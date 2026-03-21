Льюис - Калабриа - Соединенные духом и любовью

Форма этой переписки во многом определяет ее содержание. Общение на чужом для обоих корреспондентов и располагающем к ясности мысли и чеканности формулировок языке отсекает лишнее, случайное и «суетное» и оставляет существенное словно бы выведенным крупными буквами.

Такой разговор не располагает к болтовне и заставляет Льюиса в сжатом и отточенном виде проговаривать идеи, растворенные во многих его работах и письмах. Поначалу дипломатический обмен письмами о важности единства в трудные для христиан времена быстро превращается в глубокий разговор о судьбах христианства в современном мире и миссии верующего интеллектуала, а заочное знакомство — в настоящую духовную близость и очень теплую и живую дружбу.

Клайв Стейплз Льюис - Джованни Калабриа - Соединенные духом и любовью - Латинские письма

М.: Никея, 2017. 184 с.

ISBN 978-5-91761-761-9

Клайв Стейплз Льюис - Джованни Калабриа - Соединенные духом и любовью - Латинские письма - Содержание

Предисловие

Переписка К.С. Льюиса с доном Джованни Калабриа (1947—1954)

Письмо 1. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 1 сентября 1947 года

2. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 6 сентября 1947 года

3. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 20 сентября 1947 года

4. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд, 3 октября 1947 года

5. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 25 ноября 1947 года

6. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 13 января 1948 года

7. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 27 марта 1948 года

8. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд, 10 августа 1948 года

9. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 января 1949 года

10. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 17 апреля 1949 года

11. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 10 сентября 1949 года

12. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 18 сентября 1949 года

13. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 19 ноября 1949 года

14. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. 17 декабря 1949 года

15. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 25 августа 1950 года

16. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 13 сентября 1951 года

17. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 26 декабря 1951 года

18. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 апреля 1952 года

19. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 июля 1952 года

20. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона. [Декабрь 1952 года]

21. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 5 января 1953 года

22. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 7 января 1953 года

23. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 14 января 1953 года

24. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 17 марта 1953 года

25. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 10 августа 1953 года

26. Дон Д. Калабриа К. С. Льюису Верона, 3 сентября 1953 года

27. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 15 сентября 1953 года

28. К. С. Льюис дону Д. Калабриа Оксфорд. 5 декабря 1954 года

Переписка К.С. Льюиса с доном Луиджи Педролло (1954-1961)

29. К. С. Льюис дону Л. Педролло Оксфорд. 16 декабря 1954 года

30. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 8 января 1958 года

31. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 19 января 1959 года

32. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 28 марта 1959 года

33. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 15 декабря 1959 года

34. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 16 апреля i960 года

35. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж, 3 января 1961 года

36. К. С. Льюис дону Л. Педролло Кембридж. 8 апреля 1961 года

37. У. Г. Льюис дону Л. Педролло Оксфорд. 20 апреля 1968 года

Примечания