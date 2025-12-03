Люб’янець Єва - Обійдемося без лелеки - Як розмовляти з підлітками про сексуальність і любов

Люб’янець - Обійдемося без лелеки
Багато батьків сумніваються, чи потрібно розмовляти з дітьми про статеве дозрівання й секс. Часто від них можна почути: «Ще зарано говорити на такі теми. Адже моїй дитині лише 12, 13 років...» або «Зі мною ніхто про це не розмовляв, і я якось жив. Мені було дуже ніяково, коли батьки починали говорити зі мною на такі теми. Не хочу, щоб моя дитина відчула те саме. Якщо у неї виникне потреба поговорити про це, сама запитає».
Подібно дорослі ставляться й до питання любови. Батьки підлітків часто відчувають збентеження, коли думають про те, що треба поговорити з дітьми про закоханість і близькість між хлопцем і дівчиною. Побоюючись, аби розмови на тему любови й сексуальности не надто порушили особистий простір дитини, батьки відмовляються від таких бесід. В результаті любов і сексуальність у багатьох родинах стає забороненою темою. Батьки, попри те, що усвідомлюють, які це важливі справи, не наважуються обговорювати їх з дітьми в щирій і довірливій атмосфері.
У такій ситуації варто запитати себе: якого життя ми прагнемо для своєї дитини. Чи, як батьки, хочемо допомогти їй створити в майбутньому щасливе, стабільне подружжя, щасливу сім’ю? Чи, можливо, погоджуємося на те, щоб наша дитина мала особисте життя й досвід невисокої якости? Словом, чи ми згодні, аби її життя було результатом її вільного, але не цілком зрілого вибору, здійсненого без наших порад і підказок, без нашої участи у виробленні вміння вирішувати все зважено й мудро? Тут наголошу, що під словом «дитина» я в цій книжці розумію молоду людину, віком від 12-13 років (початок підліткового періоду) до 17-19 років (період дорослішання). Для спрощення доволі часто замість слова «дитина» («діти») вживатиму слова «молода людина» («молодь»), «підліток» тощо. Попри те, що для батьків дитина, мабуть, завжди залишається дитиною, стосунки з дітьми слід вибудовувати дуже по-різному, залежно від їхнього віку. Цілком різними є межі нашої близь- кости з дітьми й нагляду за їхнім життям, коли їм 5, 10, 15 і 25 років.
Люб’янець Єва - Обійдемося без лелеки - Як розмовляти з підлітками про сексуальність і любов
Пер. з пол. Т. Різун
Львів: Свічадо, 2013. 208 с.
серія «Порадник для батьків»
ISBN 978-966-395-618-3
Люб’янець Єва - Обійдемося без лелеки - Як розмовляти з підлітками про сексуальність і любов - Зміст
ВСТУП. Гарного, щасливого життя
- РОЗДІЛ 1. Від колиски
- РОЗДІЛ 2. Легше скопати город
- РОЗДІЛ 3. Приятелі, кар’єра, щаслива родина
- РОЗДІЛ 4. Exempla trahunt Чому варто остерігатися лицемірства
- РОЗДІЛ 5. Ну добре, але як мені з ним розмовляти?!
- РОЗДІЛ 6. Риби, щенята чи люди? Як не слід розмовляти з дитиною про сексуальність
- РОЗДІЛ 7. Гаразд, але про що я маю з ним розмовляти?!
- РОЗДІЛ 8. А він колись був таким чемним Коротка шпаргалка про біопсихічні зміни в період дозрівання
- РОЗДІЛ 9. Щось тут не так... Яка поведінка дитини повинна занепокоїти батьків?
- РОЗДІЛ 10. Я, здається, якийсь інший
- РОЗДІЛ 11. Кіт нехай ліпше залишиться у своєму мішку Чому спільне життя до шлюбу становить для стосунків молодих людей небезпеку?
- РОЗДІЛ 12. Послухай історію про... Оповідання, які батьки можуть використати під час розмов із дітьми про сексуальність
- РОЗДІЛ 13. Щ-З-Н-В-Ж Заключне слово
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