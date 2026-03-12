«У меня есть мечта!» Мартин Лютер Кинг прославился способностью вдохновлять последователей своей мечтой о расовом равенстве в Соединенных Штатах. Она продолжает жить даже спустя много лет после его смерти, потому что данные Богом мечты так просто не умирают. У каждого из нас есть какая-то мечта, желание осуществить особое призвание в своей жизни. Некоторые мечты осуществляются, другие рушатся из-за наших собственных глупых решений или чужих ошибок. Все мы живем как с исполнившимися, так и не исполнившимися мечтами. Это книга о мечтах – особенно о ваших мечтах, будь то разбитых или сбывшихся; больших или маленьких; былых и сегодняшних. Если мы не мечтаем, то ничего не происходит, и потому данная книга призывает каждого из нас не угашать свою мечту. На этих страницах мы познакомимся с мечтами одного юноши, который был отвергнут семьей, предан братьями и брошен в тюрьму по ложному обвинению в попытке изнасилования. И все же, спустя двадцать лет после эмоциональных взлетов и падений, его юношеская мечта сбылась. Мы увидим, что Бог не только дает мечты, но и осуществляет их. Его божественному провидению подвластны даже те из них, которые кажутся абсолютно разрушенными. Вы живы, и уже сам этот факт говорит о том, что для вас осталась еще как минимум одна мечта… а быть может, и гораздо больше.

Эрвин Люцер - Не угашай мечту

уроки из жизни Иосифа

пер. с англ. Юрий Шпак – К.: Ефетов А.В., 2021. – 176 с.

Эрвин Люцер - Не угашай мечту - Содержание

1 Вы и Ваша мечта

2 Мечта рождается

3 Мечта под угрозой

4 Мечта испытывается

5 Мечта разбита

6 Мечта оживает

7 Мечта сбывается… почти

8 Мечта сбывается

9 Маленькая мечта – большой народ

10 Ваша мечта и Божье провидение

11 Мечта приносит плод

12 Наследие мечты одного человека