Желание любить и быть любимым — главная эмоциональная потребность человека. Желание быть с кем-то в близких отношениях является основой существования человечества. Любовь — это высшая форма взаимоотношений между личностями. Другой человек похож: на нас и в то же время дополняет нас; мы узнаем себя в нем или в ней и то же время мы сами меняемся в отношениях.

Первую любовь не забыть. К одним она приходит в начальной школе, других настигает в подростковом возрасте. Первая «маленькая» любовь и первая «большая» любовь оставляют след в нашей памяти. И мы счастливы, когда влюбленность перерастает в настоящую, подлинную любовь. Познакомившись и сблизившись, люди открывают друг другу свои лучшие стороны. Постепенно их чувство становится глубже, и они решают: «Мы хотим прожить жизнь вместе», — и тогда они доверяют друг другу также худшие черты своего характера. Когда это происходит, случается чудо. Но кроме чуда появляется риск: никому не известно, что именно — хорошее или плохое — ждет двоих впереди.

Любовь — удивительное и прекрасное чувство. Когда вы думаете о любимом человеке, по коже бегут мурашки, а внутри словно летают бабочки. Ладони вдруг становятся влажными—от волнения и от боязни все испортить. Вы томитесь днем и мечтаете в ночи. Искры вспыхивают, когда вы смотрите друг другу в глаза, а от случайного прикосновения вас бросает в дрожь...

Любовь и страсть в Библии

Составление и вступительные статьи Аннегрет Путткаммер

Российское Библейское общество Москва, 2010

ISBN 978-5-85524-397-0

В оформлении книги использован фрагмент картины Адриана ван дер Верфа «Сарра вводит Агарь к Аврааму» из собрания Государственного Эрмитажа

Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, Germany

Оригинальное издание опубликовано в Германии под названием «Liebesgeschichten der Bibel» Российское Библейское общество. Перевод на русский язык, 2010

Текст Библии:

Ветхий Завет: перевод с древнееврейского.

Российское Библейское общество, 1999-2010

Ветхий Завет: перевод неканонических книг.

Российское Библейское общество, 2010

Радостная Весть: Новый Завет в переводе с древнегреческого

Российское Библейское общество, 1998-2010

Любовь и страсть в Библии - Предисловие

Во славу любви

Песнь Песней

Как они находят друг друга?

Любовь с первого взгляда

Адам и Ева

Невеста у колодца

Ревекка и Исаак

Как сандалия ляжет

Руфь и Боаз

Женитьба с препятствиями

Давид и Мелхола

Времени напрасно не теряя

Давид и Авигаиль

Он, она и серийный убийца-бес

Товия и Cappa

Любовные треугольники

Суррогатная мать

Авраам, Сарра и Агарь

Обман в брачную ночь

Иаков, Лия и Рахиль

Сложные отношения

Анна, Пенинна и Элкана

От чужой жены до убийства

Давид, Вирсавия и Урия

Трудности любви

Бремя будней

Снова Адам и Ева

Ложь во спасение

Авраам и Сарра в Египте

Обманом и хитростью

Иуда и Тамар

Поздний ребенок

Елизавета и Захария

Как можно в это поверить?

Мария и Иосиф

Жестокая любовь

Страшнее ада ее месть

Жена Потифара и Иосиф

Брат изнасиловал сестру

Амнон и Тамар

Старческий шантаж

Сусанна

Любовь и политика

Ослепленный любовью

Самсон и Далила

Спасительная дипломатия

Эсфирь и Артаксеркс

И от танцев закружилась голова...

Ирод и Иоанн Креститель

Бог и Его народ

«Ты изменяла мне...»

Пророк Осия

Преданный Бог

Пророк Иезекииль

Иисус и любовь

Знаки любви

Иисус и грешница

Еще один шанс

Иисус и уличенная в измене

Любовь сильнее смерти

Воскрешение Лазаря

Любовь и предательство

Иисус и Иуда

Бог есть любовь

Гимн любви в Новом Завете

Эпилог

Слова любви — слова жизни

Любовь и страсть в Библии - Предисловие

Любовь — Божий дар; Бог создал нас мужчинами и женщинами, научил нас доверять, быть открытыми, вложил в нас страсть.

Любовь движет нами. Многое изтого, что мы делаем, — неважно, хорошее или плохое, — мы делаем по причине любви и ради любви. Чтобы нас любили мы совершаем немыслимые поступки, терпим, отказываем себе, пытаемся снова и снова. Ребенку для правильного развития необходима любовь, чувство близости и безопасности. Любовь поддерживает зрелого человека и дарит ему уверенность в себе. Те, кто знает, что их любят, способны преодолеть больше. Семьи лучше справляются с трудностями — они знают, что трудности сближают их, и их любовь, проходя через испытания, становится крепче.

Со временем любовь, связывающая двоих, меняется. Часто она становится менее страстной и, вместе с тем, менее капризной. Повседневная, в лучшем смысле этого слова, она становится только сильнее и сильнее. «Мы можем положиться друг на друга, — слышим мы от многих зрелых пар, — мы знаем о том, что мы разные, знаем о том, что может раздражать и ранить другого. Наш брак становится более гармоничным с каждым годом». Или: «Это восхитительно — жиТь и меняться вместе, вместе учиться и преодолевать трудности».

Отношения, достигшие зрелости, прекрасны — двоим не скучно вместе, они искренне радуются, уважают и интересуются друг другом. Они узнают близкого человека все больше и больше и при этом понимают, как многого о нем или о ней все еще не знают.

Подводя итог своей жизни, обдумывая, что в ней было ценным и важным, а что напрасным, человек часто приходит к выводу, что самое главное — это любовь, которую мы дарим и которую получаем в дар. Все деньги мира, самая успешная карьера или Нобелевская премия не заменят любви. Те, кого любят такими, какие они есть, по-настоящему богаты. Те, кто знает, что есть человек, в жизни которого они занимают центральное место — чувствуют себя по-настоящему в безопасности.

Но в любви бывают и трудности. Иногда они приходят извне: это может быть давление родителей, финансовые проблемы, болезни. Иногда возникают между самими любящими, выявляя различие в их личностях, особенностях характеров. Психологи утверждают, что люди влюбляются часто только для того, чтобы восполнить нехватку чего-либо в своей жизни. Или же — их притягивает человек, который напоминает им мать или отца, и они надеются, что любимый или любимая будет так же заботиться о них, или ожидают, что он или она даст им то, что родители дать не смогли. Из-за таких подсознательных мотиваций люди требуют слишком многого от другого, а ведь у другого тоже свой характер, своя личность, и он не соответствует ожиданиям и идеалам, сложившимся в голове первого. Требуется немало усилий, чтобы превратить влюбленность в подлинное глубокое чувство любви, которая осознает и принимает «другие стороны» любимого человека.

Любовь может потерпеть неудачу. Причины исчезновения любви нередко так же загадочны, как и причины ее возникновения. Это очень больно, когда отношения, начинавшиеся так красиво, вдруг рушатся. Когда сдерживаемое недовольство, накопившееся за долгое время, выходит наружу, оно сметает все на своем пути, даже то, что еще можно было бы сохранить и спасти. Разочарование и боль пускают в человеке глубокие корни. Требуется долгое время, для того чтобы полностью преодолеть последствия разрыва отношений. Боль от утраты длится не менее четверти того времени, что длились сами отношения. Но некоторые люди так никогда и не восстанавливаются после того, как отношения разрушились.

Такая ситуация немногим лучше неразделенной любви, когда один полностью поглощен желанием, а другой не разделяет его чувств или, что еще хуже, насмехается над ними. Безответная любовь может легко превратиться в противоположное чувство — всепоглощающую ненависть. Любовь настолько глубокое и сильное чувство, связанное с самыми сокровенными желаниями и потребностями человека, что внезапно она может стать причиной жестокости и насилия. Обычно ревность вполне безобидна, но бывает, что обманутая любовь становится причиной побоев и даже убийства.

Любовь сопровождает человека на протяжении всей жизни, и потому неудивительно, что в Библии тема любви становится центральной. Библейские истории о любви рассказывают о том, как мужчина и женщина находят друг друга; о бремени, которым становится для влюбленных обыденная жизнь; о любовных треугольниках и разочарованиях в любви. Не умалчивают они о связи любви и власти, не обходят такую больную тему, как изнасилование. То, что любовь слепа и люди нередко теряют голову из-за любви, б;ыло известно уже в библейские времена. Одна из книг Библии полностью посвящена любви, она представляет собой сборник удивительно красивых песен во славу любви мужчины и женщины.

Библия раскрывает внутреннюю связь Бога и любви. Она рассказывает, как Бог участвует в жизни многих пар и нередко спасает их любовь! Простую истину «Бог есть любовь» многие ветхозаветные пророки знали еще до того, как Иисус явил нам ее своей жизнью.

Мы желаем вам приятного и увлекательного чтения. Многие библейские истории о любви, возможно, вам знакомы, другие — станут для вас открытием.