Льюис - Калабриа - Соединенные духом и любовью
Форма этой переписки во многом определяет ее содержание. Общение на чужом для обоих корреспондентов и располагающем к ясности мысли и чеканности формулировок языке отсекает лишнее, случайное и «суетное» и оставляет существенное словно бы выведенным крупными буквами.
Такой разговор не располагает к болтовне и заставляет Льюиса в сжатом и отточенном виде проговаривать идеи, растворенные во многих его работах и письмах. Поначалу дипломатический обмен письмами о важности единства в трудные для христиан времена быстро превращается в глубокий разговор о судьбах христианства в современном мире и миссии верующего интеллектуала, а заочное знакомство — в настоящую духовную близость и очень теплую и живую дружбу.
Клайв Стейплз Льюис - Джованни Калабриа - Соединенные духом и любовью - Латинские письма
М.: Никея, 2017. 184 с.
ISBN 978-5-91761-761-9
Клайв Стейплз Льюис - Джованни Калабриа - Соединенные духом и любовью - Латинские письма - Содержание
Предисловие
Переписка К.С. Льюиса с доном Джованни Калабриа (1947—1954)
Письмо 1. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 1 сентября 1947 года
2. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 6 сентября 1947 года
3. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 20 сентября 1947 года
4. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд, 3 октября 1947 года
5. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 25 ноября 1947 года
6. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 13 января 1948 года
7. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 27 марта 1948 года
8. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд, 10 августа 1948 года
9. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 января 1949 года
10. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 17 апреля 1949 года
11. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 10 сентября 1949 года
12. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 18 сентября 1949 года
13. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 19 ноября 1949 года
14. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 17 декабря 1949 года
15. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 25 августа 1950 года
16. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 13 сентября 1951 года
17. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 26 декабря 1951 года
18. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 апреля 1952 года
19. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 июля 1952 года
20. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. [Декабрь 1952 года]
21. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 5 января 1953 года
22. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 7 января 1953 года
23. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 января 1953 года
24. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 17 марта 1953 года
25. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 10 августа 1953 года
26. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона, 3 сентября 1953 года
27. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 15 сентября 1953 года
28. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 5 декабря 1954 года
Переписка К.С. Льюиса с доном Луиджи Педролло (1954-1961)
29. К. С. Льюис дону Л. Педролло Оксфорд. 16 декабря 1954 года
30. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 8 января 1958 года
31. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 19 января 1959 года
32. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 28 марта 1959 года
33. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 15 декабря 1959 года
34. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 16 апреля i960 года
35. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж, 3 января 1961 года
36. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 8 апреля 1961 года
37. У. Г. Льюис дону Л. Педролло Оксфорд. 20 апреля 1968 года
Примечания
