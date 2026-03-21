Теперь появилась королевская почтовая марка с портретом К. С. Льюиса. В Северной Ирландии проводятся экскурсии по местам, связанным с именем писателя. В бюро регистраций Северной Ирландии открыт архив Льюиса. Недавно вышла в свет книга Дэвида Блекли «К. С. Льюис – дома в Ирландии». Мери Мак–Элис и ирландские писатели Мэв Бинчи и Сэмус Хини выражают свое огромное уважение к этому великому человеку.

Глубокую признательность выразили К. С. Льюису Билли Грем и христианские лидеры Северной Ирландии. Самые трогательные отзывы о писателе пришли от детей Восточного Белфаста, где он родился. Дети страшно гордятся, что великий сказочник их земляк.

В США Льюис едва ли не самый цитируемый христианский автор. Многие обратились к Господу Иисусу после прочтения его книг.

Без сомнения, память о К. С. Льюисе и его творчестве приносит свои плоды. По милости Божьей, этот человек является драгоценным подарком грядущему тысячелетию.

В своих книгах он затрагивал темы вечности, поэтому они будут вечно интересовать людей.

Клайв Льюис - Хроники Нарнии

Льюис К. С. - Хроники Нарнии: Фантастические романы

М.: Изд-во Эксмо, СПб.: Terra Fantastica, 2003. — 800 с.

(Серия «Шедевры фантастики»).

ISBN 5-699-00535-8

ISBN 5-7921-0397-6

В это издание вошли все романы Клайва Льюиса из цикла "Хроники Нарнии"

Клайв Льюис - Хроники Нарнии - Содержание

ЛЕВ, ВЕДЬМАРКА И ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ © В. Воседой, перевод, 2000

Глава 1 Люси в зеркальном гардеробе

Глава 2 По ту сторону

Глава 3 Эдмунд попадает в Нарнию

Глава 4 Рахат-лукум

Глава 5 Снова по эту сторону

Глава 6 В лесу

Глава 7 День с Бобберами

Глава 8 Беседа после обеда

Глава 9 У Ведьмарки

Глава 10 Заклятье теряет силу

Глава 11 Эслан все ближе

Глава 12 Первый бой Питера

Глава 13 Великое Заклятье Времен Изначальных

Глава 14 Триумф Ведьмарки

Глава 15 Величайшее Заклятье Времен Доначальных

Глава 16 Статуи

Глава 17 Охота на Белого Оленя

ПЛЕМЯННИК ЧАРОДЕЯ Д. Афиногенов, перевод, 2000

Глава 1 Другая дверь

Глава 2 Дигори и его дядя

Глава 3 Лес между мирами

Глава 4 Дигори выбирает

Глава 5 Гибельное слово

Глава 6 Невзгоды дяди Эндрю

Глава 7 Что стряслось у дома

Глава 8 Битва у фонарного столба

Глава 9 Основание Нарнии

Глава 10 Первая шутка и другие события

Глава 11 Злоключения Дигори и его дяди

Глава 12 Приключения Ягодки

Глава 13 Нечаянная встреча

Глава 14 Как посадили дерево

Глава 15 О том, чем закончилась эта история и как начались все прочие

КОНЬ И ЕГО ВСАДНИК © Д. Афиногенов, перевод, 2000

Глава 1 О том, как Шаста отправился в путь

Глава 2 Дорожные приключения

Глава 3 У врат Ташбаана

Глава 4 Шаста встречает нарнианцев

Глава 5 Принц Корин

Глава 6 Шаста в Усыпальнях

Глава 7 Аравис в Ташбаане

Глава 8 Рабадаш разгневанный

Глава 9 Через пустыню

Глава 10 Отшельник с Южного болота

Глава 11 Испытание Шасты

Глава 12 Шаста в Нарнии

Глава 13 Битва при Анварде

Глава 14 Как Бри преподали урок

Глава 15 Рабадаш Вислоухий

КОРОЛЕВИЧ КАСПИАН © Д. Афиногенов, перевод, 2000

Глава 1 Остров

Глава 2 Сокровищница

Глава 3 Гном

Глава 4 История Каспиана: начало

Глава 5 История Каспиана: приключения в горах

Глава 6 Тайное братство

Глава 7 Древняя Нарния в опасности

Глава 8 Расставание с островом

Глава 9 Видение Люси

Глава 10 Возвращение Великого Льва

Глава 11 Лев рычит

Глава 12 Измена

Глава 13 Верховный король повелевает

Глава 14 Вереница событий

Глава 15 Дверь в воздухе

ПОСПЕШАЮЩИЕ К ВОСХОДУ, ИЛИ ПОХОД НА КРАЙ СВЕТА © В. Волковский, перевод, 2000

Глава 1 Картина в спальне

Глава 2 На борту «Поспешающего к восходу»

Глава 3 Одинокие острова

Глава 4 Каспиан действует

Глава 5 Шторм и его последствия

Глава 6 Приключения Юстейса

Глава 7 Приключения Юстейса: окончание

Глава 8 Два чудесных избавления

Глава 9 Остров голосов

Глава 10 Волшебная книга

Глава 11 Осчастливленные недостопы

Глава 12 Темный остров

Глава 13 Трое спящих

Глава 14 У края света

Глава 15 Чудеса Последнего Моря

Глава 16 Край Света

СЕРЕБРЯНОЕ КРЕСЛО © В. Воседой, перевод, 2000

Глава 1 На школьных задворках

Глава 2 Задача для Джил

Глава 3 Король уходит в плавание

Глава 4 Ночной совет

Глава 5 Мокроступ Зудень

Глава 6 Дикие пустоши

Глава 7 Плоская вершина

Глава 8 В Скальзубе

Глава 9 Побег

Глава 10 Без солнца

Глава 11 В темном замке

Глава 12 Королева Подземья

Глава 13 Подземье без королевы

Глава 14 Днище мира

Глава 15 Исчезновение Джил

Глава 16 Жизнь продолжается

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА © В. Воседой, перевод, 2000

Глава 1 На озере Чан

Глава 2 Опрометчивый поступок короля

Глава 3 Глум на вершине славы

Глава 4 Ночные происшествия

Глава 5 На помощь королю

Глава 6 Ночная вылазка

Глава 7 Гномы

Глава 8 Новости от орла

Глава 9 Великое предстояние на Хлевхольме

Глава 10 Кто войдет в хлев?

Глава 11 События ускоряются

Глава 12 За дверью

Глава 13 Отречение гномов

Глава 14 Тьма над Нарнией

Глава 15 Дальше и выше

Глава 16 Прощание с миром теней