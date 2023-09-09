Люберинг - Беседы с Иовом и Юлианой Норвичской

Книга включает в себя семь бесед соответственно семи дням недели, но читатели могут без особого ущерба для повседневных дел выбрать время, удобное для них.

Первый день предваряется кратким вступлением под названием «Знакомство с нашими наставниками». В нем читатели смогут получить наглядное представление о героях данной книги, с которыми им предстоит провести, последующие семь дней. Затем идет раздел «Мир наших наставников», в котором читатели получат возможность ознакомиться с историческим, географическим, культурным и духовным окружением героев этой книги.

После установления тесной взаимосвязи между читателем и его новыми духовными учителями автор переходит к разделу «Тема беседы», в котором разъясняются выбор темы и природа ее благотворного влияния на духовное состояние читателя.

Вслед за вступительной молитвой, дающей новый импульс нашим дневным размышлениям, автор, говоря от лица своих героев, начинает обсуждение избранной им темы. Сосредоточивая внимание читателя главным образом на словах и переживаниях героев, автор для большей наглядности обращается также к Священному Писанию, христианской традиции в целом, литературе, искусству, музыке, психологии и истории современности.

В конце каждой беседы читателю предлагаются вопросы для размышления, цель которых — побудить, утвердить и помочь читателю провести в жизнь те истины, которые он постиг на данном этапе. Заключительная молитва, завершая весь дневной цикл, послужит читателю вдохновением, которое сохранится в нем вплоть до следующей беседы.

Дни со второго по седьмой предваряет раздел «Единение в Духе». В остальном структура этих глав ничем не отличается от первой главы, если не считать того, что день седьмой, связывая воедино все предыдущие дни, содержит призыв к продолжению взаимоотношений между читателями и их наставниками.

Мы надеемся, что нашим читателям хоть раз доведется испытать один из тех незабываемых моментов, когда так хочется воскликнуть: «Действительно, Бог меня любит!». Мы верим, что они, как принято между хорошими друзьями, поведают об этом и своим наставникам.

Кэрол Люберинг - Беседы с Иовом и Юлианой Норвичской - Веруя в то, что все будет хорошо

Перевод: Олег Корнеев, Эвелина Яшина

М., ББИ, 2003

ISBN 5-89647-077-0

Кэрол Люберинг - Беседы с Иовом и Юлианой Норвичской - Веруя в то, что все будет хорошо - Содержание

Предисловие

Знакомство с нашими наставниками