Было время, когда истиной дорожили. Более того, временами истина считалась настолько важной, что любовь была в большом дефиците. Прочитайте некоторые труды реформаторов, и вы убедитесь в том, что истина зачастую затмевала милосердие и правдивость была более важным фактором, чем доброта.

Эрвин Люцер - Кто ты, чтобы судить? Как научиться различать правду, полуправду и ложь

Publisher Христианское общество «Библия для всех», Санкт-Петербург, 2008

ISBN 978-5-7454-1047-5

Эрвин Люцер - Кто ты, чтобы судить - Содержание

Прежде, чем начать

1. Почему мы боимся судить?

Будущее настало - Скатывание в декадентство - Задача, стоящая перед нами - Следуя молитве иисуса - Цель этой книги

2. Не судите, чтобы не судили вас

Принципы библейского суждения - Подводя черту

3. Когда вы судите учение

Как процветает ересь - Циркуляция ереси - Единство/разобщенность - Возвращение к основам - Положения благой вести - Постскриптум

4. Когда вы судите лжепророков

Два вида лжепророков - Как распознать лжепророков - Портрет павла

5. Когда вы судите чудеса

Срочные предупреждения - Краткая история чудес - Как отличить ложь от правды

6. Когда вы судите зрелища

Наш паралич - Как проверить то, что приходит в наши дома - Принятие непростых решений

7. когда вы судите внешность

Что писание говорит о теле - Самая главная задача

8. Когда вы судите неоязычество

Что бог говорит об оккультизме - Двери в оккультизм - Принципы разборчивости

9. Когда вы судите духов, ангелов и храмы

Ангелы - В чем разница - Чудеса в храмах

10. Когда вы судите поведение

Что можно, а что нельзя

11. Когда вы судите характер