Египте

(Богословская и церковно-историческая библиотека)

СПб.: "АЛЕТЕЙЯ", 2000. VI. — 252 с.

ISBN 5-89329-282-0

Вадим Миронович Лурье - Призвание Авраама: идея монашества и ее воплощение в Египте - Содержание

О СЕРИИ

ПРИЗВАНИЕ АВРААМА

ПОЧЕМУ МОНАШЕСТВО?

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1. МОНАШЕСТВО ПРЕЖДЕ МОНАШЕСТВА 1.1 Подвижническая жизнь в Ветхозаветной Церкви предхристианской эпохи 1.2 Девственное житие и житие обособленное как нормы христианской жизни 1.3 Аскетика Нового Завета и Нового Исхода у святых Иакова Афраата и Мефодия Олимпского 1.4 Попытка поспорить: собор в Ганграх против «евстафиан» и позиция Церкви в лице св. Василия Великого 1.5 Не «монашество», а «просто христианство»: аскетика по св. Василию Великому

2. ПРИЗВАНИЕ АВРААМА 2.1 Начало монашества в Египте 2.2 Главная богословская идея: новый «Завет»

3. «ПОЗНАВАЙТЕ ВРЕМЯ СИЕ...» 3.1 Св. Пахомий... 3.2 ...св. Антоний 3.3 ...и вся вселенная 3.4 Константин Великий: новый Моисей старого Завета 3.5 Христианство до и после Империи

ЭПИЛОГ

4. ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОГО МОНАШЕСТВА В ЕГИПТЕ

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6. ...И ЕЩЕ ОДНО ОБЪЯСНЕНИЕ АВТОРА

БЛАГОДАРНОСТИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

SUMMARY

Вадим Миронович Лурье - Призвание Авраама: идея монашества и ее воплощение в Египте - Начало монашества в Египте

Миланский эдикт св. императора Константина (313 г.), в котором христианам была дарована свобода вероисповедания, а также I Вселенский собор (325 г.) знаменуют границу не только «периода гонений» и эпохи «церковного мира» в истории Церкви, равно как не только «доникейского периода» и «периода Вселенских Соборов» в истории богословских идей. Новая эпоха открылась и в истории аскетических учений, равно как и аскетической практики. Именно на водоразделе эпох сформировалось египетское монашество как особая форма христианской жизни. Этим периодом датируется появление обеих ее основных разновидностей — пустынножительства и общежития. Третья разновидность — скитское житие, представляющее собой сочетание принципов двух первых, — выработалось на несколько десятилетий позже, к середине IV в. Что касается пустынножительства, то оно хотя и прослеживается с середины III в. (когда, например, ушел из мiра преп. Павел Фивейский), но только в начале IV в., после св. Антония Великого, стали появляться своеобразные колонии пустынников (живших друг от друга на досягаемом расстоянии), и само пустынножительство приобрело определенные традиции и уставы.

Какого рода были идеи, заставившие именно в эху эпоху довольно значительное число христианских подвижников резко разорвать с жизнью не только мiрской, но и «посвященной Богу» —то есть с уже принятыми тогда в христианском обществе формами подвижничества? Если бы речь шла только о единичных случаях, хотя бы и о таких великих людях, как св. Антоний, то можно было бы не искать особого объяснения. Было бы достаточно сослаться на стремление к большему уединению и нерассеянности. Но почему это стремление становится столь массовым именно в начале IV в.? Один великий человек может совершить великий поступок при любых обстоятельствах. Но далеко не при любых обстоятельствах найдется много желающих ему подражать. Почему именно в начале IV в. для такого большого числа сознательных христиан потребовались более резкие формы разрыва с мiрской жизнью, чем это было принято в первые три века христианства?

Разумеется, на этот вопрос ответ есть. Он общепринятый и, вероятно, справедливый. Его суть сводится к тому, что во времена гонений вся христианская жизнь предполагала резкое противостояние мiру и постоянную готовность к мученичеству. Но все изменилось, когда жизнь христиан в мiру стала слишком мирной и от этого слишком мiрской, и когда, за неимением непосредственной угрозы мучений, потребовалось добровольное мученичество — монашество.

При несомненных достоинствах такого ответа, его нельзя посчитать достаточно «богословским». В нем хорошо обрисована суть проблемы, но в нем не содержится обоснования именно того — далеко не единственного из возможных — путей решения, который был выбран египетским монашеством. В самом деле, каков был смысл того ухода в пустыню, который лежал в основе обеих первичных форм египетского монашества (хотя в общежительном монашестве он был выражен менее строго)? Еще прежде знакомства с подлинными ответами святых отцов, можно весьма усомниться, что одних только соображений практического «удобства» (вроде отсутствия посещений мiрян или суровости естественных условий) могло быть достаточно для избрания столь необычных форм жизни. Пустыня — это, прежде всего, место брани с духами злобы поднебесными (Еф. 3, 12), а в этой брани невозможно одолеть, если она не ведется по прямому указанию Божию. Конечно же, именно по указанию Божию святые отцы вышли в пустыню. Но какой смысл имело это указание? Почему оно не было дано раньше?

Мы бы никогда не смогли ответить на последние вопросы, если бы сами святые отцы не оставили нам ответа.