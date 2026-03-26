Любавичский Ребе - Еврейский выбор - В день одиннадцатый
Книга «Еврейский выбор» представляет собой глубокое философско-мистическое исследование одного из центральных понятий иудаизма — концепции Избранности. В основу издания лег маамар (хасидское поучение) Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, произнесенный в 1971 году. Текст посвящен тонкому разбору механизмов свободного выбора: как человека по отношению к Творцу, так и Творца по отношению к Своему народу.
Ребе анализирует древние мидраши, задавая парадоксальные вопросы: зачем нужно быть «мудрецом», чтобы выбрать Царя (Бога), если Его превосходство очевидно даже ребенку? Через метафоры римской армии и небесных светил автор раскрывает хасидское определение истинного выбора — акта, который совершается не под давлением логики или внешних достоинств, а исходит из самой сути души, становясь свободным проявлением сущности.
Маамар «Бейом аштей асар» (В день одиннадцатый)
Москва: Хасидское учение — сокровищница души, 2026. — 130 с.
Любавичский Ребе - Еврейский выбор - Содержание
Природа свободы: Ребе объясняет, что если выбор обусловлен разумной причиной, человек «принужден» логикой. Истинный выбор возможен только там, где объекты кажутся равными или логика бессильна.
Загадка колена Ашера: Имя Ашер (אשר) толкуется и как «счастье», и как «подтверждение выбора». Счастье Израиля в том, что он выбрал Бога, а Бог в ответ — Израиль.
Плечо Царя выше голов народа: Антропоморфная метафора уровней бытия (сфирот). Разум величайших мудрецов («головы») не достигает даже эмоционального уровня Божественности («плечи»), что подчеркивает трансцендентность Творца.
Критика «просвещенного» язычества: Разбор ошибки поколения Эноша, которые признавали Бога, но считали звезды Его «полномочными представителями», наделенными собственной волей.
