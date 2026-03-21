Льюис - Калабриа - Соединенные духом и любовью
Category ESXATOS BOOKS, Theology, History, Ethics

Форма этой переписки во многом определяет ее содержание. Общение на чужом для обоих корреспондентов и располагающем к ясности мысли и чеканности формулировок языке отсекает лишнее, случайное и «суетное» и оставляет существенное словно бы выведенным крупными буквами.

Такой разговор не располагает к болтовне и заставляет Льюиса в сжатом и отточенном виде проговаривать идеи, растворенные во многих его работах и письмах. Поначалу дипломатический обмен письмами о важности единства в трудные для христиан времена быстро превращается в глубокий разговор о судьбах христианства в современном мире и миссии верующего интеллектуала, а заочное знакомство — в настоящую духовную близость и очень теплую и живую дружбу.

Клайв Стейплз Льюис - Джованни Калабриа - Соединенные духом и любовью - Латинские письма

М.: Никея, 2017. 184 с.

ISBN 978-5-91761-761-9

Клайв Стейплз Льюис - Джованни Калабриа - Соединенные духом и любовью - Латинские письма - Содержание

Предисловие

Переписка К.С. Льюиса с доном Джованни Калабриа (1947—1954)

  • Письмо 1. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 1 сентября 1947 года

  • 2. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 6 сентября 1947 года

  • 3. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 20 сентября 1947 года

  • 4. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд, 3 октября 1947 года

  • 5. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 25 ноября 1947 года

  • 6. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 13 января 1948 года

  • 7. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 27 марта 1948 года

  • 8. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд, 10 августа 1948 года

  • 9. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 января 1949 года

  • 10. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 17 апреля 1949 года

  • 11. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 10 сентября 1949 года

  • 12. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 18 сентября 1949 года

  • 13. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 19 ноября 1949 года

  • 14. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 17 декабря 1949 года

  • 15. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 25 августа 1950 года

  • 16. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 13 сентября 1951 года

  • 17. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 26 декабря 1951 года

  • 18. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 апреля 1952 года

  • 19. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 июля 1952 года

  • 20. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. [Декабрь 1952 года]

  • 21. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 5 января 1953 года

  • 22. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 7 января 1953 года

  • 23. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 января 1953 года

  • 24. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 17 марта 1953 года

  • 25. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 10 августа 1953 года

  • 26. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона, 3 сентября 1953 года

  • 27. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 15 сентября 1953 года

  • 28. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 5 декабря 1954 года

Переписка К.С. Льюиса с доном Луиджи Педролло (1954-1961)

  • 29. К. С. Льюис дону Л. Педролло Оксфорд. 16 декабря 1954 года

  • 30. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 8 января 1958 года

  • 31. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 19 января 1959 года

  • 32. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 28 марта 1959 года

  • 33. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 15 декабря 1959 года

  • 34. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 16 апреля i960 года

  • 35. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж, 3 января 1961 года

  • 36. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 8 апреля 1961 года

  • 37. У. Г. Льюис дону Л. Педролло Оксфорд. 20 апреля 1968 года

Примечания

