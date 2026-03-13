Лысаков - Рождество - это Праздник, что всегда с тобой

Есть что-то особенное в Рождестве и Новом годе что-то волшебное, что заставляет нас с таким нетерпением ожидать именно эти праздники, выделяя их в череде всех остальных. Дело здесь не столько в длинных каникулах, ведь «майские праздники» у нас тоже длинные. И не в прекрасной атмосфере, что сопровождает эти дни, ведь, если быть предельно честным, любой праздник летом в наших широтах приятнее, чем зимой. Нет! Есть что-то совершенно особенное в этих зимних днях! Порой даже складывается впечатление, что эти дни пропитаны каким-то ожиданием чуда, что изменит всю нашу жизнь, принесёт преображение! Есть в этих праздниках особая надежда на то, что с наступлением Рождества и Нового года всё в нашей жизни преобразится и будет по-новому. Даже старые семейные ссоры утихают на это время, наполняя наши дома миром и покоем, которого не было ещё вчера. На протяжении всех этих дней нас сопровождает необычайная радость и кажется, что всё наполнено любовью.

Однако, надежда, радость, мир и любовь растворяются и исчезают из нашей жизни, как только праздники заканчиваются, и их место вновь занимают суета и рутина повседневности. Как надежду, мир, радость и любовь Рождества не потерять и после праздников? Ответ мы находим как раз в жизнях тех людей, кто первыми увидел суть и смысл пришествия в этот мир Спасителя Христа. Так Мария находит надежду в прославлении, а Иосиф обретает мир в принятии Божьей воли. Пастухи, что трудились в поле в ту ночь, когда родился Иисус, находят радость не только в том, что они услышали от ангелов, но и в провозглашении этой радостной вести. Наконец, вся история Рождества в нашей жизни обретает своё логичное завершение в тот день, когда младенца Иисуса посвящают Господу. Благодаря этому посвящению и послушанию Христа каждый из нас теперь может ощутить любовь Бога, научившись наконец-то любить и прощать так, как все нам хотелось всю нашу жизнь.

Вот так мы открываем для себя, проникаясь надеждой, миром, радостью и любовью Рождества, что этот праздник на самом деле с нами не только зимой, Рождество – это праздник, который всегда с нами.

Константин Лысаков - Рождество - это Праздник, что всегда с тобой

Московская Библейская церковь, 2018 г. - 97 с.