Существует история о том, как паломник шел в Обетованную Землю. Он нес крест своего учителя — ношу, которую он с готовностью взвалил на свои плечи. Однако скоро он заметил, что чем дольше он идет, тем тяжелее становится его ноша. Выбившись из сил, паломник присел отдохнуть и увидел недалеко от себя дровосека. «Добрый друг, — обратился к нему паломник, — не мог бы ты дать мне топор, чтобы мне укоротить свой крест?» Дровосек согласился.

Паломник пошел дальше и преодолел большое расстояние. Его крест стал короче, а ноша легче. Вскоре перед ним открылась Обетованная Земля. Подходя ближе, однако, он увидел, что глубокий водоем отделяет его от предстоящей радости. Чтобы пересечь его, паломник мог бы воспользоваться крестом.

Но как он ни старался перекинуть крест через глубокий водоем, тот был короток, и его длины не хватало ровно настолько, насколько он его укоротил. В этот момент паломник проснулся — это был только сон. Затем со слезами на глазах он прижал крест к груди и пошел дальше. Крест был таким же тяжелым, но паломник нес его теперь с большей радостью. Он готов был выносить его тяжесть до самой Обетованной Земли.

Конечно, мы будем на небесах не потому, что несли тяжелый крест, а в том случае, если мы будем верить, что получили спасение через Христа. И все же, будучи искуплены, мы призваны нести свой крест, если хотим, чтобы врата Небесного Царства раскрылись перед нами. Блаженны те, кто несет на себе всю его тяжесть.

Эрвин Люцер – Возгласы с креста – Путь к сердцу Иисуса

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2013. — 156 с.

ISBN: 978-5-7454-1299-8

Эрвин Люцер – Возгласы с креста – Путь к сердцу Иисуса – Содержание

Предисловие

Путь к сердцу Иисуса

Возглас о прощении Возглас уверения Возглас сострадания Возглас боли Возглас страдания Возглас победы Возглас покорности

Эпилог. Нести крест в этот мир

Примечания