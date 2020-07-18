Людвиг Ван Бетховен
Гений Людвига ван Бетховена трудно переоценить. Композитор не только писал во всех существующих в его время музыкальных жанрах, явив миру совершенно новый тип музыкального искусства, но и был талантливым, чутким педагогом, который взрастил первоклассных исполнителей и предрек великое будущее многим малоизвестным композиторам.
Сегодня вряд ли найдется человек, который не слышал бы имени Людвига ван Бетховена и не был знаком хотя бы с одним из произведений композитора, являющимися настоящими шедеврами: «К Элизе», Лунная соната, Симфония № 9, Торжественная месса… Его творения звучат в фильмах, упоминаются в книгах, переосмысливаются в современной популярной музыке.
Судьба Бетховена не была похожа на судьбу тех, кому жизнь благоволит. Композитор родился в небогатой семье, на долю которой выпало много испытаний. Но сила духа Людвига словно закалялась всеми трудностями, которые возникали перед ним. Его слава гремела по всей Европе, а музыка становилась классикой еще при его жизни. Уникальные мелодии были пропитаны мощью, яростью, но вместе с тем нежностью и легкостью. Каждый почитатель таланта Бетховена находил в произведениях композитора что-то свое, близкое только ему.
Многогранность гения Бетховена позволяла ему не придерживаться существующих в мире музыки рамок. Он никогда не следовал принятым правилам, а устанавливал собственные. Бетховен был не только талантливым композитором, но также блестящим импровизатором и исполнителем. Он редко позволял комуто играть свои произведения, считая, что только он сам может в полной мере донести до слушателей все заложенные в них мысли и идеи.
Часто композитор бывал нетерпим и даже груб, многие называли его гордецом, сочиняющим слишком резкую и жесткую музыку. На фоне приветливого и доброжелательного Моцарта он казался слишком угрюмым, мрачным и нелюдимым. Однако близкие люди всегда говорили, что композитор, напротив, отличался мягким и добрым характером.
Бетховен любил своих друзей, любил шутки, любил жизнь, но слишком часто погружался в свой мир музыки. Несмотря на широкий круг общения, композитор, по сути, всегда оставался одиноким. Друзья поддерживали его, но никто не мог в полной мере знать, что происходило в мечущейся, тревожной душе музыканта. Женщины, которых он любил, нередко отвечали ему взаимностью, но ни с одной из них он не обрел семейного счастья. Возможно, так было предопределено свыше, ведь Бетховен всегда принадлежал музыке.
Людвиг Ван Бетховен
Москва : Эксмо, 2015. – 96 с. : ил. – (Легенды музыки)
ISBN 978-5-699-78244-4
Людвиг Ван Бетховен - Cодержание
Введение
1. Детство и юность (1770–1792)
- Семья
- Детство
- Характер и образование
- Обучение музыке
- Начало выступлений
- Уроки Нефе
- Визит к Моцарту
- Жизнь после смерти матери
- Брейнинги
- Признание в Бонне
2. Жизнь в Вене (1792–1795)
- Подготовка к переезду
- Встреча с Гайдном
- Отъезд из Бонна
- Первые годы в Вене
- Уроки с Гайдном
- Учеба у Альбрехтсбергера и Сальери
- Обустройство в Вене
- Успех у женщин
3. Слава композитора (1795–1805)
- Первые концерты
- Поиски стиля
- Тревожное время
- Плодотворные годы
- Первая академия Бетховена
- Работа с учениками
- Начало глухоты
- Джульетта Гвиччарди. Лунная соната
- Героическая симфония
4. Период создания шедевров (1804–1809)
- Работы 1804 года
- Опера «Фиделио». Симфония № 4
- Симфонии № 5 и № 6
- Личная жизнь
- Поиски любви
- Беттина Брентано. Встреча с Гёте
- Тереза Брунсвик
5. Мировое признание (1810–1815)
- Слава у сильных мира сего
- Знакомство с Мельцелем
- Смерть брата и опека племянника
6. Последние годы жизни (1815–1827)
- Торжественная месса
- Отношения с коллегами и друзьями
- Симфония № 9
- Время перед смертью
- Памятные дома Бетховена
- Вена
- Гейлигенштадт
- Нусдорф
- Баден
- Бетховенский фриз
- Эпилог
- Произведения Людвига ван Бетховена
Людвиг Ван Бетховен - Семья
Род Бетховена происходит из Голландии. Многие предки великого композитора связали свою жизнь с искусством, причем не только с музыкой. Фамилия Бетховен встречалась также среди скульпторов и живописцев. Первым значимым музыкантом из рода Бетховенов считается дед композитора, тоже Людвиг. Он был придворным певцом в капелле курфюрста кельнского, а впоследствии там же получил место капельмейстера. Для музыканта тех лет это была желанная должность, которая давала положение в обществе и хорошее жалованье.
Старший Людвиг всегда стремился обеспечить себе и своей семье достойную жизнь, поэтому решил не ограничиваться работой капельмейстера, а открыл собственное дело — занялся торговлей вином. С одной стороны это позволило накопить хороший капитал, с другой — косвенно стало причиной несчастья. Жена капельмейстера, Мария Иозефа, быстро пристрастилась к употреблению вина. В итоге из за пьянства женщину отправили в монастырь. Однако на этом проблемы деда композитора не прекратились. Его сын Иоганн унаследовал от отца хороший голос, а от матери — пагубную привычку. В подростковом возрасте мальчик стал тенором в придворном хоре, но из-за слабохарактерности, нежелания прилагать усилия и, самое главное, из-за страсти к алкоголю не смог сделать карьеру. В 28 лет Иоганн женился на Марии-Магдалене Кеверих, дочери придворного шеф-повара.
Биографы описывают ее как кроткую незлобивую женщину, отличавшуюся мягкостью и терпением. Первые месяцы брака можно было назвать счастливыми. Доброта Марии-Магдалены влияла и на мужа, который сокращал употребление вина, меньше бродил по тавернам, однако такое подобие идиллии длилось недолго. Вскоре Иоганн снова начал предаваться своему пагубному занятию, семейная жизнь супругов усложнилась. После посещения таверны Иоганн становился буйным, в доме раздавался постоянный его крик, он мог поднять руку на жену. Такая обстановка ухудшила здоровье Марии-Магдалены и, как считается, привела ее к ранней смерти.
Именно в этот непростой период и родился будущий великий композитор Людвиг ван Бетховен.
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