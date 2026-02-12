Джеймс Льюис - Сатанизм сегодня - Энциклопедия религии, фольклора и популярной культуры

Практически все современные образы дьявола происходят напрямую или косвенно из христианской традиции. Христианский дьяволизм, в свою очередь, имеет двойные корни: в иудаизме и зороастризме. Еврейский Сатана никогда не был таким зловещим, как его христианский прототип. По факту, изначально сатана вообще не являлся существом, но скорее карающей и обвиняющей ролью Бога. Например, самыми ранними сатанами были ангелы, отправленные Богом, чтобы препятствовать и мешать действиям людей. Это довольно ясно видно в Книге Иова, где сатана показан как член божественного небесного суда — своего рода небесный обвинитель.
Трансформация Сатаны в по-настоящему плохого парня не начиналась вплоть до того, как персы победили вавилонян и вернули евреев в Палестину из Вавилона. Надеясь стать их союзниками, персы даже дали репатриированным евреям деньги, чтобы те смогли восстановить свой храм. Персы исповедовали зороастризм, религию, основанную вокруг понимания о практически равнозначной, происходящей в данный момент, между Ахурамаздой (в позднем Зороастризме Ормуздом, богом света и верхнего мира, и Анграманью (позже Ариманом), бога тьмы и нижнего мира. Частично именно благодаря близкой дружбе с персами, зороастризм оказал влияние на иудаизм. Таким образом, Сатана, наиболее схожий образ иудаизма с злобным духом, трансформировался в образ Анграманью как Врага Бога. Этот портрет злого божества, запертого в космической войне против Бога, далее был унаследован христианством.
Ранее христианство возникло как иудейская секта во время периода откровений. Первые христиане твёрдо верили в неизбежное второе пришествие Христа (во времена их жизней), которое будет сопровождаться воскрешением мёртвых, Последним Судом, победой над Сатаной и концом мира. Вместе с этими апокалипсическими добавлениями, христианский дьявол столетиями казался неизменным в своей сути.
Эти представления, однако же, постепенно менялись благодаря возникающему фольклору о Сатане и его приспешниках. Этот дьяволический фольклор, в конце концов, привлёк к себе самое серьёзное внимание Церкви, вследствие чего в позднем Средневековье было казнено огромное количество людей — сотни тысяч людей, особенно женщин, по обвинению в колдовстве. Основным элементом этого фольклора было представление о том, что ведьмы собираются вместе в середине ночи с злобными намерениями. Церковники Средних веков верили, что ведьмы — обычно женщины — тайно покидали свои дома в ночи и собирались вместе в заранее обговорённых местах - лесах, горах, пещерах или других удалённых местах, зачастую с помощью полёта, на дьяволические праздники. Сам Сатана участвовал в таких ассамблеях, сидя на троне. Участники снимали с себя одежды и совокуплялись с демонами. Главным событием собрания часто становилось человеческое жертвоприношение. Детей обычно готовили и съедали. Новые ведьмы подписывали пакт, отказывались от христианской веры, топтали крест и получали метку на своём теле от когтя Сатаны.
Джеймс Р. Льюис - Сатанизм сегодня - Энциклопедия религии, фольклора и популярной культуры
М: «Касталия», 2021. —416 с.
ISBN 978-5-521-16213-0
Джеймс Льюис - Сатанизм сегодня - Энциклопедия религии, фольклора и популярной культуры - Содержание
- Введения
- Статьи А-Я
Падшие ангелы
В теологии термин «падение» относится к падению человечества от благодати к греху. Именно из-за падения произошел Первый Грех, что значит, что мы все рождаемся во грехе — и поэтому нам требуется спасение — потому что Адам и Ева ослушались приказа Бога не есть от Дерева Добра и Зла в Эдеме. Просто рождаясь в этом мире, каждый человек наследует грех наших дальних предков. Хотя многие современные теологи понимают историю о Падении не настолько буквально, именно такова сущность библейского нарратива.
Менее известна история о падении ангелов. По какой-то причине — некоторые записи говорят, что Люцифер ревновал Бога за любовь к Адаму, но, в любом случае, из-за гордыни —Люцифер говорит о себе как о равном Богу и возглавляет восстание ангелов против небесного порядка. Побеждённый Дьявол и его последователи изгоняются с небес и продолжают свою войну против Бога попыткой уничтожить землю, создание Бога. Традиционная теология даже представляет змея-искусителя как Сатану, который подговорил Еву, таким образом показывая, что падший принц ангелов несет ответственность за падение человечества.
Еще менее известный рассказ, лучше всего сохранившийся в апокрифической Книге Еноха, говорит о том, что группа ангелов возжелала смертных женщин. Они пали, когда покинули небеса и совокупились в ними. Эта альтернативная история, которая в свое время была очень известна, в итоге исчезла из фольклора, так как противоречила официальной позиции церкви (или тому, что стало официальной позицией в Средние века), которая заключалась в том, что ангелы существа чистого духа и поэтому не могут вступать в половое сношение. Краткое упоминание рассказа из Еноха можно найти в Бытии 6:2-4, где говорится, что «сыны Бога» (кто, как мы понимаем через призму Книги Еноха, и есть ангелы) брали смертных женщин в жены.
Один современный религиозный лидер Элизабет Клэр Профет пересмотрела эти древние истории о падших ангелах — в особенности Книгу Еноха и другие ранние работы — и пришла к заключению, что было два падения с небес. В первом, некоторые из небесных обитателей были изгнаны вследствие восстания. Во втором случае, группа ангелов пала после совокупления с человеческими женщинами. Этот фрагмент спекулятивной теологии, а также полные тексты подходящих текстов апокрифов, можно найти в ее превосходной книге Forbidden Mysteries of Enoch: Fallen Angels and the Origins of Evil (Запрещенные тайны Еноха: Падшие ангелы и истоки Зла).
Детство и юность провёл во Флориде. В 1970-е годы был последователем гуру Йоги Бхаджан, чьё учение представляло собой синтез кундалини-йоги и сикхизма.[1] Разочаровавшись, основал своё собственное религиозное движение, которое, однако, просуществовало недолго.[1]
Джеймс Льюис (англ. James R. Lewis; род. 3 ноября 1949) — американский религиовед.
Областью его научных интересов являются новые религиозные движения и секты, движения нью-эйдж и сатанизм. Сооснователь «Международного общества по исследованию новых религий», главный редактор книжной серии Handbooks on Contemporary Religion, публикуемой издательством Brill и книжной серии New Religions, публикуемой издательством Ashgate