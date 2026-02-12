Джеймс Льюис - Сатанизм сегодня - Энциклопедия религии, фольклора и популярной культуры

Практически все современные образы дьявола происходят напрямую или косвенно из христианской традиции. Христианский дьяволизм, в свою очередь, имеет двойные корни: в иудаизме и зороастризме. Еврейский Сатана никогда не был таким зловещим, как его христианский прототип. По факту, изначально сатана вообще не являлся существом, но скорее карающей и обвиняющей ролью Бога. Например, самыми ранними сатанами были ангелы, отправленные Богом, чтобы препятствовать и мешать действиям людей. Это довольно ясно видно в Книге Иова, где сатана показан как член божественного небесного суда — своего рода небесный обвинитель.

Трансформация Сатаны в по-настоящему плохого парня не начиналась вплоть до того, как персы победили вавилонян и вернули евреев в Палестину из Вавилона. Надеясь стать их союзниками, персы даже дали репатриированным евреям деньги, чтобы те смогли восстановить свой храм. Персы исповедовали зороастризм, религию, основанную вокруг понимания о практически равнозначной, происходящей в данный момент, между Ахурамаздой (в позднем Зороастризме Ормуздом, богом света и верхнего мира, и Анграманью (позже Ариманом), бога тьмы и нижнего мира. Частично именно благодаря близкой дружбе с персами, зороастризм оказал влияние на иудаизм. Таким образом, Сатана, наиболее схожий образ иудаизма с злобным духом, трансформировался в образ Анграманью как Врага Бога. Этот портрет злого божества, запертого в космической войне против Бога, далее был унаследован христианством.

Ранее христианство возникло как иудейская секта во время периода откровений. Первые христиане твёрдо верили в неизбежное второе пришествие Христа (во времена их жизней), которое будет сопровождаться воскрешением мёртвых, Последним Судом, победой над Сатаной и концом мира. Вместе с этими апокалипсическими добавлениями, христианский дьявол столетиями казался неизменным в своей сути.

Эти представления, однако же, постепенно менялись благодаря возникающему фольклору о Сатане и его приспешниках. Этот дьяволический фольклор, в конце концов, привлёк к себе самое серьёзное внимание Церкви, вследствие чего в позднем Средневековье было казнено огромное количество людей — сотни тысяч людей, особенно женщин, по обвинению в колдовстве. Основным элементом этого фольклора было представление о том, что ведьмы собираются вместе в середине ночи с злобными намерениями. Церковники Средних веков верили, что ведьмы — обычно женщины — тайно покидали свои дома в ночи и собирались вместе в заранее обговорённых местах - лесах, горах, пещерах или других удалённых местах, зачастую с помощью полёта, на дьяволические праздники. Сам Сатана участвовал в таких ассамблеях, сидя на троне. Участники снимали с себя одежды и совокуплялись с демонами. Главным событием собрания часто становилось человеческое жертвоприношение. Детей обычно готовили и съедали. Новые ведьмы подписывали пакт, отказывались от христианской веры, топтали крест и получали метку на своём теле от когтя Сатаны.