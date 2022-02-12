Протопресвитер Николай Александрович Любимов - Дневник заседаний Святейшего Синода в новом его составе с 26 апреля 1917 года по 12 июня того же года

Пред первым Заседанием Синода в 10 часов 30 минут отслужен был в Синодальной церкви молебен, на который мы не облачались: служил только архиепископ Сергий и два местных протоиерея. Да и вообще-то не все еще члены Синода в сборе, архиереев только двое: архиепископы Сергий [Финляндский] и Михаил Самарский; протоиереи же все налицо: я, протоиерей Александр Васильевич Смирнов, протоиерей Александр Петрович Рождественский и протоиерей Феодор Дмитриевич Филоненко. За молебном был и обер-прокурор со всей своей свитой. По окончании молебна — прямо из алтаря перешли в зал присутствия.

Лишь только успели на места (в таком порядке: архиепископ Сергий, епископ Михаил, я, протоиереи А.В. Смирнов, А.П. Рождественский и Ф. Д. Филоненко), как обер-прокурор попросил слова, целью которого было оправдаться в тех своих действиях, которые могли показаться как будто неправомерными. Приблизительно вот что говорил Владимир Николаевич Львов. «Обер-прокурорская власть всеми силами стремится к полной свободе Церкви, потому Церковь жила вполне самостоятельной жизнью, но в настоящий момент переустройства всей церковной жизни на новых началах свободного самоопределения она не может поступать так, как бы ей хотелось, то есть не может не вмешиваться в жизнь Церкви и не проявлять здесь даже, пожалуй, некоторого самовластия. К этому вынуждают обер-прокурора многие нестроения в жизни Церкви, многие царившие доселе в ней соблазны — епископат в Православной Церкви потерял почти всякий кредит, а между тем он не хочет до сих пор отказаться от мысли, что свобода церковной жизни должна выражаться в полном самовластии только именно одного епископата, не хочет признать, что свободная жизнь Церкви должна слагаться из взаимодействия всех его членов: епископов, клира и верующего народа... Вот почему и обер-прокурорская власть, приставленная к делу церковного строительства волею и доверием верующего народа, не может не вмешиваться в жизнь Церкви, пока она не вошла в норму свободного саморазвития, а при настоящей дезорганизации этой церковной жизни это вмешательство может иногда и болезненно отзываться на тех или других отдельных членах Церкви. Современное состояние Церкви справедливо можно уподобить новому ее рождению, которое обязательно сопровождается муками. Но окрепнет новорожденное дитя, станет твердо на ноги, то есть соберется Собор, который определит нормы жизни церковной, установит правильные отношения между епископатом, клиром и мирянами, и тогда обер-прокурорская власть и вообще всякая светская власть отойдет в сторону и сложит все свои права и обязанности к ногам Поместного Всероссийского Собора».

Передаю содержание речи, конечно, только приблизительно. После ее окончания следовало бы, конечно, кому-нибудь ответить, но все молчали, и положение получилось неловкое. Тогда я, предложив своим собратьям (протоиереям) выступить с ответом и получив от них отказ, сам невольно должен был начать речь. Говорил я о том, что нельзя нам не приветствовать того глубокого и искреннего пожелания, которое высказано обер-прокурором, поскорее раскрепостить Русскую Православную Церковь и предоставить ей полную свободу самоопределения и развития созывом Всероссийского Поместного Собора. Если современное состояние нашей Церкви можно уподобить мукам рождения, то и мы, временно призванные волею правительства облегчить для Русской Церкви эти муки, должны, естественно, приложить все свои силы на благо этой Церкви, все старания — к тому, чтобы по возможности облегчить для нее переустройство всей ее жизни на началах соборности, но вполне согласно с заветами Христа и каноническими правилами. Нельзя только не пожалеть о том, что новый состав Святейшего Синода призван к такой тяжелой и в настоящее подготовительное ко Всероссийскому Собору время особенно ответственной работе единственно по воле Временного правительства, а не по избранию своих сопастырей и всех верующих чад Православной Церкви. Верим, что это нарушение столь желанного в нашей Церкви и в данном случае, может быть, особенно необходимого выборного начала допущено только как временное уклонение от идеала, вызванное необходимостью незамедлительно организовать дело Высшего Церковного Управления. Мы пришли сюда, по велению высшей гражданской власти, с полною готовностию работать на благо Церкви и живо откликаться на все запросы времени и пожелания, которые проявляются в современном стремлении всех верующих чад Церкви к оживлению жизни. Докажем же самим делом своим, что мы достойны той высокой чести, к которой нас призвало Временное правительство, и прежде всего обратимся с нашим воззванием или посланием ко всем чадам Православной Церкви с искренними речами о том, как Святейший Синод в своем новом составе понимает свои ближайшие задачи и на что прежде всего он имеет намерение направить свою работу. В частности, по поводу собственного избрания в состав Святейшего Синода я с полною откровенностию должен засвидетельствовать, что честь этого избрания приписываю вовсе не каким-либо личным своим достоинствам и заслугам, а исключительно только тому вниманию, которое хотелось оказать нашей родной Москве, это — с одной стороны, а с другой — того естественного в каждом верующем сыне Церкви Российской благоговения, которое возбуждает та великая всероссийская святыня, которою является Большой Успенский собор, настоятелем которого имею счастье я быть.

Протопресвитер Николай Александрович Любимов - Дневник заседаний Святейшего Синода в новом его составе с 26 апреля 1917 года по 12 июня того же года

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2022. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-7533-1722-3

Протопресвитер Николай Александрович Любимов - Дневник заседаний Святейшего Синода в новом его составе с 26 апреля 1917 года по 12 июня того же года - Содержание

Галина Гурьевна Гуличкина - Протопресвитер Николай Александрович Любимов (1858-1924)

Дневник заседаний Синода в новом составе с 26 апреля по 12 июня 1917 года

Приложение 1

Приложение 2

Именной указатель

Концевые сноски