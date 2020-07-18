Людвиг Ван Бетховен

Гений Людвига ван Бетховена трудно переоценить. Композитор не только писал во всех существующих в его время музыкальных жанрах, явив миру совершенно новый тип музыкального искусства, но и был талантливым, чутким педагогом, который взрастил первоклассных исполнителей и предрек великое будущее многим малоизвестным композиторам.

Сегодня вряд ли найдется человек, который не слышал бы имени Людвига ван Бетховена и не был знаком хотя бы с одним из произведений композитора, являющимися настоящими шедеврами: «К Элизе», Лунная соната, Симфония № 9, Торжественная месса… Его творения звучат в фильмах, упоминаются в книгах, переосмысливаются в современной популярной музыке.

Судьба Бетховена не была похожа на судьбу тех, кому жизнь благоволит. Композитор родился в небогатой семье, на долю которой выпало много испытаний. Но сила духа Людвига словно закалялась всеми трудностями, которые возникали перед ним. Его слава гремела по всей Европе, а музыка становилась классикой еще при его жизни. Уникальные мелодии были пропитаны мощью, яростью, но вместе с тем нежностью и легкостью. Каждый почитатель таланта Бетховена находил в произведениях композитора что-то свое, близкое только ему.

Многогранность гения Бетховена позволяла ему не придерживаться существующих в мире музыки рамок. Он никогда не следовал принятым правилам, а устанавливал собственные. Бетховен был не только талантливым композитором, но также блестящим импровизатором и исполнителем. Он редко позволял комуто играть свои произведения, считая, что только он сам может в полной мере донести до слушателей все заложенные в них мысли и идеи.

Часто композитор бывал нетерпим и даже груб, многие называли его гордецом, сочиняющим слишком резкую и жесткую музыку. На фоне приветливого и доброжелательного Моцарта он казался слишком угрюмым, мрачным и нелюдимым. Однако близкие люди всегда говорили, что композитор, напротив, отличался мягким и добрым характером.

Бетховен любил своих друзей, любил шутки, любил жизнь, но слишком часто погружался в свой мир музыки. Несмотря на широкий круг общения, композитор, по сути, всегда оставался одиноким. Друзья поддерживали его, но никто не мог в полной мере знать, что происходило в мечущейся, тревожной душе музыканта. Женщины, которых он любил, нередко отвечали ему взаимностью, но ни с одной из них он не обрел семейного счастья. Возможно, так было предопределено свыше, ведь Бетховен всегда принадлежал музыке.