Книга Маши Ляшенко «Женщина достоинства царского — Дневники принцессы» представляет собой вдохновляющее духовное руководство, написанное в формате личных размышлений и практических советов для современных христианок. Автор ставит задачу помочь каждой женщине осознать свою истинную идентичность как дочери Небесного Царя, преодолев навязанные миром комплексы и ложные стандарты красоты или успешности. Основная идея произведения заключается в том, что достоинство женщины не заслуживается делами, а даруется по праву духовного рождения, и принятие этого факта способно радикально изменить самооценку, отношения в семье и общественное служение.

Содержательная часть книги построена как серия «дневниковых записей», в которых Маша Ляшенко последовательно раскрывает грани «царской» природы женской души: от умения хранить внутренний покой до искусства созидания атмосферы любви вокруг себя. Автор уделяет значительное внимание вопросам эмоционального здоровья, прощения и доверия Богу в периоды испытаний, используя метафору «подготовки принцессы» к её высокому призванию. В книге глубоко исследуется библейский образ женщины, описанной в притчах Соломона, но переложенный на язык современных вызовов, с которыми сталкивается женщина в XXI веке. Подчеркивается, что истинное величие проявляется в кротости, мудрости и способности отражать характер Христа в повседневных мелочах.

Текст написан в очень теплом, доверительном и поэтичном стиле, создающем ощущение личной беседы за чашкой чая. Маша Ляшенко мастерски соединяет библейские истины с живыми примерами из собственного опыта и жизни окружающих, делая глубокие теологические принципы доступными и применимыми на практике. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет исцеления души и хочет обрести уверенность в своей уникальности и ценности перед Богом. Это чтение помогает осознать, что путь женщины достоинства царского — это путь радостного осознания Божьей любви, которая наделяет смыслом каждый день и дает силы светить миру, независимо от внешних обстоятельств.

Маша Ляшенко – Женщина достоинства царского – Дневники принцессы

Б.в.д. - 176 с.

ISBN 966871925

Маша Ляшенко – Женщина достоинства царского – Содержание

Отзывы читательниц

Слова благодарности

Введение

Глава первая. Дневники принцессы

Раздел I Кривое зеркало сатаны и исцеляющая любовь Бога

Глава вторая. Принцессы и зеркала - Глава третья. Мои отражения

Раздел II Прекрасный замысел Бога и Отравленное яблоко

Глава четвертая. Отравленное яблоко - Глава пятая. Прекрасный замысел Бога

Раздел III Осторожно – веретено! или Башня до небес

Глава шестая. Жизнь в силках - Глава седьмая. По ступеням вверх - Глава восьмая. Где моя Фея-Крестная?

Раздел IV Все достоинство дочери царя

Глава девятая. Коня на скаку остановит или Немощный сосуд? - Глава десятая. Блистающая, прекрасная, светлая и грозная - Глава одиннадцатая. Царевна-Несмеяна или Счастье есть - Глава двенадцатая. Перед зеркалом в ожидании Жениха

Приложения

Приложение 1. Чаепитие принцесс - Приложение 2. Добывая жемчуг с глубины (задания для работы индивидуально и в группе) - Приложение 3. Воспитывая современную принцессу (задания для мам и дочек) - Приложение 4. Размышления о браке - Приложение 5. Сто обещаний Бога тебе, Его возлюбленной дочери - Приложение 6. Притчи о мудрости и советах для возлюбленной дочери

Ссылки и примечания