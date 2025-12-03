Люб’янець Єва - Обійдемося без лелеки - Як розмовляти з підлітками про сексуальність і любов

Багато батьків сумніваються, чи потрібно розмовляти з дітьми про статеве дозрівання й секс. Часто від них можна почути: «Ще зарано говорити на такі теми. Адже моїй дитині лише 12, 13 років...» або «Зі мною ніхто про це не розмовляв, і я якось жив. Мені було дуже ніяково, коли батьки починали говорити зі мною на такі теми. Не хочу, щоб моя дитина відчула те саме. Якщо у неї виникне потреба поговорити про це, сама запитає».

Подібно дорослі ставляться й до питання любови. Батьки підлітків часто відчувають збентеження, коли думають про те, що треба поговорити з дітьми про закоханість і близькість між хлопцем і дівчиною. Побоюючись, аби розмови на тему любови й сексуальности не надто порушили особистий простір дитини, батьки відмовляються від таких бесід. В результаті любов і сексуальність у багатьох родинах стає забороненою темою. Батьки, попри те, що усвідомлюють, які це важливі справи, не наважуються обговорювати їх з дітьми в щирій і довірливій атмосфері.

У такій ситуації варто запитати себе: якого життя ми прагнемо для своєї дитини. Чи, як батьки, хочемо допомогти їй створити в майбутньому щасливе, стабільне подружжя, щасливу сім’ю? Чи, можливо, погоджуємося на те, щоб наша дитина мала особисте життя й досвід невисокої якости? Словом, чи ми згодні, аби її життя було результатом її вільного, але не цілком зрілого вибору, здійсненого без наших порад і підказок, без нашої участи у виробленні вміння вирішувати все зважено й мудро? Тут наголошу, що під словом «дитина» я в цій книжці розумію молоду людину, віком від 12-13 років (початок підліткового періоду) до 17-19 років (період дорослішання). Для спрощення доволі часто замість слова «дитина» («діти») вживатиму слова «молода людина» («молодь»), «підліток» тощо. Попри те, що для батьків дитина, мабуть, завжди залишається дитиною, стосунки з дітьми слід вибудовувати дуже по-різному, залежно від їхнього віку. Цілком різними є межі нашої близь- кости з дітьми й нагляду за їхнім життям, коли їм 5, 10, 15 і 25 років.

Люб’янець Єва - Обійдемося без лелеки - Як розмовляти з підлітками про сексуальність і любов

Пер. з пол. Т. Різун

Львів: Свічадо, 2013. 208 с.

серія «Порадник для батьків»

ISBN 978-966-395-618-3

Люб’янець Єва - Обійдемося без лелеки - Як розмовляти з підлітками про сексуальність і любов - Зміст

ВСТУП. Гарного, щасливого життя

РОЗДІЛ 1. Від колиски

РОЗДІЛ 2. Легше скопати город

РОЗДІЛ 3. Приятелі, кар’єра, щаслива родина

РОЗДІЛ 4. Exempla trahunt Чому варто остерігатися лицемірства

РОЗДІЛ 5. Ну добре, але як мені з ним розмовляти?!

РОЗДІЛ 6. Риби, щенята чи люди? Як не слід розмовляти з дитиною про сексуальність

РОЗДІЛ 7. Гаразд, але про що я маю з ним розмовляти?!

РОЗДІЛ 8. А він колись був таким чемним Коротка шпаргалка про біопсихічні зміни в період дозрівання

РОЗДІЛ 9. Щось тут не так... Яка поведінка дитини повинна занепокоїти батьків?

РОЗДІЛ 10. Я, здається, якийсь інший

РОЗДІЛ 11. Кіт нехай ліпше залишиться у своєму мішку Чому спільне життя до шлюбу становить для стосунків молодих людей небезпеку?

РОЗДІЛ 12. Послухай історію про... Оповідання, які батьки можуть використати під час розмов із дітьми про сексуальність

РОЗДІЛ 13. Щ-З-Н-В-Ж Заключне слово

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