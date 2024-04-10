Люцер Ервін - Не згаси своєї мрії - Уроки з життя Йосифа

«У мене є мрія!» Мартін Лютер Кінг прославився здатністю надихати послідовників своєю мрією про расову рівність у Сполучених Штатах. Вона продовжує жити навіть через багато років після його смерті, тому що мрії, які дав Бог, так просто не вмирають.

У кожного з нас є якась мрія, бажання здійснити особливе покликання у своєму житті. Деякі мрії збуваються, інші – руйнуються через наші власні хибні рішення або чужі помилки. Усі ми живемо як зі здійсненими, так і нездійсненими мріями.

Ця книжка про мрії – особливо про ваші мрії, чи то розбиті, чи ті, що збулися; великі чи маленькі; минулі та сьогоднішні. Якщо ми не мріємо, то нічого не відбувається, і тому книжка закликає кожного з нас не згашати свою мрію.

На цих сторінках ми познайомимося з мріями одного юнака, якого відштовхнула сім’я, якого зрадили брати й кинули до в’язниці за неправдивим звинуваченням у спробі зґвалтування. І все ж таки через двадцять років після емоційних злетів і падінь його юнацька мрія збулася.

Ми побачимо, що Бог не лише дарує нам мрії, а й здійснює їх. Його божественному провидінню підвладні навіть ті з них, які здаються абсолютно зруйнованими. Ви живі, і вже сам цей факт свідчить про те, що для вас залишилася щонайменше ще одна мрія... а можливо, і набагато більше.

Поняттю мрії в англійській мові відповідає слово dream, яке має два різних значення. Перше з них описує яскраві картини, що їх бачимо уві сні, – спалахи мальовничих нічних видінь, які ми можемо пам’ятати або геть забути на ранок. Мої сни – це барвисті вистави, часто сповнені величезних логічних провалів і незв’язних асоціацій. Лише зрідка вони бувають настільки яскравими та раціональними, що пізніше я плутаю їх із реальністю.

Сьогодні проводять поважні семінари, щоб допомогти в тлумаченні таких видінь. Усілякі гуру стверджують, що сни містять у собі ключ до розуміння нашого сьогодення та майбутнього. Однак виявити джерело їхнього походження нелегко. Зазвичай сни не мають особливого значення і просто містять уривки вражень, отриманих нами протягом дня.

Ервін Люцер - Не згаси своєї мрії - Уроки з життя Йосифа

Пер. з англ. – К.: Єфетов О.В., 2023. – 168 с.

ISBN 978-966-8795-70-1

Ервін Люцер - Не згаси своєї мрії – Зміст