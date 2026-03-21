Льюис - Христианство

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Series Философия — Neoclassic (15 books)

Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви-дару и сумею осудить любовь-нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви — более чем недостаточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и любовь-нужда — любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мнение, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал. Прежде всего мы насилуем многие языки, включая наш собственный, когда отказываем любви-нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь непогрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отомстит вам. Лучше бы не подражать Шалтаю-Болтаю и не вкладывать в слова угодного нам значения.

Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь-нужду «просто эгоизмом». «Просто» — опасное слово. Конечно, любовь-нужда, как и все наши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, который ищет утешения у матери; не осудят и взрослого, который соскучился по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Иногда приходится подавлять нужду в другом человеке; но никогда ни в ком не нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу («не хорошо быть человеку одному»), и в сознании это отражается как любовь-нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо, — плохой духовный симптом, как плохой симптом — отсутствие аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть. Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Богу; а эта любовь по самой своей природе состоит целиком или почти целиком из любви-нужды. Понять это нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в испытаниях.

Льюис Клайв Стейплз - Христианство

сборник

пер. с англ. И. Череватой, Н. Трауберг

Москва : Издательство АСТ, 2018. 384 с.

Серия "Философия — Neoclassic"

ISBN 978-5-17-106430-3

Льюис Клайв Стейплз - Христианство - Оглавление

СТРАДАНИЕ. Перевод Н. Трауберг

  • Предисловие

  • Глава 1. Вводная глава

  • Глава 2. Всемогущество Божие

  • Глава 3. Благость Божия

  • Глава 4. Скверна человеческая

  • Глава 5. Грехопадение человека

  • Глава 6. Страдания человека

  • Глава 7. Страдания человека (продолжение)

  • Глава 8. Яд

  • Глава 9. Страдания животных

  • Глава 10. Рай

  • Дополнение

ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО. Перевод И. Череватой

  • Предисловие

  • Книга первая Добро и зло как ключ к пониманию Вселенной

    • 1. Закон человеческой природы

    • 2. Некоторые возражения

    • 3. Реальность закона

    • 4. Что скрывается за естественным законом

    • 5. У нас есть основания для беспокойства

  • Книга вторая Во что верят христиане

    • 1. Противоречивые понятия о Боге

    • 2. Вторжение

    • 3. Поразительная альтернатива

    • 4. Совершенный кающийся

    • 5. Практическое заключение

  • Книга третья Христианское поведение

    • 1. Три части морали

    • 2. Главные добродетели

    • 3. Общественные нормы поведения

    • 4. Мораль и психоанализ

    • 5. Нравственность в области пола

    • 6. Христианский брак

    • 7. Прощение

    • 8. Величайший грех

    • 9. Любовь

    • 10. Надежда

    • 11. Вера

    • 12. Вера (продолжение)

  • Книга четвертая За пределами личности

    • 1. Сотворить — не значит родить

    • 2. Бог в трех Лицах

    • 3. Время и за пределами времени

    • 4. Благотворная инфекция

    • 5. Упрямые оловянные солдатики

    • 6. Два примечания

    • 7. Воображение

    • 8. Легко ли быть христианином?

    • 9. Во что это обходится

    • 10. Хорошие люди, или новое человечество

    • 11. Новые люди

ЛЮБОВЬ. Перевод Н. Трауберг

  • 1. Введение

  • 2. Любовь к тому, что ниже человека

  • 3. Привязанность

  • 4. Дружба

  • 5. Влюбленность

  • 6. Милосердие

