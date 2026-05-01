Любич - Эзотеризм и Символизм
Трактат Рене Шваллера де Любича «Эзотеризм и символизм» представляет собой глубокое философское исследование природы познания, дистанцирующееся от привычного понимания эзотерики как «тайного общества». Автор утверждает, что истинный эзотеризм — это не намеренное сокрытие фактов, а состояние сознания, при котором человек способен воспринимать духовный аспект мира. По мнению автора, священные тексты древности, такие как «Тексты пирамид», не являются шифровками, а служат инструментами для пробуждения интуиции у тех, кто готов к восприятию.
Шваллер де Любич подчеркивает, что эзотеризм невозможно «передать» или «высказать»; его можно лишь «узреть» собственным внутренним светом. Символ же в этой системе выступает как универсальный синтетический язык, связывающий физическую реальность с метафизическими принципами.
Шваллер де Любич, Р. - Эзотеризм и Символизм
СПб.: Копьеносец, 2026. — 164 с.
ISBN 978-5-521-24884-1
Шваллер де Любич, Р. - Эзотеризм и Символизм - Содержание
Природа эзотеризма: Обоснование того, почему истинное знание не может быть «разоблачено» или «предано».
Два типа интеллекта: Подробный разбор механики рассудочного мышления и витальной логики «разума-сердца».
Тайны становления: Философское осмысление времени как генезиса, пространства как материи и сознания как формы.
Символ и символическое: Исследование символизма Древнего Египта как «витальной философии», способной вывести современное сознание из тупика материализма.
Связь с современной наукой: Параллели между принципами квантовой физики и древнеегипетским мировосприятием.
