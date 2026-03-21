Льюис - Христианство

Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви-дару и сумею осудить любовь-нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви — более чем недостаточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и любовь-нужда — любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мнение, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал. Прежде всего мы насилуем многие языки, включая наш собственный, когда отказываем любви-нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь непогрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отомстит вам. Лучше бы не подражать Шалтаю-Болтаю и не вкладывать в слова угодного нам значения.

Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь-нужду «просто эгоизмом». «Просто» — опасное слово. Конечно, любовь-нужда, как и все наши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, который ищет утешения у матери; не осудят и взрослого, который соскучился по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Иногда приходится подавлять нужду в другом человеке; но никогда ни в ком не нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу («не хорошо быть человеку одному»), и в сознании это отражается как любовь-нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо, — плохой духовный симптом, как плохой симптом — отсутствие аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть. Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Богу; а эта любовь по самой своей природе состоит целиком или почти целиком из любви-нужды. Понять это нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в испытаниях.

Льюис Клайв Стейплз - Христианство

сборник

пер. с англ. И. Череватой, Н. Трауберг

Москва : Издательство АСТ, 2018. 384 с.

Серия "Философия — Neoclassic"

ISBN 978-5-17-106430-3

Льюис Клайв Стейплз - Христианство - Оглавление

СТРАДАНИЕ. Перевод Н. Трауберг

Предисловие

Глава 1. Вводная глава

Глава 2. Всемогущество Божие

Глава 3. Благость Божия

Глава 4. Скверна человеческая

Глава 5. Грехопадение человека

Глава 6. Страдания человека

Глава 7. Страдания человека (продолжение)

Глава 8. Яд

Глава 9. Страдания животных

Глава 10. Рай

Дополнение

ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО. Перевод И. Череватой

Предисловие

Книга первая Добро и зло как ключ к пониманию Вселенной 1. Закон человеческой природы 2. Некоторые возражения 3. Реальность закона 4. Что скрывается за естественным законом 5. У нас есть основания для беспокойства

Книга вторая Во что верят христиане 1. Противоречивые понятия о Боге 2. Вторжение 3. Поразительная альтернатива 4. Совершенный кающийся 5. Практическое заключение

Книга третья Христианское поведение 1. Три части морали 2. Главные добродетели 3. Общественные нормы поведения 4. Мораль и психоанализ 5. Нравственность в области пола 6. Христианский брак 7. Прощение 8. Величайший грех 9. Любовь 10. Надежда 11. Вера 12. Вера (продолжение)

Книга четвертая За пределами личности 1. Сотворить — не значит родить 2. Бог в трех Лицах 3. Время и за пределами времени 4. Благотворная инфекция 5. Упрямые оловянные солдатики 6. Два примечания 7. Воображение 8. Легко ли быть христианином? 9. Во что это обходится 10. Хорошие люди, или новое человечество 11. Новые люди



ЛЮБОВЬ. Перевод Н. Трауберг