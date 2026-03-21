Льюис - Любовь. Страдание. Надежда

В 1917 г. Льюис поступил в Оксфорд, но скоро ушел на фронт, во Францию (ведь шла война), был ранен и, лежа в госпитале, открыл и полюбил Честертона, но ни в малой степени не перенял тогда его взглядов. Вернувшись в университет, он уже не покидал его до 1954 г., преподавая филологические дисциплины. Английскую литературу он читал тридцать лет, и так хорошо, что многие студенты слушали его по нескольку раз. Конечно, он печатал статьи, потом - книги. Первая крупная работа, прославившая его в ученых кругах, называлась «Аллегория любви» (1936); это не нравственный трактат, а исследование средневековых представлений. В 1954 г. он переехал в Кэмбридж, ему дали там кафедру, в 1955 г. стал членом Британской академии наук. В 1963 г. он ушел в отставку по болезни и 22 ноября того же года - умер, в один день с Джоном Кеннеди и Олдосом Хаксли.

Казалось бы, перед нами жизнеописание почтенного ученого. Так оно и есть. Но были и другие события, в данном случае - более важные. Льюис потерял веру в детстве, может быть, тогда, когда молил и не умолил Бога исцелить больную мать. Вера была смутная, некрепкая, никак не выстраданная; вероятно, он мог бы сказать, как Соловьев-отец, что верующим он был, христианином не был. Во всяком случае, она легко исчезла и не повлияла на его нравственные правила. Позже в трактате «Страдание» он писал: «Когда я поступил в университет, я был настолько близок к полной бессовестности, насколько это возможно для мальчишки. Высшим моим достижением была смутная неприязнь к жестокости и к денежной нечестности; о целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Помогли ему тогда люди неверующие: «...я встретил людей молодых, из которых ни один не был верующим, в достаточной степени равных мне по уму - иначе мы просто не могли бы общаться, - но знавших законы этики и следовавших им». Когда Льюис обратился, он ни в малой мере не обрел ужасного, но весьма распространенного презрения к необратившимся. Скажем сразу, это очень для него важно: он твердо верил в «естественный закон» и в человеческую совесть. Другое дело, что он не считал их достаточными, когда «придется лететь» (так сказано в одном из его эссе - «Человек или кролик»). Не считал он возможным и утолить без веры «тоску по прекрасному», исключительно важную для него в отрочестве, в юности и в молодости. Как Августин, один из самых чтимых им богословов, он знал и повторял, что «неспокойно сердце наше, пока не упокоится в Тебе».

Льюис Клайв Стейплз - Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты

Пер. с англ.

М.: Республика, 1992. 432 с.

ISBN 5-250-01733-9

Льюис Клайв Стейплз - Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты - Содержание

Несколько слов о Клайве С. Льюисе

ПРИТЧИ

ПИСЬМА БАЛАМУТА.

БАЛАМУТ ПРЕДЛАГАЕТ ТОСТ

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

ТРАКТАТЫ

СТРАДАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ОТМЕНЯЕТСЯ, ИЛИ МЫСЛИ О ПРОСВЕШЕНИИ И ВОСПИТАНИИ, ОСОБЕННО ЖЕ О ТОМ, КАК УЧАТ АНГЛИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ.

ЛЮБОВЬ

ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО

КОММЕНТАРИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН